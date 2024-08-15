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NatGeo: в Антарктике обнаружили 44,2 квадратного километра растительного покрова
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Антарктида больше не такая пустынная: откройте для себя захватывающую карту флоры

NatGeo: в Антарктике обнаружили 44,2 квадратного километра растительного покрова

Шотландские ученые из Эдинбургского университета представили первую в мире карту растительности Антарктиды, согласно публикации в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Команда исследователей установила, что флора на Южном полюсе Земли занимает площадь в 44,2 квадратных километра, что составляет лишь 0,12% от общей территории региона. Основные участки растительности сосредоточены на Антарктическом полуострове и прибрежных островах.

По мнению ученых, оттаивание антарктических территорий создаёт условия для заселения их пионерными видами растений. На сегодняшний день более 100 видов растений уже проникли в Антарктиду, среди которых выделяется Poa annua, или мятлик однолетний, быстро распространяющийся по субантарктическим островам, таким как Южная Георгия и остров Ливингстон.

Исследователи подчеркнули, что новая карта даст важную информацию о распространении растительности на ледяном континенте, что позволит улучшить прогнозы благодаря более точным моделям распределения растительности.

Фото: commons. wikimedia.org/Gary Bembridge (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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