Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:10

Сколько теперь будет стоить техосмотр: с 1 сентября вводят пошлину, а впереди ещё рост цен

Автовладельцев в России ждёт новая пошлина при прохождении техосмотра с 1 сентября — данные ГК "Автодом"

С 1 сентября в России появится новая обязательная пошлина — 500 рублей за внесение данных о диагностических картах в базу МВД. Решение связано с модернизацией системы технического осмотра автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодом".

Для чего вводят пошлину

По расчетам специалистов, ежегодно в стране оформляется около 9 миллионов диагностических карт. Таким образом, в бюджет будет поступать порядка 4,5 млрд рублей в год. Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры ТО — в том числе на оснащение пунктов технического осмотра оборудованием и поддержание работы единой автоматизированной информационной системы (ЕАИСТО).

"Учитывая, что ежегодно в России оформляется около 9 млн карт диагностики, введение пошлины в 500 руб. приведет к поступлению в бюджет суммы в 4,5 млрд каждый год", — сообщили в пресс-службе ГК "Автодом".

Кто заплатит — водитель или оператор

Формально, обязанность перечисления средств ложится на пункты ТО. Но пока не решено, кто будет фактически платить: сам оператор или автовладелец. Этот вопрос прорабатывают ФАС, МВД и Минфин.

"Союз операторов ТО активно выступает за то, чтобы пошлину оплачивали владельцы автомобилей, которые должны предоставлять квитанцию об оплате перед прохождением диагностики", — отметили в компании.

Возможное подорожание техосмотра

Сейчас обсуждается вариант включения новой пошлины в тарифы, которые утверждает ФАС. Если пошлину добавят к стоимости ТО, то платить ее будут автовладельцы. В противном случае расходы лягут на операторов, что может сделать диагностику некоторых категорий транспорта нерентабельной.

ФАС также предложила с января 2026 года повысить стоимость прохождения ТО — более чем на 50%. Таким образом, водителей ждёт не только новая пошлина, но и заметное удорожание самой процедуры.

