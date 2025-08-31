Тушеная картошка с овощами: тайный способ превратить скучный гарнир в королевский пир

Хотите приготовить сытное и ароматное вегетарианское блюдо, которое не требует много времени и усилий? Тушеная картошка с овощами на сковороде — отличный выбор! Это не просто гарнир, а полноценное второе блюдо, которое легко адаптировать под свой вкус, добавляя любимые овощи и специи. Я обычно готовлю его с кабачками, помидорами и сладким перцем, но также часто дополняю сельдереем, брокколи и зеленым горошком.

Ингредиенты

Для начала подготовьте:

500 г картофеля

300 г цукини (молодых кабачков)

150 г помидоров

150 мл воды

100 г брокколи

1 стебель сельдерея

50 г зеленого горошка

2 разноцветных болгарских перца

3 ст. л. растительного масла

1 ст. л. томатной пасты

соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Картофель очистите и нарежьте крупными дольками или кубиками — так он не разварится и сохранит форму. Цукини нарежьте брусочками или четвертинками, чтобы они были удобны для еды и не превратились в кашу при тушении. Если кабачки зрелые, обязательно снимите жесткую кожуру и удалите семена.

Свежие или замороженные брокколи и горошек предварительно разморозьте. Болгарский перец очистите от семян и плодоножки, нарежьте полосками. Помидоры выбирайте плотные и сочные — они должны держать форму, чтобы блюдо выглядело аппетитно.

В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выложите картофель и обжарьте, помешивая, до золотистой корочки.

Добавьте болгарский перец, цукини и сельдерей, продолжайте жарить еще 2-3 минуты.

Влейте воду, смешанную с томатной пастой, солью и перцем. Аккуратно перемешайте и тушите под крышкой на медленном огне около 10 минут.

Добавьте помидоры, брокколи, зеленый горошек и чеснок, мелко нарезанный. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите еще около 10 минут.

Снимите сковороду с огня, накройте крышкой и дайте блюду настояться 5-7 минут.

Несколько советов для идеального вкуса

Используйте молодые кабачки — они нежнее и не требуют удаления кожицы. Для более насыщенного аромата добавьте свежую зелень, например, укроп или петрушку, прямо перед подачей. Экспериментируйте с овощами: морковь, баклажаны или цветная капуста отлично впишутся в это блюдо.

Тушеная картошка с овощами — это не только вкусно, но и полезно. В этом блюде много клетчатки, витаминов и минералов, а также минимум жиров, если использовать растительное масло в умеренном количестве. Оно прекрасно подойдет для вегетарианцев и тех, кто хочет разнообразить свое меню.

Попробуйте приготовить это блюдо сегодня — и вы убедитесь, насколько просто можно сделать обед или ужин вкусным, полезным и разнообразным!