Экономия в казане: рецепт овощей, который тратит минимум времени, но дарит максимум витаминов

Представьте, что вы приходите домой после долгого дня, а в кухне уже разносится потрясающий аромат — и все это без лишних усилий с вашей стороны! Знакомо? Сегодня расскажу, как приготовить невероятно вкусные тушеные овощи в казане на плите. Это блюдо не только низкокалорийное и полезное, но и такое простое, что с ним справится даже подросток. Главное — положить овощи в правильной последовательности, пересыпая каждый слой специями, и дальше процесс идет сам по себе.

Ингредиенты

Соберите все необходимое заранее — это половина успеха. Вот список на порцию для 4-6 человек:

Кабачки — 1 кг

Картофель — 1 кг

Помидоры — 600 г

Морковь — 300 г

Растительное масло — 100 мл

Болгарский перец (крупный) — 1 шт.

Баклажаны (крупный) — 1 шт.

Чеснок — 1 небольшая головка (6 зубчиков)

Петрушка — 1 пучок (около 30 г)

Паприка сушеная (или специи для овощей) — 2 ст. л.

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Теперь давайте подготовим все ингредиенты. Вымойте овощи тщательно и обсушите — это важно для лучшего вкуса.

Картофель нарежьте крупными кубиками. Если он молодой с тонкой кожицей, просто потрите щеткой, чтобы удалить грязь — кожица добавит текстуры и пользы.

Морковь тоже нарежьте крупными кубиками. Для молодой моркови подойдут средние кружочки — так она сохранит хруст. Баклажан нарежьте кубиками. Если очистите от кожицы, он может развариться, но это дело вкуса.

Кабачки порубите крупными кубиками. Молодые можно не чистить — их кожица нежная и полезная. Помидоры нарежьте большими дольками. Выбирайте спелые и сочные — они дадут натуральный сок.

Чеснок очистите и разберите на зубчики. Крупные разрежьте пополам вдоль. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте крупными квадратиками. Зелень (петрушка, можно добавить укроп или шпинат) вымойте, обсушите и мелко порубите. Чем больше, тем ароматнее!

В казане объемом от 4,5 литров разогрейте растительное масло на среднем огне. Выкладывайте овощи слоями — это ключ к успеху. Сначала картофель и половину чеснока. Посыпьте паприкой, солью и перцем.

На него — морковь и часть помидоров. Снова специи сверху. Далее — кабачки, и опять пересыпьте специями. Сверху — кубики баклажанов, оставшийся чеснок и специи.

Завершите оставшимися помидорами и болгарским перцем. Посыпьте все специями и измельченной зеленью.

Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума (например, 3 из 9 на вашей плите) и тушите около 1,5 часов. Не перемешивайте и не добавляйте воду — овощи приготовятся в собственном соку.

Подача и советы

Готово! Разложите по тарелкам и подавайте горячим. Это блюдо отлично сочетается с хлебом или как гарнир к мясу. Совет: попробуйте добавить немного лимонного сока для свежести — овощи заиграют новыми красками. А если хотите экспериментировать, замените паприку на смесь прованских трав. Помните, что овощи — это не только вкусно, но и полезно: регулярное употребление снижает риск хронических заболеваний, как показывают исследования Американской кардиологической ассоциации.

В итоге, это не просто рецепт, а способ сделать повседневный обед праздником. Попробуйте — и вы убедитесь, что простота может быть невероятно вкусной!