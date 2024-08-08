Чем кормить помидоры и перцы в августе: о необходимости полива в этот период

Завершение сезона для томатов и перцев: о нюансах полива в конце лета

С наступлением конца лета многие дачники задаются вопросом, стоит ли продолжать поливать томаты и перцы на своих участках. Действительно, в этот период погода становится более прохладной и дождливой, а растения замедляют свой рост. Но означает ли это, что можно полностью прекратить полив?

Потребности растений в воде

Помидоры и перцы относятся к теплолюбивым культурам, которым необходимо регулярное увлажнение на протяжении всего периода вегетации. Особенно важен полив в самые жаркие месяцы, когда испарение влаги из почвы и листьев идет очень интенсивно.

Однако по мере снижения температуры воздуха в конце лета, потребности растений в воде постепенно уменьшаются. В это время они наращивают корневую систему и концентрируют свои усилия на созревании плодов, а не на активном росте.

Полив в конце августа

В конце августа, как правило, влажность почвы на участке повышается за счет обильных ночных рос и возможных небольших дождей. Поэтому необходимость ежедневного полива отпадает.

Тем не менее, если в вашем регионе стоит аномально жаркая и сухая погода, то помидорам и перцам все же следует периодически подливать воду. Особенно это касается растений, высаженных в легкие, хорошо дренированные грунты, которые быстро пересыхают.

При этом важно соблюдать баланс - переувлажнение грунта может вызвать загнивание корней, появление грибковых болезней и другие проблемы. Поэтому поливать лучше реже, но обильно, чтобы влага проникла на достаточную глубину.

Как правильно поливать

Если всё-таки решили поливать помидоры и перцы в конце лета, делать это следует осторожно:

Выбирайте для полива утренние или вечерние часы, когда испарение воды минимально. Старайтесь равномерно увлажнять почву вокруг корневой системы, избегая попадания влаги на листья и плоды. Количество воды подбирайте экспериментальным путем, ориентируясь на реакцию растений. Переувлажнение так же вредно, как и недостаток влаги. Мульчируйте почву органическими материалами, чтобы сохранять влагу и препятствовать образованию корки.

Таким образом, в конце августа помидоры и перцы в большинстве случаев уже не нуждаются в ежедневном поливе. Но небольшие и умеренные подкормки влагой могут им пригодиться, особенно в засушливые периоды. Главное - проявлять осторожность, чтобы не навредить растениям.

Фото: David J. Stang.