Автовладельцы путают два документа — разница может стоить тысячи рублей
Мало кто задумывается, что маленькая пластиковая карточка розового цвета может сыграть решающую роль на дороге. Речь идёт о свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). Этот документ обязателен для любого автомобилиста: он подтверждает, что машина внесена в государственную базу и допущена к эксплуатации.
Без СТС водителю грозит не только штраф, но и неприятные объяснения с инспектором.
Для чего нужно свидетельство
СТС выполняет сразу несколько функций:
- подтверждает право управления автомобилем;
- содержит сведения о владельце и характеристиках машины;
- необходимо при любой проверке документов сотрудниками ГИБДД.
Если при остановке инспектор попросит документ, а его не окажется, поездка может закончиться штрафом.
Как выглядит СТС
Свидетельство — это ламинированная карточка розового оттенка с защитной голограммой. На ней указываются:
- госномер и VIN-код;
- марка, модель, категория и год выпуска;
- номер двигателя и шасси;
- цвет, экологический класс и масса;
- паспорт ТС и данные владельца;
- мощность авто;
- дата выдачи, код подразделения и серия документа.
СТС и ПТС: в чём разница
Многие путают СТС с паспортом транспортного средства (ПТС). Различия принципиальны:
- Назначение: СТС доказывает регистрацию машины, ПТС — право собственности.
- Кто выдаёт: СТС оформляют в ГИБДД, а ПТС — завод или таможня.
- Срок действия: СТС меняют при смене владельца или данных, ПТС — только при серьёзных изменениях характеристик.
- Хранение: СТС всегда нужно возить с собой, а ПТС можно оставить дома.
- Форма: СТС — компактная карточка, ПТС — бумага формата А5.
Как оформить
Чтобы получить СТС, необходимо:
- собрать пакет документов (паспорт, ПТС, договор купли-продажи, квитанцию об оплате госпошлины);
- пройти техосмотр, если машине больше четырёх лет или были внесены изменения в конструкцию;
- подать заявление в ГИБДД (можно через МФЦ или "Госуслуги");
- пройти осмотр авто и забрать готовое свидетельство.
С 2024 года доступна и электронная версия СТС в приложении "Госуслуги Авто". Однако она пока не заменяет пластиковый документ — инспектор вправе потребовать оригинал.
Когда менять
СТС подлежит замене, если:
авто сменило владельца;
изменились данные собственника;
документ утерян или испорчен;
машина перекрашена или переоборудована.
Можно ли ездить без СТС
Закон категоричен — нет. Если документ потерян, его можно восстановить в ГИБДД, оплатив госпошлину. Обычно процедура занимает один день.
Электронный вариант может помочь доказать, что у машины есть регистрация, но не избавит от штрафа, если карточки при себе нет.
Штрафы в 2025 году
Забыл документ — предупреждение или 500 рублей.
Потерял — от 500 до 800 рублей.
Повторное нарушение — до 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца.
Если автомобиль вовсе не зарегистрирован — штраф 1,5-2 тысячи рублей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru