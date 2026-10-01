Отказ от мяса в детстве может дорого обойтись организму: дефицит начинается с двух важных веществ

Активная пропаганда вегетарианства среди несовершеннолетних должна быть ограничена на законодательном уровне, поскольку отказ от животного белка наносит серьезный вред формирующемуся организму, рассказала NewsInfo терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. По словам эксперта, навязывание специфических систем питания часто перерастает в идеологическое давление, которому дети не могут противостоять в силу возраста.

Ранее сообщалось, что с инициативой ограничить агрессивное продвижение вегетарианства среди детей выступил председатель движения "Россия православная" Михаил Иванов. В беседе с журналистами общественник пояснил, что взрослые люди вольны самостоятельно выбирать свой рацион, однако подобная модель поведения не должна транслироваться в школах, детских садах и социальных сетях как единственно верная.

Белоусова подчеркнула, что сторонники радикальных диет нередко используют манипулятивные техники, воздействуя на детскую психику через чувство жалости к животным. Эксперт отметила, что такая агитация может исходить не только из медиапространства, но и от ближайшего окружения — родителей или бабушек, убежденных в исключительной пользе своего рациона.

"Неокрепшая психика ребенка действительно все воспринимает очень-очень чувствительно. Если такую пропаганду можно пустить под запрет, то ее надо пустить под запрет", — полагает диетолог.

Основная опасность вегетарианства для подрастающего поколения заключается в остром дефиците жизненно важных нутриентов, подчеркнула врач. Терапевт пояснила, что отсутствие мяса ведет к нехватке витамина Б12 и железа, которое крайне плохо усваивается из растительной пищи. В то время как взрослый человек способен распознать симптомы недомогания и скорректировать меню, ребенок оказывается заложником ситуации.

Специалисты в области медицины напоминают, что для нормального роста крайне важна польза белка, содержащегося в продуктах животного происхождения. Также для поддержания здоровья нервной системы и иммунитета медики подчеркивают особую важность молочных продуктов в ежедневном меню учащихся.

По мнению специалиста, строгие ограничения в еде недопустимы как минимум до 18 лет, а в идеале — до 21 года, пока все системы организма не завершат свое развитие. Максимально возможным компромиссом может стать лактовегетарианство, включающее яйца и молоко. При этом включение в рацион морепродуктов значительно снижает медицинские риски.

В текущих условиях эксперты отмечают, что качественная скумбрия является отличным источником омега-3 жирных кислот для ребенка, несмотря на то что в целом полезная рыба становится менее доступной для повседневного меню россиян из-за роста цен.

"Пока организм сформируется, пока все системы организма сбалансируются и созреют правильно, никакого вегетарианства не должно быть", — заявила специалист.

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