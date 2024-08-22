Овощное рагу в мультиварке: для его приготовления нужны всего три овоща и ложка томатной пасты

Овощное рагу с картофелем в мультиварке — вкусное и полезное блюдо, подходящее для всех, кто любит овощи. Это лёгкое и сочное блюдо может служить как гарниром, так и основным блюдом в постные дни.
Для приготовления рагу вам понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель — 500-600 г;
- лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт. (по желанию);
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- вода — 200 мл;
- соль, специи — по вкусу;
- зелень свежая для подачи.
Процесс приготовления:
- Очистите лук и морковь, удалите семена из болгарского перца (если вы его используете) и промойте овощи водой. Нарежьте лук тонкими полукольцами, морковь — тонкими полукружочками, а болгарский перец — небольшими кубиками.
- Влейте растительное масло в чашу мультиварки и включите режим "Жарка" на 10 минут. Выложите нарезанные овощи в разогретое масло и обжаривайте до конца режима, периодически помешивая.
- Очистите картофель, нарежьте крупными кубиками и добавьте к обжаренным овощам. Посолите и посыпьте специями по вкусу.
- Разведите томатную пасту в 200 мл тёплой кипячёной воды и влейте в чашу мультиварки.
- Закройте крышку мультиварки, выберите программу "Тушение", установите время на 45 минут и тушите овощное рагу до конца программы.
Подавайте горячее овощное рагу, посыпав свежей зеленью.
Фото: www.flickr.com/Alpha (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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