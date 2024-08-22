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Овощное рагу в мультиварке: овощи, тушёные с томатной пастой, получаются очень нежными
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  • Опубликована сегодня в 3:12

Овощное рагу в мультиварке: для его приготовления нужны всего три овоща и ложка томатной пасты

Овощное рагу в мультиварке: овощи, тушёные с томатной пастой, получаются очень нежными

Овощное рагу с картофелем в мультиварке — вкусное и полезное блюдо, подходящее для всех, кто любит овощи. Это лёгкое и сочное блюдо может служить как гарниром, так и основным блюдом в постные дни.

Для приготовления рагу вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • картофель — 500-600 г;
  • лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт. (по желанию);
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • вода — 200 мл;
  • соль, специи — по вкусу;
  • зелень свежая для подачи.

Процесс приготовления:

  1. Очистите лук и морковь, удалите семена из болгарского перца (если вы его используете) и промойте овощи водой. Нарежьте лук тонкими полукольцами, морковь — тонкими полукружочками, а болгарский перец — небольшими кубиками.
  2. Влейте растительное масло в чашу мультиварки и включите режим "Жарка" на 10 минут. Выложите нарезанные овощи в разогретое масло и обжаривайте до конца режима, периодически помешивая.
  3. Очистите картофель, нарежьте крупными кубиками и добавьте к обжаренным овощам. Посолите и посыпьте специями по вкусу.
  4. Разведите томатную пасту в 200 мл тёплой кипячёной воды и влейте в чашу мультиварки.
  5. Закройте крышку мультиварки, выберите программу "Тушение", установите время на 45 минут и тушите овощное рагу до конца программы.

Подавайте горячее овощное рагу, посыпав свежей зеленью.

Фото: www.flickr.com/Alpha (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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