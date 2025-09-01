Легкое овощное рагу, которое удивит даже поклонников мяса

Хотите приготовить легкое и полезное блюдо, которое подойдет и вегетарианцам, и тем, кто соблюдает пост? Овощное рагу с баклажанами и кабачками — отличный выбор! Это блюдо не только вкусное, но и универсальное: вы легко можете менять состав ингредиентов, используя то, что есть в холодильнике. Кроме того, оно низкокалорийное и идеально подходит для ежедневного рациона.

Какие овощи понадобятся

Для приготовления рагу понадобятся:

1 баклажан

1 кабачок (лучше молодой, с тонкой кожицей)

1 болгарский перец

1 помидор

1 морковь

1 луковица

3 столовые ложки растительного масла

Щепотка сахара

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Первым делом стоит заняться помидорами. Чтобы избавиться от кожицы, можно натереть помидор на мелкой терке, предварительно разрезав его пополам. Еще один способ — сделать на помидоре надрезы крест-накрест, опустить его в кипяток на пару минут, после чего легко снять кожицу. Мякоть измельчают в блендере или натирают на терке. Если нет свежих помидоров, можно использовать консервированные резаные томаты в собственном соку — это сэкономит время и придаст блюду насыщенный вкус.

Болгарский перец очистите от семян и плодоножки, нарежьте мясистую часть кубиками среднего размера. Кабачок лучше брать молодой — с тонкой кожицей и мелкими семенами, чтобы блюдо получилось нежным. Если же кабачок старый, кожуру лучше снять, а семена удалить. Нарежьте кабачок кубиками. Баклажаны промойте, отрежьте хвостик и нарежьте полукружьями.

Морковь очистите и нарежьте кружочками или полукружьями в зависимости от ее размера. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками — он придаст рагу особую нежность и аромат.

Разогрейте в кастрюле с толстым дном растительное масло и выложите лук с морковью. Обжарьте их до мягкости. Если хотите узнать, как выбрать качественное растительное масло, которое не теряет полезных свойств при нагревании, рекомендуем ознакомиться с нашей статьей — ссылка в конце рецепта.

Затем добавьте кабачки, сверху выложите баклажаны, болгарский перец и томатную массу. Влейте в кастрюлю стакан воды. Если предпочитаете более густой соус, разведите в небольшом количестве теплой воды столовую ложку муки без горки и добавьте к овощам, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Накройте кастрюлю крышкой и тушите на среднем огне около 15-20 минут.

Когда овощи пустят сок, аккуратно перемешайте их и попробуйте на вкус. Добавьте щепотку сахара, соль и черный молотый перец по своему вкусу. Затем продолжайте тушить рагу под крышкой на медленном огне еще 20-25 минут, пока овощи не станут мягкими и пропитаются ароматами друг друга.

Подача и полезные советы

Готовое овощное рагу подавайте горячим — оно отлично сочетается с гарнирами из круп или свежим хлебом. Это блюдо не только насыщает, но и поддерживает здоровье благодаря большому количеству витаминов и клетчатки.

Приготовление овощного рагу — отличный способ разнообразить меню и наслаждаться вкусом свежих овощей без лишних калорий и сложных ингредиентов. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет одним из ваших любимых!