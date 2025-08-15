Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Sergei Frolov, sfrolov.livejournal.com is licensed under CC BY-SA 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:49

Без крови, но с пользой: как сибирские ученые создали гематоген для вегетарианцев

В Новосибирске представили уникальную разработку — гематоген для вегетарианцев, сохраняющий все полезные свойства традиционного продукта. Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета нашли способ заменить животные компоненты растительными аналогами без потери эффективности.

Основная инновация заключается в замене черного пищевого альбумина, который получают из крови животных, на натуральные растительные источники железа. В новом продукте используются измельченные семена кунжута и чечевичная мука, содержащие 16 мг и 11,8 мг железа на 100 грамм соответственно. Для сравнения, традиционный альбумин содержит 18 мг железа на 100 грамм.

Состав дополнен природным антиоксидантом из кожицы и семян красного винограда, обладающим противовоспалительными свойствами. Вместо обычного сгущенного молока разработчики применили кокосовое, что делает продукт полностью растительным.

Как отмечают создатели, новый гематоген особенно актуален для вегетарианцев, которые часто сталкиваются с дефицитом железа из-за особенностей питания. При этом продукт сохраняет привычные вкусовые качества и полезное воздействие на кроветворение.

Разработка уже запатентована и в ближайшее время может появиться в продаже. Это решение открывает новые возможности для людей, придерживающихся растительной диеты, но нуждающихся в дополнительных источниках железа.

