Сроки на исходе: жителям новых регионов напомнили о замене номеров

Госавтоинспекция России напомнила жителям новых регионов РФ и юридическим лицам о необходимости заменить регистрационные документы и госзнаки на российские.

Кого касается требование

Перерегистрация обязательна для тех, кто на момент принятия в состав России постоянно проживал на территориях:

Донецкой и Луганской Народных Республик,

Запорожской области,

Херсонской области.

Срок выполнения требования — до 1 января 2026 года.

Ответственность за нарушение

После этой даты управление автомобилем без перерегистрации будет считаться нарушением ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ:

первичное нарушение — штраф 500-800 рублей ,

повторное — штраф 5 тыс. рублей либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Отдельно ГИБДД подчеркнула: использование номеров ДНР, ЛНР или Украины при уже выданных российских документах и знаках квалифицируется как езда с подложными номерами. Санкция — лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Итог

Жителям новых регионов необходимо до конца 2025 года пройти перерегистрацию автомобилей, иначе с 2026 года их использование будет грозить серьёзными штрафами и даже лишением водительских прав.