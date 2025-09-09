Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:11

Автовладельцы путают два документа — разница может стоить тысячи рублей

Как выглядит СТС и чем он отличается от ПТС: разъяснения ГИБДД

Мало кто задумывается, что маленькая пластиковая карточка розового цвета может сыграть решающую роль на дороге. Речь идёт о свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). Этот документ обязателен для любого автомобилиста: он подтверждает, что машина внесена в государственную базу и допущена к эксплуатации.

Без СТС водителю грозит не только штраф, но и неприятные объяснения с инспектором.

Для чего нужно свидетельство

СТС выполняет сразу несколько функций:

  • подтверждает право управления автомобилем;
  • содержит сведения о владельце и характеристиках машины;
  • необходимо при любой проверке документов сотрудниками ГИБДД.

Если при остановке инспектор попросит документ, а его не окажется, поездка может закончиться штрафом.

Как выглядит СТС

Свидетельство — это ламинированная карточка розового оттенка с защитной голограммой. На ней указываются:

  • госномер и VIN-код;
  • марка, модель, категория и год выпуска;
  • номер двигателя и шасси;
  • цвет, экологический класс и масса;
  • паспорт ТС и данные владельца;
  • мощность авто;
  • дата выдачи, код подразделения и серия документа.

СТС и ПТС: в чём разница

Многие путают СТС с паспортом транспортного средства (ПТС). Различия принципиальны:

  • Назначение: СТС доказывает регистрацию машины, ПТС — право собственности.
  • Кто выдаёт: СТС оформляют в ГИБДД, а ПТС — завод или таможня.
  • Срок действия: СТС меняют при смене владельца или данных, ПТС — только при серьёзных изменениях характеристик.
  • Хранение: СТС всегда нужно возить с собой, а ПТС можно оставить дома.
  • Форма: СТС — компактная карточка, ПТС — бумага формата А5.

Как оформить

Чтобы получить СТС, необходимо:

  • собрать пакет документов (паспорт, ПТС, договор купли-продажи, квитанцию об оплате госпошлины);
  • пройти техосмотр, если машине больше четырёх лет или были внесены изменения в конструкцию;
  • подать заявление в ГИБДД (можно через МФЦ или "Госуслуги");
  • пройти осмотр авто и забрать готовое свидетельство.

С 2024 года доступна и электронная версия СТС в приложении "Госуслуги Авто". Однако она пока не заменяет пластиковый документ — инспектор вправе потребовать оригинал.


Когда менять
СТС подлежит замене, если:

авто сменило владельца;
изменились данные собственника;
документ утерян или испорчен;
машина перекрашена или переоборудована.

Можно ли ездить без СТС
Закон категоричен — нет. Если документ потерян, его можно восстановить в ГИБДД, оплатив госпошлину. Обычно процедура занимает один день.

Электронный вариант может помочь доказать, что у машины есть регистрация, но не избавит от штрафа, если карточки при себе нет.


Штрафы в 2025 году
Забыл документ — предупреждение или 500 рублей.
Потерял — от 500 до 800 рублей.
Повторное нарушение — до 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца.
Если автомобиль вовсе не зарегистрирован — штраф 1,5-2 тысячи рублей.

