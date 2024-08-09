Отличный "бонус" к основному урожаю: 5 овощей для августовской посадки

Август - это не только время активного ухода за основными культурами, но и возможность освоить новые участки на дачном участке. Многие овощи можно успешно посадить в этот период и даже получить полноценный урожай до наступления холодов.

Редис

Одна из самых быстрорастущих овощных культур - это редис. При благоприятных условиях он может дать урожай всего за 3-4 недели. Посадите редис в августе, и уже через месяц вы сможете насладиться его острыми, сочными корнеплодами.

Зелённые культуры

Петрушка, укроп, листовой салат, шпинат, кресс-салат - все эти скороспелые зеленные культуры прекрасно растут при августовской посадке. Им не страшны даже легкие заморозки, ведь до их появления ваши грядки уже украсятся пышной зеленью.

Редька

Ещё один отличный вариант для августовского посева - это редька. Она созревает всего за 1,5-2 месяца, давая крупные корнеплоды превосходного ёе урожаем.

Дайкон

Японская редька дайкон неприхотлива и быстро растет. Посеянный в августе, он порадует вас урожаем к середине осени. Дайкон хорошо переносит похолодание, поэтому вам не придется торопиться с его уборкой.

Репа

Репа - ещё один прекрасный вариант для августовского посева. Эта овощная культура неприхотлива, устойчива к болезням и вредителям. Репа успеет дать хороший урожай до первых заморозков.

Эти 5 овощей станут отличным дополнением к вашему основному урожаю. Они не только порадуют вас свежей зеленью и корнеплодами, но и помогут с пользой использовать освободившиеся после уборки культур грядки. Так что смело сейте их в августе - и до конца дачного сезона вы соберете отличный дополнительный урожай!

Фото: Unnawut Leepaisalsuwanna.