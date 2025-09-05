Сроки на исходе: жителям новых регионов напомнили о замене номеров
Госавтоинспекция России напомнила жителям новых регионов РФ и юридическим лицам о необходимости заменить регистрационные документы и госзнаки на российские.
Кого касается требование
Перерегистрация обязательна для тех, кто на момент принятия в состав России постоянно проживал на территориях:
-
Донецкой и Луганской Народных Республик,
-
Запорожской области,
-
Херсонской области.
Срок выполнения требования — до 1 января 2026 года.
Ответственность за нарушение
После этой даты управление автомобилем без перерегистрации будет считаться нарушением ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ:
-
первичное нарушение — штраф 500-800 рублей,
-
повторное — штраф 5 тыс. рублей либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Отдельно ГИБДД подчеркнула: использование номеров ДНР, ЛНР или Украины при уже выданных российских документах и знаках квалифицируется как езда с подложными номерами. Санкция — лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.
Итог
Жителям новых регионов необходимо до конца 2025 года пройти перерегистрацию автомобилей, иначе с 2026 года их использование будет грозить серьёзными штрафами и даже лишением водительских прав.
