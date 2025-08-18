Укрепите свои кости: пять уникальных овощей, о которых вы не знали

В повседневном рационе редко встречаются некоторые овощи, способные принести ощутимую пользу здоровью опорно-двигательного аппарата. Эксперты в области питания отмечают, что эти продукты богаты кальцием, витаминами и антиоксидантами, а их регулярное употребление способно укрепить кости, улучшить кровообращение и снизить воспаление суставов.

Кольраби — "немецкая репа" с запасом кальция

Кольраби, известная также как капустная репа, выделяется высоким содержанием кальция и витамина С. Национальный институт общественного здравоохранения указывает, что систематическое включение этого овоща в меню помогает снижать риск остеопороза. Кольраби рекомендуют есть сырой в салатах или слегка готовить на пару, чтобы сохранить хрустящую текстуру и полезные вещества.

Редис — природная поддержка суставов

Редис богат антиоксидантами, которые снижают воспаление и помогают суставам сохранять подвижность. Исторические источники свидетельствуют, что ещё в Древней Греции врачи применяли его для облегчения ревматических болей. Сегодня диетологи советуют добавлять редис в свежие салаты или винегреты, чтобы усилить противовоспалительный эффект.

Цикорий — крепость для костей и кишечника

Цикорий ценят за клетчатку и кальций. Исследование Университета Сан-Паулу показало, что регулярное употребление этого овоща не только укрепляет кости, но и способствует нормальной работе кишечника. Его можно обжаривать, добавлять в супы или использовать как основу для тёплых салатов.

Свёкла — стимулятор кровообращения

Свёкла насыщена нитратами, которые улучшают кровоток и положительно влияют на суставы. Бразильская ассоциация питания рекомендует разнообразить способы её приготовления — от запекания до свежевыжатого сока — для усиления антиоксидантного действия и снижения воспаления.

Листья одуванчика — витамин К в чистом виде

Листья одуванчика редко встречаются в рационе, но именно они содержат высокую дозу витамина К, необходимого для здоровья костей. В последние годы шеф-повара ресторанов Сан-Паулу всё активнее используют их в креативных блюдах, подчеркивая не только вкус, но и пользу. Листья подходят для салатов, обжарки или заваривания в виде чая.

Как включить в рацион

Питание, богатое такими овощами, — простой способ поддержать кости и суставы без медикаментов. Диетологи напоминают: разнообразие и минимальная термическая обработка помогут сохранить максимум пользы.