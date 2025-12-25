Утильсбор ставят на паузу: автопроизводителям готовят неожиданную финансовую поблажку

Крупнейшие российские автопроизводители могут получить дополнительную финансовую передышку на фоне сложной рыночной конъюнктуры. Минпромторг предложил изменить сроки уплаты одного из обязательных сборов, что напрямую затрагивает экономику автомобильной отрасли. Об этом сообщает Минпромторг

Речь идёт об утилизационном сборе, который взимается с производителей и импортёров автотехники. Инициатива ведомства предполагает перенос сроков его уплаты для ряда ключевых предприятий, работающих в России. Соответствующая информация была опубликована 25 декабря на официальном сайте министерства.

Что именно предлагает Минпромторг

В Минпромторге уточнили, что речь идёт о подготовленном проекте правительственного постановления. Документ касается крупнейших отечественных производителей автомобилей и прицепов, для которых предлагается изменить действующий график платежей.

"Минпромторгом России подготовлен проект постановления, который предполагает отсрочку оплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов", — указано в сообщении ведомства.

Таким образом, инициатива носит адресный характер и ориентирована на системообразующих участников рынка. Она не затрагивает всех без исключения производителей, а фокусируется на наиболее крупных компаниях.

Новые сроки уплаты сбора

Согласно предложению министерства, оплату утилизационного сбора планируется перенести сразу за несколько отчётных периодов. Речь идёт о платеже за IV квартал 2025 года, а также за I-III кварталы 2026 года.

Все эти суммы предлагается аккумулировать и уплатить единовременно в декабре 2026 года. Такой подход позволяет компаниям перераспределить финансовую нагрузку и временно высвободить оборотные средства.

В Минпромторге не уточняют, на каком этапе находится рассмотрение инициативы и когда именно проект может быть вынесен на утверждение. Однако само появление предложения указывает на стремление ведомства смягчить фискальное давление на автопром в среднесрочной перспективе.