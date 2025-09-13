Сдал машину на металлолом — а в ГИБДД развели руками: в чём подвох

История о том, как автовладелец сдал машину на переработку и столкнулся с бюрократией, наглядно показывает: одного акта приёма металлолома недостаточно, чтобы снять автомобиль с учёта в ГИБДД. Причина кроется в формальностях.

Что говорит закон

Согласно пункту 71 постановления Правительства РФ № 1764 от 21 декабря 2019 года, снять транспортное средство с регистрации можно только по свидетельству об утилизации. Этот документ подтверждает, что машина действительно уничтожена и больше не существует.

"Акт о приёме металлолома не равен свидетельству об утилизации транспортного средства", — пояснил эксперт в области автоправа компании "Европейская юридическая служба" Орест Мацала.

Как действовать владельцу

Повторно обратиться в пункт приёма металлолома и попросить выдать именно свидетельство об утилизации.

Если организация аккредитована на выдачу таких бумаг, с документом можно спокойно идти в ГИБДД.

В случае отказа — придётся решать вопрос в судебном порядке.

Судебный пример

Так, в феврале 2025 года Ленинский районный суд Тамбова признал прекращение права собственности на автомобиль, который гражданин сдал на металлолом ещё в 2019 году. У него были только акт приёма и справка о сдаче, но суд установил факт уничтожения машины.

Здесь в ход пошла статья 235 Гражданского кодекса РФ: право собственности прекращается, если вещь погибла или уничтожена. С решением суда владелец смог добиваться снятия машины с учёта.