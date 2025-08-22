Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
автомобиль на техосмотре в Москве
автомобиль на техосмотре в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:26

Техосмотр в 2026 году заставит россиян хвататься за кошелёк — цифры многих шокируют

ФАС: максимальная цена техосмотра для легковых машин в 2026 году составит 1363 рубля

Стоимость прохождения технического осмотра в России в ближайшие годы заметно вырастет. Такие изменения заложены в проект поправок к методике расчёта тарифов, утверждённой ФАС в 2022 году. Документ пока проходит межведомственное согласование, однако уже ясно, что водителям придётся платить значительно больше.

От февральской редакции к июльской

Ещё в феврале 2025 года на портале нормативно-правовых актов появилась первая версия проекта. Тогда обсуждалось повышение верхнего лимита цены для легковых машин с 913 до 1500 рублей. В июльской редакции планку снизили до 1363 рублей, но даже это означает рост минимум на 50%.

ФАС объясняет необходимость пересмотра тарифов накопленной инфляцией. Первоначально в расчёт хотели включить НДС, но позже отказались от этой идеи, что позволило немного уменьшить итоговую стоимость.

Новые тарифы на 2026 год

Проект предусматривает следующие максимальные расценки:

  • легковые автомобили (М1) — 1363 руб.;
  • автобусы (М2) — 1977 руб.;
  • крупные автобусы (М3) — 2389 руб.;
  • грузовики до 3,5 т (N1) — 1264 руб.;
  • грузовики свыше 3,5 т (N2) — 2304 руб.

Впервые предлагается установить тарифы и для городского электротранспорта: техосмотр трамваев и троллейбусов обойдётся в 1710 рублей.

Дополнительные расходы для операторов

С 1 сентября 2025 года появится ещё одна обязательная статья расходов: внесение данных о пройденном техосмотре в единую систему МВД. За каждую диагностическую карту операторы будут платить 500 рублей.

Как регионы будут устанавливать тарифы

Несмотря на то, что стоимость техосмотра ежегодно утверждается в каждом регионе отдельно, все субъекты обязаны придерживаться методики ФАС и учитывать данные от местных операторов.

Напомним, что с января 2025 года уже была проведена индексация — тогда цены выросли в среднем на 7,5%. Однако повышение, запланированное на начало 2026 года, обещает оказаться куда более ощутимым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Китае стартовали продажи Tesla Model Y L с запасом хода 751 км сегодня в 10:01

Третий ряд сидений — и ещё один повод говорить о Tesla

Tesla представила удлинённый кроссовер Model Y L: шесть мест, запас хода 751 км и цена на 20% выше стандартной версии.

Читать полностью » Продажи BMW и Mercedes в Китае падают на фоне роста местных электромобилей сегодня в 5:11

Десятки новеньких BMW в Китае оказались на свалке — причина ошеломляет

В Китае новенькие BMW зарастают сорняками. Почему европейский автопром теряет позиции и как китайские электромобили вытесняют немецких гигантов?

Читать полностью » Dacia представит самый дешёвый электрокроссовер в Европе в 2026 году сегодня в 5:03

Автогиганты напряглись: Dacia готовит самый дешёвый электрокроссовер Европы

Dacia готовит революцию на рынке: новый Spring появится в 2026 году, получит два типа электромоторов и запас хода до 400 км при цене от 15 000 евро.

Читать полностью » Toyota построит новый завод в Сорокабе к 2026 году с инвестициями 11 млрд реалов сегодня в 4:41

Toyota готовит сюрприз: в 2026 году в Бразилии выйдет авто, которого ещё не было

Новый завод Toyota в Сорокабе станет крупнейшим центром марки в Бразилии: роботизация, устойчивые технологии и производство гибридов к 2026 году.

Читать полностью » Nissan представил X-Trail Nismo 2025 с доработанной подвеской и аэродинамикой сегодня в 1:24

Семейный внедорожник, который играет по спортивным правилам: каким стал новый X-Trail Nismo

Nissan представил X-Trail Nismo 2025 — спортивную версию внедорожника с новым шасси, улучшенной аэродинамикой и намёком на конкуренцию с RAV4 GR Sport.

Читать полностью » Россия вышла на третье место в Европе по продажам новых автомобилей — Автостат сегодня в 3:26

Германия лидирует, Великобритания вторая, а Россия вдруг обошла Францию — что происходит на рынке авто

Россия неожиданно ворвалась в тройку лидеров европейского авторынка, опередив Францию и Италию. Но есть нюанс, который меняет картину.

Читать полностью » Lamborghini представила гиперкар Fenomeno на Monterey Car Week 2025 за $3,5 млн сегодня в 3:13

Машина, которую невозможно повторить: почему Lamborghini Fenomeno станет самым редким гиперкаром XXI века

Lamborghini Fenomeno — гиперкар, где нет двух одинаковых машин: 1065 л.с., цена 3,5 млн долларов и уникальный дизайн для каждого владельца.

Читать полностью » Гитарист Mastodon Брент Хиндс погиб в ДТП в возрасте 51 года сегодня в 2:37

Ослепительные огни сцены сменились светом фар: рок потерял своего титана

Трагическая гибель Брента Хиндса потрясла музыкальный мир. Как он основал Mastodon, почему покинул группу и чем запомнится фанатам?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Пергола в зоне отдыха в Татарстане: как сделать, чтобы служила и радовала весь сезон
Наука и технологии

Новые данные о кипу: простолюдины могли быть грамотными в империи Инков
ДФО

Во Владивостоке более 150 гостиниц рискуют потерять легальный статус: причины и последствия
Наука и технологии

"Punctum": ярче сверхновых и магнетаров, но источник энергии остается загадкой
Питомцы

Игры помогают кошкам снять стресс и предотвратить ожирение
Красота и здоровье

Малина и диабет: как ягода влияет на уровень сахара в крови
Красота и здоровье

В США мужчина четыре месяца принимал симптомы лимфомы Ходжкина за простуду
Авто и мото

Ford Mustang GTD Liquid Carbon получил 815-сильный V8 и кузов из голого карбона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru