Чем кормить помидоры и перцы в августе: о необходимости полива в этот период

С наступлением конца лета многие дачники задаются вопросом, стоит ли продолжать поливать томаты и перцы на своих участках. Действительно, в этот период погода становится более прохладной и дождливой, а растения замедляют свой рост. Но означает ли это, что можно полностью прекратить полив?
Потребности растений в воде
Помидоры и перцы относятся к теплолюбивым культурам, которым необходимо регулярное увлажнение на протяжении всего периода вегетации. Особенно важен полив в самые жаркие месяцы, когда испарение влаги из почвы и листьев идет очень интенсивно.
Однако по мере снижения температуры воздуха в конце лета, потребности растений в воде постепенно уменьшаются. В это время они наращивают корневую систему и концентрируют свои усилия на созревании плодов, а не на активном росте.
Полив в конце августа
В конце августа, как правило, влажность почвы на участке повышается за счет обильных ночных рос и возможных небольших дождей. Поэтому необходимость ежедневного полива отпадает.
Тем не менее, если в вашем регионе стоит аномально жаркая и сухая погода, то помидорам и перцам все же следует периодически подливать воду. Особенно это касается растений, высаженных в легкие, хорошо дренированные грунты, которые быстро пересыхают.
При этом важно соблюдать баланс - переувлажнение грунта может вызвать загнивание корней, появление грибковых болезней и другие проблемы. Поэтому поливать лучше реже, но обильно, чтобы влага проникла на достаточную глубину.
Как правильно поливать
Если всё-таки решили поливать помидоры и перцы в конце лета, делать это следует осторожно:
- Выбирайте для полива утренние или вечерние часы, когда испарение воды минимально.
- Старайтесь равномерно увлажнять почву вокруг корневой системы, избегая попадания влаги на листья и плоды.
- Количество воды подбирайте экспериментальным путем, ориентируясь на реакцию растений. Переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги.
- Мульчируйте почву органическими материалами, чтобы сохранять влагу и препятствовать образованию корки.
Таким образом, в конце августа помидоры и перцы в большинстве случаев уже не нуждаются в ежедневном поливе. Но небольшие и умеренные подкормки влагой могут им пригодиться, особенно в засушливые периоды. Главное - проявлять осторожность, чтобы не навредить растениям.
Фото: David J. Stang.
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