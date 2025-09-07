Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тефтели
Тефтели
© commons.wikimedia.org by HarshLight is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Фрикадельки без грамма мяса заменили ужин в нашей семье навсегда

Учёные отмечают: нут и овсянка снижают риск рака толстой кишки

Фарш принято считать основой для самых сытных и любимых блюд. Но неожиданно у него появился достойный соперник. Фрикадельки без грамма мяса оказались настолько вкусными и питательными, что могут смело претендовать на место классики.

Секрет успеха — в сочетании нута и овсянки. Вместе эти продукты создают баланс белка и клетчатки, который даёт ощущение сытости надолго и помогает отказаться от лишних перекусов.

Почему именно нут и овсянка?

  • Нут — богатый источник растительного белка, способный заменить мясо.
  • Овсянка — кладезь клетчатки, улучшающей пищеварение и ускоряющей обмен веществ.

Эти продукты не только помогают контролировать калории, но и снижают риск проблем с желудком, а также могут играть роль в профилактике серьёзных заболеваний, включая рак толстой кишки.

Как приготовить

Процесс не требует особых навыков. Нужно лишь соединить ингредиенты, сформировать фрикадельки и выбрать способ приготовления:

  • Жарка — золотистая корочка и насыщенный вкус.
  • Запекание — более лёгкий и диетический вариант (25 минут при 200 °C).

Рецепт: крокеты из нута

Ингредиенты:

  • 400 г консервированного нута
  • 100 г овсянки
  • 1 яйцо
  • 3 зубчика чеснока
  • 15 г петрушки
  • 2-3 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. копчёного перца
  • 0,5 ч. л. сладкого перца
  • соль, перец
  • панировочные сухари и жир для жарки

Приготовление:

  • Пропустите нут через сито, овсянку измельчите, петрушку промойте и обсушите.
  • Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
  • Сформируйте фрикадельки, обваляйте в сухарях и обжарьте либо запеките.

Чем дополнить

Эти вегетарианские фрикадельки легко комбинировать:

  • с томатным или чесночным соусом;
  • с лёгким йогуртовым или сливочным;
  • с классическим салатом из огурцов или любыми сезонными овощами.

Такое блюдо удивит даже тех, кто скептически относится к вегетарианской кухне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач: пиво с калорийными закусками может вызвать обострение гастрита и рефлюкса вчера в 19:33

Как провести вечер с пивом без риска для здоровья: простые правила

Чипсы, сухарики и копчёности к пиву могут обернуться не просто изжогой, а панкреатитом: врач назвала самые опасные закуски для организма.

Читать полностью » Картофельное пюре рекомендуют готовить с оливковым маслом вместо сливочного вчера в 18:49

Картофельный гарнир превращается в ресторанный — всего одна замена делает чудо

Как сделать привычное картофельное пюре нежным и воздушным без сливочного масла? Один простой секрет поможет изменить вкус и текстуру блюда.

Читать полностью » Картофель фри дома: повара советуют замачивать ломтики для удаления крахмала вчера в 17:44

Картошка фри дома может быть хрустящей: секрет скрыт в одном простом шаге

Почему домашняя картошка фри часто выходит мягкой и масляной? Разбираем главные ошибки и делимся секретами хрустящей корочки.

Читать полностью » Овощные котлеты из кабачков и картофеля подходят для постного и вегетарианского меню вчера в 16:26

Простые продукты — максимум пользы: кабачково-картофельные котлеты для буднего стола

Эти котлеты из кабачков и картофеля удивят вкусом и нежной текстурой, а простые ингредиенты помогут приготовить их без лишних усилий.

Читать полностью » Диетолог объяснила, какие продукты укрепляют сердце, кости и иммунитет после 50 лет вчера в 15:42

Вилка против старости: какие продукты продлевают молодость после 50

Диетолог назвала продукты, которые замедляют старение после 50: рыба, кисломолочные, овощи и злаки помогают дольше сохранять бодрость и здоровье.

Читать полностью » Заготовка помидоров на зиму: проколы и чеснок обеспечивают равномерный вкус вчера в 15:21

Эти маринованные мпомидоры как шкатулка — внутри скрыт аромат, о котором вы не догадывались

Хотите, чтобы маринованные помидоры удивили вкусом и ароматом? Узнайте один простой приём, который превращает обычную заготовку в настоящую гастрономическую находку.

Читать полностью » Барбарис балансирует жирность баранины в плове вчера в 14:33

Плов без ошибок: 5 правил, которые гарантируют идеальный вкус и аромат

Узбекский плов с бараниной в казане — секрет идеального аромата и рассыпчатого риса.

Читать полностью » Говяжий гуляш хорошо сочетается с рисом, картофельным пюре или макаронами вчера в 14:29

Гуляш из говядины: скрытый поворот, который превращает обычное мясо в легенду кухни

Ароматный гуляш из говядины с подливкой: классический рецепт, который тает во рту. Узнайте, как приготовить нежное мясо с простыми ингредиентами.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт объяснил, почему дизельные машины дороже в обслуживании, но долговечнее бензиновых
Наука и технологии

В журнале Nucleic Acids Research опубликован метод SMART AMR для картирования эпитранскриптома
Садоводство

Урожай без химии: простые рецепты от вредителей, которые спасут ваш огород
Дом

Хлорофитум, лаванда и розмарин — растения для учебы и концентрации
Еда

Жареная свинина сочетается с овощами на пару
Спорт и фитнес

Прямая мышца живота: строение, функции и лучшие упражнения
Авто и мото

Обновлённый Dacia Duster с Hybrid-G 150 4x4 расходует от 5,5 л топлива на 100 км
Питомцы

Ветеринары: щенкам делают первые прививки с 45 дней по схеме V8 или V10
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet