МВД готовит новые правила техосмотра: автовладельцев ждёт неожиданное упрощение

Уже в ближайшие годы процедура техосмотра может заметно измениться. МВД представило проект поправок, которые касаются как ужесточения контроля за операторами ТО, так и упрощения процесса для отдельных автовладельцев.

Жёстче к операторам ТО

Главное нововведение — у полиции появится больше инструментов для борьбы с недобросовестными пунктами техосмотра. Если раньше диагностическую карту можно было аннулировать только после выявления нарушений инспекторами, то теперь достаточно будет данных прокуратуры или суда.

Кроме того:

операторов обяжут проверять автомобили в федеральной базе такси;

недобросовестные компании смогут отключать от Единой автоматической системы

техосмотра (ЕАИСТО) без долгих согласований с РСА;

за поддельные фотографии машин в базе с 4 января 2025 года будут лишать

аккредитации, если нарушение повторится трижды за два месяца.

По мнению автоэкспертов, это позволит быстрее блокировать "серые" сервисы, которые продолжают выдавать фиктивные диагностические карты даже во время проверок.

Упрощение для наследников

Есть и послабления: если после смерти владельца у наследников автомобиля нет ПТС или СТС, им не придётся проходить сложные бюрократические процедуры. МВД предложило выдавать выписку из электронного реестра, которую можно будет предъявить оператору ТО вместо документов.

Кому техосмотр обязателен

Напомним, с 2021 года проходить ТО должны только:

такси и автобусы;

грузовики и служебный транспорт;

автомобили и мотоциклы старше четырёх лет при перерегистрации или изменении конструкции.

Таким образом, большинство рядовых автовладельцев освобождены от обязательного осмотра, но остаётся категория водителей, где нарушения встречаются чаще всего — перевозчики. Именно они нередко пытаются обойти закон, снимая с машин "шашечки" перед прохождением процедуры.

Цены на ТО

Нагрузка на операторов возрастёт, что, по прогнозам, отразится и на стоимости услуги. Сейчас минимальный тариф составляет 913 рублей. Но ФАС уже готовит проект, по которому к 2026 году цена вырастет до 1503 рублей.

"Мотивация МВД понятна — нужны инструменты для контроля. Но важно сохранить баланс, чтобы не задушить малый бизнес", — заявил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.

Мнение экспертов

Автоюрист Евгений Безбородов уверен, что пока техосмотр остаётся необязательным, ситуация с поддельными картами не изменится.

"Пока не вернётся обязательность и пока будет дешевле заплатить штраф, чем пройти ТО, ситуация не изменится, никто ТО делать не начнёт", — отметил он.

По данным МВД, только в 2024 году выявлено 3600 нарушений при проведении техосмотров, и большинство из них связано с выдачей карт без осмотра автомобиля.

Юристы отмечают: ускорение процедуры аннулирования аккредитации сделает рынок прозрачнее и снизит риски для пассажиров такси, которые сегодня зачастую ездят на неисправных машинах.