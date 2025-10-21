Большие машины дают чувство власти — и отнимают безопасность у всех остальных

Все чаще на дорогах можно увидеть крупные автомобили — кроссоверы, внедорожники, пикапы и минивэны. Сегодня на каждый легковой автомобиль в Австралии приходится почти три SUV. Покупатели выбирают их не только ради статуса или комфорта, но и потому, что считают их безопаснее. Однако за кажущейся неуязвимостью скрываются риски — в первую очередь для окружающих.

Большие машины и чувство безопасности

Крупные автомобили действительно обеспечивают более высокий уровень защиты для своих пассажиров. Их масса и усиленная конструкция кузова позволяют лучше поглощать энергию удара при столкновении. Для водителя и пассажиров это часто означает меньший риск травм.

Но именно эти особенности оборачиваются проблемой для всех остальных. Большая масса увеличивает силу столкновения, а высокий перед автомобиля чаще попадает в зону пассажирского отсека другой, меньшей машины. В результате при авариях с участием разных по размеру транспортных средств страдают именно водители малолитражек.

Исследования показывают: водители больших машин ощущают себя более защищёнными — и потому нередко ведут себя рискованнее. Они чаще управляют одной рукой, расслабленно держат руль, нарушают дистанцию и чуть реже соблюдают скоростной режим.

"Чувство неуязвимости нередко приводит к снижению осторожности за рулём", — отметил инженер-исследователь Милад Хагани.

Масса и риск

Исследование в Нидерландах показало: чем тяжелее автомобиль, тем выше риск гибели при аварии. Аналогичные выводы сделаны и в США — разница в 500 килограммов между седаном и SUV увеличивает вероятность смертельного исхода на 70%.

Попытки снизить опасность предпринимались. В 2003 году в США ввели стандарт выравнивания высоты бамперов у легковых автомобилей и внедорожников. Это позволило немного уменьшить число смертельных исходов при боковых столкновениях, но при лобовых эффект оказался слабым.

Тем не менее, за последние десятилетия риск погибнуть при столкновении с SUV снизился — с 132% в начале 1990-х до 28% в 2016 году. На это повлияли новые технологии: зоны деформации, боковые подушки, электронные системы стабилизации. Однако для пикапов такого прогресса не наблюдается — их масса по-прежнему делает их особенно опасными.

Опасность для пешеходов и велосипедистов

Для пешехода столкновение с крупной машиной почти всегда оборачивается тяжелыми травмами. Высокий перед автомобиля бьёт не по ногам, а по грудной клетке или голове. Даже 10-сантиметровое увеличение высоты передней части повышает риск смерти пешехода на 22%.

В США с 2000 по 2019 год рост продаж внедорожников совпал с увеличением числа смертей среди пешеходов. Особенно уязвимы дети — при наезде SUV они гибнут в восемь раз чаще, чем при столкновении с обычной легковушкой.

Исследования показывают: если бы в 2019 году часть крупных автомобилей была заменена компактными моделями, удалось бы спасти около 460 пешеходов. Компьютерные симуляции добавляют — удары SUV наносят мозгу пешехода вдвое большее воздействие, чем удары седанов при одинаковой скорости, а падение происходит под более высоким углом и скоростью.

У велосипедистов картина похожая. При ДТП с участием внедорожников чаще фиксируются тяжёлые травмы головы, поскольку массивная конструкция машины заставляет велосипедиста падать на асфальт с большей силой.

"Слепые зоны" и трагедии во дворах

Большие машины особенно опасны при движении задним ходом. Из-за высокой кормы и массивных стоек водителю трудно заметить маленького ребёнка или животное за автомобилем.

Восьмилетнее исследование в штате Юта выявило 495 случаев наезда на пешеходов, из них 128 — во дворах. В большинстве таких аварий участвовали SUV, пикапы и фургоны.

Эта проблема стала поводом для кампаний вроде "Spot the Tot", призывающих водителей проверять пространство за машиной перед началом движения.

Современные технологии, такие как камеры заднего вида и парктроники, уже сократили "слепые зоны" примерно на 90%, но полностью опасность не устранили — многое зависит от внимательности водителя.

"Гонка вооружений" на дорогах

Распространение крупных автомобилей часто называют "автомобильной гонкой вооружений". Каждый покупатель стремится обезопасить себя, выбирая всё более массивное авто — но в итоге риски для других только растут. Исследования показывают: на каждый спасённый внутри крупного автомобиля человеческий ресурс приходится более четырёх погибших вне его — пешеходов, велосипедистов или водителей других машин.

Решить проблему можно лишь системно — через экономические стимулы и ограничения. Некоторые города уже предпринимают шаги: например, в Париже тариф на парковку для машин определённой массы утроили. В других странах обсуждают повышение налогов и регистрационных сборов для тяжёлых автомобилей.

Однако высокая популярность SUV делает внедрение таких мер сложным. Для многих людей это не просто транспорт, а часть образа жизни.

Сравнение

Тип автомобиля Преимущества Опасности Малолитражка Экономичность, меньше выбросов, безопаснее для пешеходов Уязвима при столкновении с крупными машинами SUV / Внедорожник Защищает пассажиров, повышенная проходимость Большая масса и высота делают его опасным для других участников движения Пикап / фургон Простор, универсальность Самый высокий риск при наезде на пешехода, особенно ребёнка

Что можно сделать водителю

Устанавливать камеры заднего вида и парктроники, если их нет. Проверять пространство за машиной перед выездом. Соблюдать дистанцию и скорость, особенно в жилых зонах. Помнить, что безопасность других участников — часть собственной ответственности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупка крупного автомобиля только из чувства защищённости.

• Последствие: повышение риска для окружающих и увеличение затрат на топливо.

• Альтернатива: выбор компактного кроссовера с современными системами безопасности (ADAS, контроль слепых зон, автоматическое торможение).

А что если все перейдут на большие машины?

Если тенденция сохранится, города станут опаснее для пешеходов и велосипедистов. Потребуется больше места для парковки, вырастут выбросы CO₂, а аварии — станут тяжелее по последствиям. Поэтому переход на компактные модели и развитие общественного транспорта остаются стратегическим приоритетом для устойчивой мобильности.

Плюсы и минусы SUV

Плюсы Минусы Уверенность на дороге Увеличенная масса и расход топлива Комфорт и вместимость Повышенный риск для пешеходов Хорошая проходимость Сложность парковки и плохой обзор назад

FAQ

Как выбрать безопасный автомобиль?

Выбирайте модели с системами автоматического торможения, удержания полосы и мониторинга слепых зон.

Что безопаснее для пешеходов — седан или кроссовер?

Седан: его нижний передний край наносит менее опасные удары.

Стоит ли вводить налог на большие автомобили?

Да, это эффективная мера для снижения числа тяжёлых машин в городах и повышения общей безопасности.

Мифы и правда

• Миф: "Чем больше машина, тем она безопаснее".

Правда: безопаснее — только для тех, кто внутри. Для остальных — наоборот.

• Миф: "Крупные авто нужны для семьи".

Правда: большинство семейных поездок не требует высокой проходимости и массы.

• Миф: "Новые SUV безопаснее для всех".

Правда: технологии улучшают защиту пассажиров, но не пешеходов.

Интересные факты

В США SUV составляют более 60% новых продаж автомобилей. В Париже парковка для тяжёлых машин стоит в три раза дороже. При росте массы авто на 100 кг риск для других участников ДТП увеличивается на 12%.

Исторический контекст

В 1980-х внедорожники были редкостью, используемой в основном фермерами и путешественниками. К 2000-м они превратились в символ статуса, а к 2020-м стали самой массовой категорией автомобилей в мире. Но вместе с популярностью выросли и проблемы безопасности, на решение которых теперь нацелены новые стандарты.