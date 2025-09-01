Влага превращает погреб в рассадник гнили: ошибка, которую совершают все

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фаршированные зеленые помидоры
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:24

Собрав урожай, многие по привычке спешат тщательно отмыть овощи от земли. Но лишняя влага вредит: плоды начинают гнить буквально через несколько дней. Главный секрет зимнего хранения — сохранить естественную защиту овощей. Любая влага или повреждение кожуры открывает путь бактериям и плесени. Поэтому важно знать, какие культуры мыть нельзя, а какие — можно, но с соблюдением правил.

Картофель

Свежевыкопанный картофель обычно покрыт землёй, и первое желание — промыть клубни. Однако именно этот слой работает как "грязная шуба", оберегающая их от порчи. Намочив картофель, вы лишаете его естественной защиты: кожица впитает влагу и станет уязвимой для гнили. Лучше аккуратно очистить клубни мягкой щёткой или тканью. Так они спокойно пролежат в погребе до весны.

Лук и чеснок

Сухие чешуйки — природный "панцирь" для этих культур. Они оберегают головки от пересыхания и болезней. Мыть их категорически нельзя: намокшие луковицы быстро начинают портиться, особенно в тепле. Урожай нужно перебрать, удалить повреждённые экземпляры и просушить оставшиеся в тёплом, проветриваемом помещении. Для долгого хранения лук и чеснок традиционно заплетают в косы или складывают в сетки, обеспечивая доступ воздуха.

Кабачки, тыквы и патиссоны

Эти овощи с толстой кожурой тоже не переносят излишней влаги. Намоченные кабачки и тыквы быстро покрываются плесенью. Подготовка проста: протереть сухой тряпкой или осторожно убрать землю руками. Хранить их стоит в сухом помещении при стабильной температуре, лучше на деревянных подставках.

Какие овощи можно мыть

Есть культуры, которым предварительное мытьё не вредит, а иногда даже помогает. Например, морковь и свёкла часто остаются в липкой земле. В этом случае их можно сполоснуть, но обязательно просушить. Овощи раскладывают в один слой и оставляют на несколько дней в сухом помещении, пока они полностью не высохнут. Иначе плесень появится очень быстро.

Практические советы для зимнего хранения

• держите урожай в тёмном и прохладном месте без резких перепадов температуры;
• используйте деревянные ящики или корзины вместо полиэтиленовых пакетов — так овощи "дышат";
• проверяйте запасы хотя бы раз в месяц и вовремя убирайте подпорченные экземпляры.

Картофель, лук, чеснок, кабачки и тыкву лучше не мыть, ограничившись лёгкой очисткой. А вот морковь и свёклу допустимо сполоснуть, но только при условии тщательной просушки. Такой подход позволит сохранить урожай свежим и полезным до самой весны.

