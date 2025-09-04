Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина купила автомобиль
Женщина купила автомобиль
© Freepik by senivpetro is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:30

Переоформление без риска: дешёвый ход, который спасает продавца от лишних трат

Продавец автомобиля несёт ответственность за штрафы после продажи, уточняет автоюрист

Продажа машины сегодня стала гораздо проще — новый владелец получает 10 дней на переоформление документов. Но что делать продавцу, если покупатель не спешит с регистрацией? Максимум, что грозит покупателю — небольшой административный штраф. Однако последствия для продавца могут быть гораздо серьезнее, и об этом рассказал опытный автоюрист.

Почему существует 10-дневный срок на переоформление?

Закон упрощает сделки, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на госорганы. При этом 10 дней — это не просто формальность. За это время покупатель должен оформить страховку и получить диагностическую карту. Этого времени достаточно, чтобы подготовить все документы и спокойно зарегистрировать авто без спешки.

К сожалению, некоторые покупатели пользуются этим правилом в своих целях: не спешат регистрировать машину или за это время успевают накопить штрафы. Из-за этого бывший владелец рискует получить "письма счастья" с уведомлениями о штрафах, которые он уже не должен оплачивать.

Как продавцу защитить себя?

Юридически выход есть — обращение в правоохранительные органы. Если покупатель затягивает с регистрацией, продавец может:

  • подать заявление о розыске транспортного средства.
  • приостановить регистрационные действия на машину.

Для покупателя это чревато серьезными проблемами: запретом на передвижение, штрафами и даже эвакуацией авто на штрафстоянку. Практика показывает, что уговоры в таких ситуациях малоэффективны.

Как избежать проблем с регистрацией?

Самый простой способ — вместе с покупателем сразу пойти в ГАИ и оформить переоформление на месте, в присутствии продавца. Это гарантирует, что сделка будет юридически закреплена, а бывший владелец не получит штрафы за чужие нарушения.

Иногда за ускорение процедуры берут деньги — в ГАИ есть посредники, которые за 5-10 тысяч рублей помогут быстро оформить документы.

Что делать с уже начисленными штрафами?

Если после продажи на имя бывшего владельца продолжают приходить штрафы, их можно аннулировать. Для этого нужно лично обратиться в уполномоченные органы с договором купли-продажи. Как показывает практика, сотрудники ГАИ и судебные приставы идут навстречу, если предоставлены все доказательства сделки.

После этого лучше снять транспортное средство с регистрации — для этого понадобится только паспорт нового владельца.

Страховые компании сообщили об увеличении мошеннических ДТП с подставами в России сегодня в 16:50

Постановочные аварии захлестнули дороги: страховые компании бьют тревогу

Эксперты раскрыли, где чаще всего действуют авто-мошенники и какие хитрые схемы они используют, чтобы подставить водителей на дороге.

Читать полностью » Испытания Ford Ranger Super Duty 2025 подтвердили возможность преодоления 27 бродов подряд сегодня в 15:42

Пикап нырнул по капот: Ford проверил Ranger Super Duty на пределе возможностей

Новый Ford Ranger Super Duty прошёл масштабные испытания в Австралии, показав, что способен преодолевать суровые преграды.

Читать полностью » Две модели АвтоВАЗа признаны среди самых долговечных в истории автопрома — AutoCar сегодня в 14:36

Две Lada рядом с Beetle и Mini: российский автопром в мировом пантеоне

Две модели АвтоВАЗа вошли в мировой рейтинг долгожителей AutoCar. Какие именно машины из России смогли продержаться десятилетиями?

Читать полностью » Автопроизводители пересмотрели цены на новые машины в сентябре 2025 года сегодня в 14:33

Дешевле не значит выгоднее: рынок в сентябре подкинул автомобилистам новую головоломку

Осенью 2025 года автолюбителей ждёт неожиданное обновление прайсов: одни бренды снизили стоимость, а другие подняли цены на свои модели.

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в России превысили 120 тыс. в июле и августе 2025 года — Автостат сегодня в 14:33

Автомобильный рынок оттолкнулся от дна и держит стабильные 120 тысяч

После рекордных продаж в июле и августе российский авторынок продолжает расти. Эксперты уверены: в сентябре нас ждёт новый пик.

Читать полностью » В США электромобиль Dodge Charger EV получил штраф за шум, которого не было сегодня в 14:27

Полицейские в США оштрафовали электромобиль за громкий выхлоп — которого у него нет

В Миннесоте водитель Dodge Charger EV получил штраф за «громкий выхлоп». Но у машины его нет. Как такое возможно и чем это объясняется?

Читать полностью » В России могут запретить продажу рулонных шторок, имитирующих тонировку сегодня в 13:29

Маскировка на стёклах: чем может закончиться игра с правилами

Водителей могут начать штрафовать за «иранскую тонировку» — шторки на присосках. При этом в Госдуме обсуждают отмену наказания за тонированные стёкла.

Читать полностью » Chery представит гибридный Fengyun X3L с запасом хода 1000 км — Autohome сегодня в 13:16

Fengyun X3L выходит на рынок: гибрид с динамикой спорткара и дальнобойностью дизеля

Chery показала гибридный Fengyun X3L с разгоном 4,7 с и запасом хода свыше 1000 км. Премьера состоится в Чэнду 9 сентября.

Читать полностью »

Еда

Диетолог Белева назвала полезные перекусы для школьников
Туризм

Консульский сбор за визу в США для россиян превысит 35 тысяч рублей с октября
Красота и здоровье

Диетолог объяснил, почему температура еды не имеет значения для пищеварения
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок
Красота и здоровье

Сексолог Василенко назвала ошибки в прелюдии, мешающие женщинам достичь оргазма
Красота и здоровье

Лор Дари: регулярность важнее интенсивности при возвращении к спорту
Красота и здоровье

Уролог Гадзиян рассказал, какие болезни скрываются за ночными походами в туалет
ПФО

В Пензенской области лжесотрудники ФСБ похищают деньги через фейковые видеозвонки
