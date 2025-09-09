Автовладельцы путают два документа — разница может стоить тысячи рублей

Мало кто задумывается, что маленькая пластиковая карточка розового цвета может сыграть решающую роль на дороге. Речь идёт о свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). Этот документ обязателен для любого автомобилиста: он подтверждает, что машина внесена в государственную базу и допущена к эксплуатации.

Без СТС водителю грозит не только штраф, но и неприятные объяснения с инспектором.

Для чего нужно свидетельство

СТС выполняет сразу несколько функций:

подтверждает право управления автомобилем;

содержит сведения о владельце и характеристиках машины;

необходимо при любой проверке документов сотрудниками ГИБДД.

Если при остановке инспектор попросит документ, а его не окажется, поездка может закончиться штрафом.

Как выглядит СТС

Свидетельство — это ламинированная карточка розового оттенка с защитной голограммой. На ней указываются:

госномер и VIN-код;

марка, модель, категория и год выпуска;

номер двигателя и шасси;

цвет, экологический класс и масса;

паспорт ТС и данные владельца;

мощность авто;

дата выдачи, код подразделения и серия документа.

СТС и ПТС: в чём разница

Многие путают СТС с паспортом транспортного средства (ПТС). Различия принципиальны:

Назначение: СТС доказывает регистрацию машины, ПТС — право собственности.

СТС доказывает регистрацию машины, ПТС — право собственности. Кто выдаёт : СТС оформляют в ГИБДД, а ПТС — завод или таможня.

: СТС оформляют в ГИБДД, а ПТС — завод или таможня. Срок действия : СТС меняют при смене владельца или данных, ПТС — только при серьёзных изменениях характеристик.

: СТС меняют при смене владельца или данных, ПТС — только при серьёзных изменениях характеристик. Хранение: СТС всегда нужно возить с собой, а ПТС можно оставить дома.

СТС всегда нужно возить с собой, а ПТС можно оставить дома. Форма: СТС — компактная карточка, ПТС — бумага формата А5.

Как оформить

Чтобы получить СТС, необходимо:

собрать пакет документов (паспорт, ПТС, договор купли-продажи, квитанцию об оплате госпошлины);

пройти техосмотр, если машине больше четырёх лет или были внесены изменения в конструкцию;

подать заявление в ГИБДД (можно через МФЦ или "Госуслуги");

пройти осмотр авто и забрать готовое свидетельство.

С 2024 года доступна и электронная версия СТС в приложении "Госуслуги Авто". Однако она пока не заменяет пластиковый документ — инспектор вправе потребовать оригинал.



Когда менять

СТС подлежит замене, если:

авто сменило владельца;

изменились данные собственника;

документ утерян или испорчен;

машина перекрашена или переоборудована.



Можно ли ездить без СТС

Закон категоричен — нет. Если документ потерян, его можно восстановить в ГИБДД, оплатив госпошлину. Обычно процедура занимает один день.

Электронный вариант может помочь доказать, что у машины есть регистрация, но не избавит от штрафа, если карточки при себе нет.



Штрафы в 2025 году

Забыл документ — предупреждение или 500 рублей.

Потерял — от 500 до 800 рублей.

Повторное нарушение — до 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца.

Если автомобиль вовсе не зарегистрирован — штраф 1,5-2 тысячи рублей.