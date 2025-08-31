Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тушёный картофель
Тушёный картофель
© freepik.com by timolina is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:17

Тушеная картошка с овощами: тайный способ превратить скучный гарнир в королевский пир

Как приготовить тушеную картошку с овощами на сковороде

Хотите приготовить сытное и ароматное вегетарианское блюдо, которое не требует много времени и усилий? Тушеная картошка с овощами на сковороде — отличный выбор! Это не просто гарнир, а полноценное второе блюдо, которое легко адаптировать под свой вкус, добавляя любимые овощи и специи. Я обычно готовлю его с кабачками, помидорами и сладким перцем, но также часто дополняю сельдереем, брокколи и зеленым горошком.

Ингредиенты

Для начала подготовьте:

  • 500 г картофеля
  • 300 г цукини (молодых кабачков)
  • 150 г помидоров
  • 150 мл воды
  • 100 г брокколи
  • 1 стебель сельдерея
  • 50 г зеленого горошка
  • 2 разноцветных болгарских перца
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Картофель очистите и нарежьте крупными дольками или кубиками — так он не разварится и сохранит форму. Цукини нарежьте брусочками или четвертинками, чтобы они были удобны для еды и не превратились в кашу при тушении. Если кабачки зрелые, обязательно снимите жесткую кожуру и удалите семена.

Свежие или замороженные брокколи и горошек предварительно разморозьте. Болгарский перец очистите от семян и плодоножки, нарежьте полосками. Помидоры выбирайте плотные и сочные — они должны держать форму, чтобы блюдо выглядело аппетитно.

В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выложите картофель и обжарьте, помешивая, до золотистой корочки.

Добавьте болгарский перец, цукини и сельдерей, продолжайте жарить еще 2-3 минуты.

Влейте воду, смешанную с томатной пастой, солью и перцем. Аккуратно перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне около 10 минут.

Добавьте помидоры, брокколи, зеленый горошек и чеснок, мелко нарезанный. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите еще около 10 минут.

Снимите сковороду с огня, накройте крышкой и дайте блюду настояться 5-7 минут.

Несколько советов для идеального вкуса

  1. Используйте молодые кабачки — они нежнее и не требуют удаления кожицы.
  2. Для более насыщенного аромата добавьте свежую зелень, например, укроп или петрушку, прямо перед подачей.
  3. Экспериментируйте с овощами: морковь, баклажаны или цветная капуста отлично впишутся в это блюдо.

Тушеная картошка с овощами — это не только вкусно, но и полезно. В этом блюде много клетчатки, витаминов и минералов, а также минимум жиров, если использовать растительное масло в умеренном количестве. Оно прекрасно подойдет для вегетарианцев и тех, кто хочет разнообразить свое меню.

Попробуйте приготовить это блюдо сегодня — и вы убедитесь, насколько просто можно сделать обед или ужин вкусным, полезным и разнообразным!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему лисички горчат и как правильно готовить грибы — советы специалистов сегодня в 1:36

Секрет золотистой корочки: что нужно сделать с лисичками перед жаркой

Лисички могут быть невероятно вкусными, если знать секреты их приготовления. Почему они иногда горчат и как правильно их готовить — читайте в материале.

Читать полностью » Приготовление свекольной икры с помидорами и специями по домашнему рецепту сегодня в 1:11

Свекольная икра за полчаса — рецепт для тех, кто ценит здоровье и время

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусную и полезную свекольную икру — идеальную закуску для тех, кто следит за здоровьем и любит яркие блюда.

Читать полностью » Как приготовить сочные куриные котлеты на сковороде по домашнему рецепту сегодня в 1:08

Куриные котлеты с овощами и зеленью — простой способ сделать обед полезнее

Узнайте, как приготовить нежные и сочные куриные котлеты на сковороде — простой рецепт с полезными советами и секретами идеальной текстуры.

Читать полностью » Куриное филе с грибами, шпинатом и черри в сливочном соусе: пошаговый рецепт сегодня в 0:26

Куриное филе перестало быть скучным: один соус меняет всё

Нежное куриное филе в сливочном соусе с грибами и шпинатом — блюдо, которое легко приготовить и подать с любым гарниром, удивив гостей.

Читать полностью » Как приготовить помидоры с фаршем в духовке сегодня в 0:04

Быстрый рецепт с минимумом продуктов: запеканка из помидоров и фарша для занятых хозяек

Представьте блюдо из простых ингредиентов, которое пахнет праздником и полезно для здоровья. Помидоры с фаршем и сыром в духовке — лёгкий рецепт.

Читать полностью » Как приготовить лечо из кабачков сегодня в 0:01

Лечо из кабачков для зимних заготовок: сохраняем витамины и экономим время

Зима приближается, а в банке — летний аромат! Узнайте, как приготовить лечо из кабачков: простые шаги, полезные факты и вкус на весь сезон. кулинария, овощи, заготовки.

Читать полностью » Учёные: животные продукты в рационе снижают риск смерти от рака вчера в 23:26

Миф о "смертельном" мясе разрушен: что это значит для вашего рациона

Новое исследование показало: животный белок не повышает риск ранней смерти. Более того, у тех, кто ел мясо и молочные продукты, смертность от рака была ниже.

Читать полностью » Нутрициолог Николенко: бег натощак допустим только при лёгких тренировках вчера в 22:16

Бегать на пустой желудок или с перекусом: что работает на самом деле

Натощак или с перекусом? Нутрициолог объяснила, когда можно бегать без завтрака, а когда еда перед пробежкой необходима для энергии и восстановления.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты напомнили, что упавшая на пол подушка скапливает пыль и аллергены
Спорт и фитнес

Эксперт рассказал о тренировке трапециевидной мышцы для улучшения осанки и силы
Наука и технологии

Nature Neurosciences: исследование подтверждает, что мозг не забывает ампутированные конечности
Еда

Рецепт куриных стрипсов в стиле KFC
Туризм

Продажа туров в даркнете: как киберпреступники обманывают туристов с помощью украденных данных
Красота и здоровье

Елена Хохлова рекомендовала пробиотики и клетчатку для мягкого очищения организма
Спорт и фитнес

Врачи предупреждают: индекс массы тела неточно оценивает здоровье спортсменов
Культура и шоу-бизнес

Дакота Джонсон назвала съёмки финала сериала "Офис" самым трудным периодом в жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru