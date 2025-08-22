Техосмотр в 2026 году заставит россиян хвататься за кошелёк — цифры многих шокируют

Стоимость прохождения технического осмотра в России в ближайшие годы заметно вырастет. Такие изменения заложены в проект поправок к методике расчёта тарифов, утверждённой ФАС в 2022 году. Документ пока проходит межведомственное согласование, однако уже ясно, что водителям придётся платить значительно больше.

От февральской редакции к июльской

Ещё в феврале 2025 года на портале нормативно-правовых актов появилась первая версия проекта. Тогда обсуждалось повышение верхнего лимита цены для легковых машин с 913 до 1500 рублей. В июльской редакции планку снизили до 1363 рублей, но даже это означает рост минимум на 50%.

ФАС объясняет необходимость пересмотра тарифов накопленной инфляцией. Первоначально в расчёт хотели включить НДС, но позже отказались от этой идеи, что позволило немного уменьшить итоговую стоимость.

Новые тарифы на 2026 год

Проект предусматривает следующие максимальные расценки:

легковые автомобили (М1) — 1363 руб.;

автобусы (М2) — 1977 руб.;

крупные автобусы (М3) — 2389 руб.;

грузовики до 3,5 т (N1) — 1264 руб.;

грузовики свыше 3,5 т (N2) — 2304 руб.

Впервые предлагается установить тарифы и для городского электротранспорта: техосмотр трамваев и троллейбусов обойдётся в 1710 рублей.

Дополнительные расходы для операторов

С 1 сентября 2025 года появится ещё одна обязательная статья расходов: внесение данных о пройденном техосмотре в единую систему МВД. За каждую диагностическую карту операторы будут платить 500 рублей.

Как регионы будут устанавливать тарифы

Несмотря на то, что стоимость техосмотра ежегодно утверждается в каждом регионе отдельно, все субъекты обязаны придерживаться методики ФАС и учитывать данные от местных операторов.

Напомним, что с января 2025 года уже была проведена индексация — тогда цены выросли в среднем на 7,5%. Однако повышение, запланированное на начало 2026 года, обещает оказаться куда более ощутимым.