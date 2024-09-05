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Средиземноморское овощное рагу: малокалорийное, лёгкое, но при этом безумно вкусное
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  • Опубликована сегодня в 5:12

Средиземноморское овощное рагу: его по достоинству оценят поклонники здорового питания

Средиземноморское овощное рагу: малокалорийное, лёгкое, но при этом безумно вкусное

Средиземноморское овощное рагу — это ароматное и вкусное блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей, нежность томатов и пряность специй. Это идеальное сочетание для тех, кто любит здоровую и вкусную пищу.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 100 г;
  • кабачки — 100 г;
  • помидоры — 150 г;
  • болгарский перец — 100 г;
  • лук репчатый — 50 г;
  • чеснок — 10 г;
  • томатная паста — 15 г;
  • оливковое масло — 15 мл;
  • вода — 50 мл;
  • итальянские травы — 1 г;
  • базилик свежий — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте баклажан кубиками, посыпьте солью и оставьте на 15 минут, чтобы удалить горечь. Промойте и обсушите.
  2. Нарежьте кабачок, болгарский перец, лук и помидоры кубиками или небольшими кусочками. Мелко порубите чеснок.
  3. Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде, добавьте лук и обжарьте до золотистого цвета. Затем добавьте баклажаны и обжаривайте 5 минут, помешивая.
  4. Добавьте кабачки и болгарский перец, жарьте ещё 5 минут.
  5. Добавьте помидоры, чеснок, томатную пасту, итальянские травы, соль и перец по вкусу, перемешайте.
  6. Тушите под крышкой на среднем огне 20-25 минут, периодически помешивая.

Перед подачей украсьте рагу свежими листиками базилика.

Фото: commons.wikimedia.org/ Juan Emilio Prades Bel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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