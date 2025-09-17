Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:11

Миф о безвредном простое авто: чего стоит опасаться, если машина стоит долго без движения

Эксперты предупредили о рисках простоя автомобиля: влияние на жидкости и аккумулятор

В последнее время в России наблюдается снижение спроса на новые автомобили, что привело к тому, что машины 2024 года выпуска остаются на складах у дилеров. В таких условиях многие автомобили остаются на длительное время без движения, что вызывает у автовладельцев иллюзию, что техника не изнашивается, если не используется. Однако длительная стоянка автомобиля может иметь серьезные негативные последствия для его состояния.

Старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев рассказывает, что в период простоя автомобиля крайне важным является внимание к состоянию технических жидкостей. Они могут значительно изменить свои свойства с течением времени, что зачастую приводит к дорогостоящим поломкам.

Влияние простоя на основные системы автомобиля

  1. Моторное масло. Даже если двигатель не работает, масло продолжает взаимодействовать с металлическими частями внутри двигателя. Оно окисляется, теряя свои защитные и смазывающие свойства. Это повышает вероятность износа двигателя при первом запуске после простоя.

  2. Антифриз. Этот элемент системы охлаждения теряет свои антикоррозийные свойства со временем, особенно если автомобиль находится в условиях перепадов температур. Силикаты, которые входят в состав антифриза, утрачивают способность защищать металлы, такие как алюминий и медь, что может привести к ржавчине и утечкам в системе охлаждения.

  3. Тормозная жидкость. Тормозная жидкость способна впитывать влагу, что снижает ее температуру кипения и делает тормоза менее эффективными. Влага, попадая в жидкость, также может вызвать коррозию металлических компонентов тормозной системы, что может привести к проблемам с торможением.

  4. Топливо. Бензин и дизельное топливо теряют свои характеристики при длительном хранении. Например, бензин может утратить октановое число и образовывать осадки, а дизельное топливо становится средой для роста микроорганизмов, которые могут забить фильтры и засорить топливную систему.

Какие меры нужно предпринять?

Для того чтобы избежать серьезных проблем с автомобилем, который долго стоял без движения, эксперты рекомендуют следующее:

  1. проверка аккумулятора. Аккумулятор в простое теряет заряд, и его состояние нужно тщательно проверять перед запуском автомобиля. В некоторых случаях может потребоваться его замена.

  2. замена технических жидкостей. При покупке автомобиля, который долго не использовался, важно заменить моторное масло, антифриз, тормозную жидкость и топливо. Это поможет избежать проблем при эксплуатации и повысит надежность работы автомобиля.

  3. проверка колес. Колеса автомобиля, который длительное время стоял, могут потерять давление или даже деформироваться. Регулярная проверка и при необходимости — замена колес, помогут избежать проблем при поездках.

  4. проверка на утечки. Длительная стоянка может привести к появлению утечек жидкостей, поэтому стоит тщательно осмотреть автомобиль на предмет возможных повреждений и утечек.

Как это влияет на покупку подержанного автомобиля?

Прежде чем приобрести автомобиль, который долго стоял на складе или у предыдущего владельца, важно провести комплексную проверку состояния машины. Особенно это касается замены жидкостей и проверки аккумулятора. Эти моменты должны быть тщательно проверены как дилером, так и покупателем, чтобы избежать неожиданностей в будущем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Не проверять жидкости и аккумулятор после длительного простоя автомобиля.
    Последствие: Риск дорогостоящих поломок и быстрого износа компонентов.
    Альтернатива: Заменить основные жидкости и тщательно проверить аккумулятор, чтобы избежать неисправностей.

  2. Ошибка: Игнорировать проверку тормозной жидкости и состояния тормозной системы.
    Последствие: Потеря эффективности тормозов и увеличение риска аварийных ситуаций.
    Альтернатива: Проверить тормозную систему на наличие влаги и коррозии, заменить жидкость при необходимости.

  3. Ошибка: Пропускать проверку колес и их давления.
    Последствие: Низкое давление в шинах и возможные повреждения.
    Альтернатива: Регулярно проверять давление в шинах и состояние колес.

FAQ

1. Как долго можно оставлять автомобиль без движения?
Обычно длительная стоянка более одного месяца может начать влиять на техническое состояние машины, особенно если она не находится в специально подготовленных условиях.

2. Нужно ли менять все жидкости в автомобиле после простоя?
Да, рекомендуется заменить основные жидкости — моторное масло, антифриз, тормозную жидкость и топливо, чтобы избежать проблем при эксплуатации.

3. Как долго автомобиль может стоять на складе перед продажей?
Если автомобиль стоит на складе больше 6 месяцев, важно проверить его техническое состояние и заменить все жидкости перед покупкой.

Мифы и правда

  • Миф: Если автомобиль долго не используется, он не изнашивается.
    Правда: Даже при простое автомобили подвержены износу из-за изменений в технических жидкостях и аккумуляторе.

  • Миф: Если автомобиль стоит, его аккумулятор можно не проверять.
    Правда: Аккумулятор теряет заряд даже в простое, поэтому его проверка обязательна перед эксплуатацией.

  • Миф: Топливо не теряет свои свойства, если машина не используется.
    Правда: Топливо может терять октановое число или становиться зараженным микроорганизмами при длительном хранении.

3 интересных факта

  1. В холодных климатических условиях аккумуляторы теряют заряд быстрее, даже если автомобиль не используется.

  2. Антифриз, оставленный на длительное время в системе, может привести к повреждениям радиатора и других частей системы охлаждения.

  3. Тормозная жидкость впитывает влагу из воздуха, что может существенно снизить ее эффективность.

