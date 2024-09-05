Средиземноморское овощное рагу: его по достоинству оценят поклонники здорового питания

Средиземноморское овощное рагу: малокалорийное, лёгкое, но при этом безумно вкусное

Средиземноморское овощное рагу — это ароматное и вкусное блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей, нежность томатов и пряность специй. Это идеальное сочетание для тех, кто любит здоровую и вкусную пищу.

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