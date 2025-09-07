Фрикадельки без грамма мяса заменили ужин в нашей семье навсегда

Фарш принято считать основой для самых сытных и любимых блюд. Но неожиданно у него появился достойный соперник. Фрикадельки без грамма мяса оказались настолько вкусными и питательными, что могут смело претендовать на место классики.

Секрет успеха — в сочетании нута и овсянки. Вместе эти продукты создают баланс белка и клетчатки, который даёт ощущение сытости надолго и помогает отказаться от лишних перекусов.

Почему именно нут и овсянка?

Нут — богатый источник растительного белка, способный заменить мясо.

Овсянка — кладезь клетчатки, улучшающей пищеварение и ускоряющей обмен веществ.

Эти продукты не только помогают контролировать калории, но и снижают риск проблем с желудком, а также могут играть роль в профилактике серьёзных заболеваний, включая рак толстой кишки.

Как приготовить

Процесс не требует особых навыков. Нужно лишь соединить ингредиенты, сформировать фрикадельки и выбрать способ приготовления:

— золотистая корочка и насыщенный вкус. Запекание — более лёгкий и диетический вариант (25 минут при 200 °C).

Рецепт: крокеты из нута

Ингредиенты:

400 г консервированного нута

100 г овсянки

1 яйцо

3 зубчика чеснока

15 г петрушки

2-3 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. копчёного перца

0,5 ч. л. сладкого перца

соль, перец

панировочные сухари и жир для жарки

Приготовление:

Пропустите нут через сито, овсянку измельчите, петрушку промойте и обсушите.

Смешайте все ингредиенты до однородной массы.

Сформируйте фрикадельки, обваляйте в сухарях и обжарьте либо запеките.

Чем дополнить

Эти вегетарианские фрикадельки легко комбинировать:

с томатным или чесночным соусом;

с лёгким йогуртовым или сливочным;

с классическим салатом из огурцов или любыми сезонными овощами.

Такое блюдо удивит даже тех, кто скептически относится к вегетарианской кухне.