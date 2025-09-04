Переоформление без риска: дешёвый ход, который спасает продавца от лишних трат

Продажа машины сегодня стала гораздо проще — новый владелец получает 10 дней на переоформление документов. Но что делать продавцу, если покупатель не спешит с регистрацией? Максимум, что грозит покупателю — небольшой административный штраф. Однако последствия для продавца могут быть гораздо серьезнее, и об этом рассказал опытный автоюрист.

Почему существует 10-дневный срок на переоформление?

Закон упрощает сделки, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на госорганы. При этом 10 дней — это не просто формальность. За это время покупатель должен оформить страховку и получить диагностическую карту. Этого времени достаточно, чтобы подготовить все документы и спокойно зарегистрировать авто без спешки.

К сожалению, некоторые покупатели пользуются этим правилом в своих целях: не спешат регистрировать машину или за это время успевают накопить штрафы. Из-за этого бывший владелец рискует получить "письма счастья" с уведомлениями о штрафах, которые он уже не должен оплачивать.

Как продавцу защитить себя?

Юридически выход есть — обращение в правоохранительные органы. Если покупатель затягивает с регистрацией, продавец может:

подать заявление о розыске транспортного средства.

приостановить регистрационные действия на машину.

Для покупателя это чревато серьезными проблемами: запретом на передвижение, штрафами и даже эвакуацией авто на штрафстоянку. Практика показывает, что уговоры в таких ситуациях малоэффективны.

Как избежать проблем с регистрацией?

Самый простой способ — вместе с покупателем сразу пойти в ГАИ и оформить переоформление на месте, в присутствии продавца. Это гарантирует, что сделка будет юридически закреплена, а бывший владелец не получит штрафы за чужие нарушения.

Иногда за ускорение процедуры берут деньги — в ГАИ есть посредники, которые за 5-10 тысяч рублей помогут быстро оформить документы.

Что делать с уже начисленными штрафами?

Если после продажи на имя бывшего владельца продолжают приходить штрафы, их можно аннулировать. Для этого нужно лично обратиться в уполномоченные органы с договором купли-продажи. Как показывает практика, сотрудники ГАИ и судебные приставы идут навстречу, если предоставлены все доказательства сделки.

После этого лучше снять транспортное средство с регистрации — для этого понадобится только паспорт нового владельца.