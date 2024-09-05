Средиземноморское овощное рагу: его по достоинству оценят поклонники здорового питания

Средиземноморское овощное рагу — это ароматное и вкусное блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей, нежность томатов и пряность специй. Это идеальное сочетание для тех, кто любит здоровую и вкусную пищу.
Ингредиенты:
- баклажаны — 100 г;
- кабачки — 100 г;
- помидоры — 150 г;
- болгарский перец — 100 г;
- лук репчатый — 50 г;
- чеснок — 10 г;
- томатная паста — 15 г;
- оливковое масло — 15 мл;
- вода — 50 мл;
- итальянские травы — 1 г;
- базилик свежий — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте баклажан кубиками, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы удалить горечь. Промойте и обсушите.
- Нарежьте кабачок, болгарский перец, лук и помидоры кубиками или небольшими кусочками. Мелко порубите чеснок.
- Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде, добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета. Затем добавьте баклажаны и обжаривайте 5 минут, помешивая.
- Добавьте кабачки и болгарский перец, жарьте ещё 5 минут.
- Добавьте помидоры, чеснок, томатную пасту, итальянские травы, соль и перец по вкусу, перемешайте.
- Тушите под крышкой на среднем огне 20-25 минут, периодически помешивая.
Перед подачей украсьте рагу свежими листиками базилика.
Фото: commons.wikimedia.org/ Juan Emilio Prades Bel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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