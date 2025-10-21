Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Внедорожник Jeep Wrangler
Внедорожник Jeep Wrangler
© flickr.com by JamesHenry is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:40

Большие машины дают чувство власти — и отнимают безопасность у всех остальных

Инженер Милад Хагани отметил, что чувство неуязвимости делает водителей SUV менее осторожными

Все чаще на дорогах можно увидеть крупные автомобили — кроссоверы, внедорожники, пикапы и минивэны. Сегодня на каждый легковой автомобиль в Австралии приходится почти три SUV. Покупатели выбирают их не только ради статуса или комфорта, но и потому, что считают их безопаснее. Однако за кажущейся неуязвимостью скрываются риски — в первую очередь для окружающих.

Большие машины и чувство безопасности

Крупные автомобили действительно обеспечивают более высокий уровень защиты для своих пассажиров. Их масса и усиленная конструкция кузова позволяют лучше поглощать энергию удара при столкновении. Для водителя и пассажиров это часто означает меньший риск травм.

Но именно эти особенности оборачиваются проблемой для всех остальных. Большая масса увеличивает силу столкновения, а высокий перед автомобиля чаще попадает в зону пассажирского отсека другой, меньшей машины. В результате при авариях с участием разных по размеру транспортных средств страдают именно водители малолитражек.

Исследования показывают: водители больших машин ощущают себя более защищёнными — и потому нередко ведут себя рискованнее. Они чаще управляют одной рукой, расслабленно держат руль, нарушают дистанцию и чуть реже соблюдают скоростной режим.

"Чувство неуязвимости нередко приводит к снижению осторожности за рулём", — отметил инженер-исследователь Милад Хагани.

Масса и риск

Исследование в Нидерландах показало: чем тяжелее автомобиль, тем выше риск гибели при аварии. Аналогичные выводы сделаны и в США — разница в 500 килограммов между седаном и SUV увеличивает вероятность смертельного исхода на 70%.

Попытки снизить опасность предпринимались. В 2003 году в США ввели стандарт выравнивания высоты бамперов у легковых автомобилей и внедорожников. Это позволило немного уменьшить число смертельных исходов при боковых столкновениях, но при лобовых эффект оказался слабым.

Тем не менее, за последние десятилетия риск погибнуть при столкновении с SUV снизился — с 132% в начале 1990-х до 28% в 2016 году. На это повлияли новые технологии: зоны деформации, боковые подушки, электронные системы стабилизации. Однако для пикапов такого прогресса не наблюдается — их масса по-прежнему делает их особенно опасными.

Опасность для пешеходов и велосипедистов

Для пешехода столкновение с крупной машиной почти всегда оборачивается тяжелыми травмами. Высокий перед автомобиля бьёт не по ногам, а по грудной клетке или голове. Даже 10-сантиметровое увеличение высоты передней части повышает риск смерти пешехода на 22%.

В США с 2000 по 2019 год рост продаж внедорожников совпал с увеличением числа смертей среди пешеходов. Особенно уязвимы дети — при наезде SUV они гибнут в восемь раз чаще, чем при столкновении с обычной легковушкой.

Исследования показывают: если бы в 2019 году часть крупных автомобилей была заменена компактными моделями, удалось бы спасти около 460 пешеходов. Компьютерные симуляции добавляют — удары SUV наносят мозгу пешехода вдвое большее воздействие, чем удары седанов при одинаковой скорости, а падение происходит под более высоким углом и скоростью.

У велосипедистов картина похожая. При ДТП с участием внедорожников чаще фиксируются тяжёлые травмы головы, поскольку массивная конструкция машины заставляет велосипедиста падать на асфальт с большей силой.

"Слепые зоны" и трагедии во дворах

Большие машины особенно опасны при движении задним ходом. Из-за высокой кормы и массивных стоек водителю трудно заметить маленького ребёнка или животное за автомобилем.

Восьмилетнее исследование в штате Юта выявило 495 случаев наезда на пешеходов, из них 128 — во дворах. В большинстве таких аварий участвовали SUV, пикапы и фургоны.

Эта проблема стала поводом для кампаний вроде "Spot the Tot", призывающих водителей проверять пространство за машиной перед началом движения.

Современные технологии, такие как камеры заднего вида и парктроники, уже сократили "слепые зоны" примерно на 90%, но полностью опасность не устранили — многое зависит от внимательности водителя.

"Гонка вооружений" на дорогах

Распространение крупных автомобилей часто называют "автомобильной гонкой вооружений". Каждый покупатель стремится обезопасить себя, выбирая всё более массивное авто — но в итоге риски для других только растут. Исследования показывают: на каждый спасённый внутри крупного автомобиля человеческий ресурс приходится более четырёх погибших вне его — пешеходов, велосипедистов или водителей других машин.

Решить проблему можно лишь системно — через экономические стимулы и ограничения. Некоторые города уже предпринимают шаги: например, в Париже тариф на парковку для машин определённой массы утроили. В других странах обсуждают повышение налогов и регистрационных сборов для тяжёлых автомобилей.

Однако высокая популярность SUV делает внедрение таких мер сложным. Для многих людей это не просто транспорт, а часть образа жизни.

Сравнение

Тип автомобиля Преимущества Опасности
Малолитражка Экономичность, меньше выбросов, безопаснее для пешеходов Уязвима при столкновении с крупными машинами
SUV / Внедорожник Защищает пассажиров, повышенная проходимость Большая масса и высота делают его опасным для других участников движения
Пикап / фургон Простор, универсальность Самый высокий риск при наезде на пешехода, особенно ребёнка

Что можно сделать водителю

  1. Устанавливать камеры заднего вида и парктроники, если их нет.

  2. Проверять пространство за машиной перед выездом.

  3. Соблюдать дистанцию и скорость, особенно в жилых зонах.

  4. Помнить, что безопасность других участников — часть собственной ответственности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка крупного автомобиля только из чувства защищённости.
Последствие: повышение риска для окружающих и увеличение затрат на топливо.
Альтернатива: выбор компактного кроссовера с современными системами безопасности (ADAS, контроль слепых зон, автоматическое торможение).

А что если все перейдут на большие машины?

Если тенденция сохранится, города станут опаснее для пешеходов и велосипедистов. Потребуется больше места для парковки, вырастут выбросы CO₂, а аварии — станут тяжелее по последствиям. Поэтому переход на компактные модели и развитие общественного транспорта остаются стратегическим приоритетом для устойчивой мобильности.

Плюсы и минусы SUV

Плюсы Минусы
Уверенность на дороге Увеличенная масса и расход топлива
Комфорт и вместимость Повышенный риск для пешеходов
Хорошая проходимость Сложность парковки и плохой обзор назад

FAQ

Как выбрать безопасный автомобиль?
Выбирайте модели с системами автоматического торможения, удержания полосы и мониторинга слепых зон.

Что безопаснее для пешеходов — седан или кроссовер?
Седан: его нижний передний край наносит менее опасные удары.

Стоит ли вводить налог на большие автомобили?
Да, это эффективная мера для снижения числа тяжёлых машин в городах и повышения общей безопасности.

Мифы и правда

Миф: "Чем больше машина, тем она безопаснее".
Правда: безопаснее — только для тех, кто внутри. Для остальных — наоборот.

Миф: "Крупные авто нужны для семьи".
Правда: большинство семейных поездок не требует высокой проходимости и массы.

Миф: "Новые SUV безопаснее для всех".
Правда: технологии улучшают защиту пассажиров, но не пешеходов.

Интересные факты

  1. В США SUV составляют более 60% новых продаж автомобилей.

  2. В Париже парковка для тяжёлых машин стоит в три раза дороже.

  3. При росте массы авто на 100 кг риск для других участников ДТП увеличивается на 12%.

Исторический контекст

В 1980-х внедорожники были редкостью, используемой в основном фермерами и путешественниками. К 2000-м они превратились в символ статуса, а к 2020-м стали самой массовой категорией автомобилей в мире. Но вместе с популярностью выросли и проблемы безопасности, на решение которых теперь нацелены новые стандарты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Современные дизельные двигатели признаны более экономичными, но требующими сложного обслуживания сегодня в 12:36
Эта разница между бензином и дизелем объясняет, почему у фур вечная молодость

Почему малолитражки ездят на бензине, а грузовики — на дизеле? Разбираем разницу в работе двигателей, расходе, мощности и будущем топлива.

Читать полностью » Учёные выяснили, что тормозная пыль наносит лёгким больший вред, чем дизельные выхлопы сегодня в 11:30
Оказалось, что дышать выхлопом безопаснее, чем тормозить: новая угроза прячется под колёсами

Новое исследование показало, что пыль от тормозных колодок может быть токсичнее дизельных выхлопов. Почему медь в их составе представляет угрозу для лёгких и что делать, чтобы дышать безопаснее?

Читать полностью » Эксперты предупредили, что до 45% мирового микропластика образуется при износе автомобильных шин сегодня в 10:24
Дождь смывает не грязь, а яд: как дороги превращают воду в токсичный коктейль

Микропластик из шин загрязняет воздух и воду сильнее, чем пластиковые пакеты. Учёные нашли простой и дешёвый способ остановить его путь к океану.

Читать полностью » Эксперт Зиновьев: Ford Mondeo V остаётся востребованным на вторичном рынке сегодня в 9:58
Последний самурай на колёсах: почему Ford Mondeo до сих пор держит удар, когда другие сдаются

Mondeo с мотором 2.5 и "автоматом" называют последним настоящим Фордом. Почему этот седан всё ещё стоит своих денег на вторичке — рассказываем подробно.

Читать полностью » Автоэксперт: угол наклона спинки в 100–110 градусов обеспечивает устойчивость корпуса сегодня в 9:25
Не руль и не тормоза: главный фактор, от которого зависит безопасность на дороге

Как правильно настроить сиденье, руль и зеркала, чтобы не уставать и чувствовать безопасность даже в долгих поездках — практические советы для водителей.

Читать полностью » Автоэксперт: климат-контроль стал обязательной системой современного автомобиля сегодня в 8:45
Ошибка, из-за которой климат-контроль ломается чаще всего — как её избежать

Почему климат-контроль стал стандартом комфорта в авто и чем он отличается от кондиционера? Разбираемся, как система поддерживает идеальный микроклимат.

Читать полностью » BYD и SAIC лидируют по продажам автомобилей в Китае в 2025 году — аналитика GlobalData сегодня в 8:25
Китайские гиганты мчатся вперёд: как BYD и BAIC задают темп мировым продажам авто

Китайские автопроизводители продолжают устанавливать рекорды продаж, усиливая позиции на внутренних и зарубежных рынках.

Читать полностью » Автоэксперт: отключать ESP стоит только на рыхлом снегу и грунте сегодня в 7:25
Машина будто предугадывает аварию: что скрывают аббревиатуры ABS, ASR и ESP

Почему современные автомобили не теряют управление даже на льду и мокром асфальте? Разбираем, как работают системы ASR, ESP и ABS и когда их можно отключать.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
В Татарстане врачи удалили миому матки во время кесарева сечения
Еда
Котлеты из куриной грудки по рецепту шеф-повара получаются сочными без мясорубки
Технологии
Аналитики StatCounter сообщили о росте числа устройств с Windows 7
Туризм
Осенью и весной Египет раскрывается во всей красе: тёплое море и яркие кораллы
Еда
Баварский яблочный торт-пирог по рецепту кондитера сочетает три текстуры
Наука
Латимерию впервые засняли живой у Молуккских островов на глубине 150 метров — Алексис Шапюи
Садоводство
Проращивание картофеля перед посадкой помогает собрать первый урожай
Красота и здоровье
Врач Наталья Савицкая рассказала, как цвет фруктов и овощей влияет на здоровье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet