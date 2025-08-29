Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Техосмотр автомобиля
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована 29.08.2025 в 10:06

Техосмотр после 2025 года: почему платить придётся в полтора раза больше

ФАС установила предельные тарифы на техосмотр с 2026 года: от 1264 до 2389 рублей

С 2026 года стоимость технического осмотра в России вырастет минимум на 50%, а уже с сентября 2025-го появится новая пошлина в размере 500 рублей за внесение данных в базу МВД. Эти изменения вызвали недовольство операторов техосмотра и могут привести к закрытию пунктов ТО.

Причины роста цен

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект изменений в методику расчёта тарифов на ТО. Согласно документу, с 2026 года вступят в силу новые предельные тарифы, скорректированные с учётом инфляции.

Для сравнения: в 2025 году цены поднялись всего на 7,3-7,5%. Но через год подорожание будет куда более заметным.

Предельные тарифы ФАС на 2026 год:

  • Легковые автомобили (М1) — 1363 руб.
  • Автобусы до 5 т (М2) — 1977 руб.
  • Автобусы свыше 5 т (М3) — 2389 руб.
  • Грузовики до 3,5 т (N1) — 1264 руб.
  • Грузовики свыше 3,5 т (N2) — 2304 руб.
  • Впервые тарифы установлены и для трамваев и троллейбусов — 1710 руб.

Откуда взялась пошлина

С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, подписанный Владимиром Путиным, который вводит госпошлину 500 рублей за внесение сведений о прохождении ТО в систему ЕАИСТО (базу МВД).

Формально платить её обязаны операторы ТО, но поскольку тарифы такой статьи расходов не учитывают, фактически сумма ляжет на автовладельцев.

Позиция операторов

Союз операторов техосмотра заявил, что новые правила приведут к убыткам.

  • Тарифы давно не соответствуют реальным затратам.
  • Госпошлина в 500 рублей "съедает" всю прибыль с дешёвых категорий — например, диагностика мотоцикла стоит от 350 рублей.
  • Многие пункты ТО могут отказаться от нерентабельных категорий транспорта, как уже бывало с автобусами.

Операторы предложили два варианта:

  • Включить квитанцию об оплате госпошлины в обязательный пакет документов для прохождения ТО.
  • Переложить оплату пошлины напрямую на владельцев транспорта.

Кого коснётся

  1. Автовладельцы будут платить больше: новая пошлина плюс рост тарифов ФАС.
  2. Операторы ТО рискуют уйти в минус и закрыть часть пунктов.
  3. Такси, автобусы, коммерческий транспорт — под особым риском, так как обязаны проходить ТО регулярно. В случае массовых закрытий пунктов может повториться ситуация, когда транспорт просто не выйдет на линии.

Чего ждать дальше

  • С сентября 2025 года начнётся сбор пошлины, если МВД успеет доработать систему ЕАИСТО.
  • С января 2026 года вступят новые тарифы ФАС.

Возможно, закон скорректируют: обсуждается введение "тарифного коридора" с минимальной и максимальной ценой, как в ОСАГО.

Эксперты и отраслевые союзы предупреждают: без доработок реформа ударит по малому бизнесу и создаст дефицит пунктов ТО, что неизбежно скажется на водителях.

