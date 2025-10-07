Один документ — и ни налогов, ни лишних вопросов: что даёт справка об отсутствии ТС

Когда возникает необходимость подтвердить, что за вами не числится ни один автомобиль или мотоцикл, выручит справка об отсутствии транспортного средства. Этот документ нередко требуется при оформлении налоговых льгот, социальных выплат или судебных разбирательств.

Для чего нужна справка об отсутствии ТС

Справка об отсутствии транспортного средства (ТС) — это официальный документ, который подтверждает, что гражданин не владеет автомобилем, мотоциклом или иным средством передвижения, зарегистрированным в ГИБДД.

Срок её действия — 30 дней. По истечении этого времени документ нужно оформить заново.

В Москве и других регионах справка используется в следующих случаях:

Для перерасчёта транспортного налога, если начисление было произведено ошибочно. Для оформления социальных льгот и субсидий, где необходимо подтвердить отсутствие имущества. В судебных делах — например, при разделе имущества, начислении алиментов или в процессе признания гражданина банкротом.

"Справка помогает избежать лишних споров с налоговой и подтверждает имущественное положение гражданина", — отметил представитель ГИБДД Александр Кузнецов.

Как получить справку: два способа

В 2025 году оформить справку об отсутствии ТС можно как онлайн, так и при личном обращении.

Через портал "Госуслуги"

Это самый простой и быстрый вариант — документ оформляется в электронном виде и появляется в личном кабинете в течение нескольких минут.

Пошаговый порядок:

Авторизуйтесь на портале gosuslugi.ru. Перейдите в раздел "Услуги" → "Транспорт, Права". Выберите пункт "Выписка из реестра транспортных средств". Укажите тип запроса — "По владельцу". Проверьте автоматически подставленные данные и нажмите "Получить выписку". После обработки запроса справка появится в разделе уведомлений.

Документ, скачанный с портала, имеет юридическую силу в электронном виде. Однако если требуется бумажный экземпляр — например, для суда или при подаче в МФЦ, его можно распечатать и заверить.

В отделении ГИБДД или МФЦ

Получить бумажную справку можно в любом отделении ГИБДД, независимо от места регистрации. Достаточно предъявить паспорт и заполнить заявление.

Сотрудник ведомства проверит данные и выдаст готовый документ, обычно в течение часа. Иногда срок увеличивается до нескольких рабочих дней, если требуется дополнительная проверка по базам.

В Москве удобнее всего обратиться в ближайший центр "Мои документы" — здесь сотрудник самостоятельно сформирует запрос в ГИБДД, распечатает справку и заверит её печатью МФЦ.

Сравнение способов получения справки

Способ Срок оформления Формат Необходимость личного визита Стоимость Через "Госуслуги" Несколько минут Электронный Нет Бесплатно В ГИБДД или МФЦ До 1 часа (иногда 2-3 дня) Бумажный Да Бесплатно

Советы шаг за шагом

Подготовьте паспорт и СНИЛС для авторизации на "Госуслугах". Убедитесь, что данные в личном кабинете актуальны. После получения справки проверьте корректность информации: ФИО, дата рождения, наличие подписи и печати (для бумажной версии). Если справка требуется для суда, лучше взять бумажный вариант. Не забудьте, что срок действия документа — всего 30 дней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: получить справку слишком рано и не успеть использовать её до окончания срока.

Последствие: документ утратит актуальность, и придётся заказывать новый.

Альтернатива: подавайте запрос за 3-5 дней до даты, когда справка понадобится.

Ошибка: распечатать электронную версию без заверения.

Последствие: документ не примут в инстанции.

Альтернатива: обратитесь в МФЦ, где сотрудник заверит справку официальной печатью.

А что если справка не приходит?

Иногда при оформлении через портал "Госуслуги" запрос может зависнуть. В этом случае стоит проверить:

корректность данных в профиле;

наличие подтверждённой учётной записи;

папку "Уведомления" в личном кабинете.

Если справка так и не появилась, можно обратиться в техническую поддержку портала или подать запрос лично в МФЦ.

Плюсы и минусы способов оформления

Критерий "Госуслуги" ГИБДД/МФЦ Скорость Очень быстро Зависит от загруженности Удобство Онлайн-доступ 24/7 Требуется личное посещение Юридическая сила Только в электронном виде Бумажный экземпляр с печатью Возможность перепроверить Легко через профиль Только при повторном визите

FAQ

Сколько стоит справка об отсутствии ТС?

Услуга предоставляется бесплатно — госпошлина не взимается.

Нужно ли оплачивать штрафы перед получением справки?

Нет. Наличие неоплаченных штрафов не влияет на возможность получить документ.

Можно ли получить справку по доверенности?

Да, если представитель предъявит нотариально заверенную доверенность и паспорт.

Сколько времени действительна справка?

30 календарных дней со дня выдачи.

Где в Москве получить бумажный вариант?

В любом МФЦ "Мои документы" или отделении ГИБДД по месту проживания.

Мифы и правда

Миф: справка нужна только при банкротстве.

Правда: она также используется при налоговых и социальных проверках.

Миф: получить документ можно только по месту регистрации.

Правда: обратиться можно в любое отделение ГИБДД по всей России.

Миф: без справки не начислят пособие.

Правда: в ряде случаев можно заменить её выпиской из других государственных реестров.

Интересные факты

В 2024 году в Москве более 1,2 млн запросов на справку подали через "Госуслуги". Электронная справка имеет ту же юридическую силу, что и бумажная, если направляется через официальный портал. С 2023 года МФЦ Москвы напрямую связаны с базами ГИБДД, что ускорило оформление вдвое.

Исторический контекст

Первые запросы на подтверждение отсутствия транспорта появились в России в 2000-х годах, когда началась массовая автоматизация налоговых начислений. С тех пор документ превратился из редкой формальности в популярную услугу, которую сегодня можно оформить буквально за несколько кликов.