Фрикадельки без грамма мяса заменили ужин в нашей семье навсегда
Фарш принято считать основой для самых сытных и любимых блюд. Но неожиданно у него появился достойный соперник. Фрикадельки без грамма мяса оказались настолько вкусными и питательными, что могут смело претендовать на место классики.
Секрет успеха — в сочетании нута и овсянки. Вместе эти продукты создают баланс белка и клетчатки, который даёт ощущение сытости надолго и помогает отказаться от лишних перекусов.
Почему именно нут и овсянка?
- Нут — богатый источник растительного белка, способный заменить мясо.
- Овсянка — кладезь клетчатки, улучшающей пищеварение и ускоряющей обмен веществ.
Эти продукты не только помогают контролировать калории, но и снижают риск проблем с желудком, а также могут играть роль в профилактике серьёзных заболеваний, включая рак толстой кишки.
Как приготовить
Процесс не требует особых навыков. Нужно лишь соединить ингредиенты, сформировать фрикадельки и выбрать способ приготовления:
- Жарка — золотистая корочка и насыщенный вкус.
- Запекание — более лёгкий и диетический вариант (25 минут при 200 °C).
Рецепт: крокеты из нута
Ингредиенты:
- 400 г консервированного нута
- 100 г овсянки
- 1 яйцо
- 3 зубчика чеснока
- 15 г петрушки
- 2-3 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. копчёного перца
- 0,5 ч. л. сладкого перца
- соль, перец
- панировочные сухари и жир для жарки
Приготовление:
- Пропустите нут через сито, овсянку измельчите, петрушку промойте и обсушите.
- Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
- Сформируйте фрикадельки, обваляйте в сухарях и обжарьте либо запеките.
Чем дополнить
Эти вегетарианские фрикадельки легко комбинировать:
- с томатным или чесночным соусом;
- с лёгким йогуртовым или сливочным;
- с классическим салатом из огурцов или любыми сезонными овощами.
Такое блюдо удивит даже тех, кто скептически относится к вегетарианской кухне.
