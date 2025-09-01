Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рагу из кабачков и моркови
Рагу из кабачков и моркови
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:03

Легкое овощное рагу, которое удивит даже поклонников мяса

Как приготовить овощное рагу с баклажанами и кабачками

Хотите приготовить легкое и полезное блюдо, которое подойдет и вегетарианцам, и тем, кто соблюдает пост? Овощное рагу с баклажанами и кабачками — отличный выбор! Это блюдо не только вкусное, но и универсальное: вы легко можете менять состав ингредиентов, используя то, что есть в холодильнике. Кроме того, оно низкокалорийное и идеально подходит для ежедневного рациона.

Какие овощи понадобятся

Для приготовления рагу понадобятся:

  • 1 баклажан
  • 1 кабачок (лучше молодой, с тонкой кожицей)
  • 1 болгарский перец
  • 1 помидор
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • Щепотка сахара
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Первым делом стоит заняться помидорами. Чтобы избавиться от кожицы, можно натереть помидор на мелкой терке, предварительно разрезав его пополам. Еще один способ — сделать на помидоре надрезы крест-накрест, опустить его в кипяток на пару минут, после чего легко снять кожицу. Мякоть измельчают в блендере или натирают на терке. Если нет свежих помидоров, можно использовать консервированные резаные томаты в собственном соку — это сэкономит время и придаст блюду насыщенный вкус.

Болгарский перец очистите от семян и плодоножки, нарежьте мясистую часть кубиками среднего размера. Кабачок лучше брать молодой — с тонкой кожицей и мелкими семенами, чтобы блюдо получилось нежным. Если же кабачок старый, кожуру лучше снять, а семена удалить. Нарежьте кабачок кубиками. Баклажаны промойте, отрежьте хвостик и нарежьте полукружьями.

Морковь очистите и нарежьте кружочками или полукружьями в зависимости от ее размера. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками — он придаст рагу особую нежность и аромат.

Разогрейте в кастрюле с толстым дном растительное масло и выложите лук с морковью. Обжарьте их до мягкости. Если хотите узнать, как выбрать качественное растительное масло, которое не теряет полезных свойств при нагревании, рекомендуем ознакомиться с нашей статьей — ссылка в конце рецепта.

Затем добавьте кабачки, сверху выложите баклажаны, болгарский перец и томатную массу. Влейте в кастрюлю стакан воды. Если предпочитаете более густой соус, разведите в небольшом количестве теплой воды столовую ложку муки без горки и добавьте к овощам, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков. Накройте кастрюлю крышкой и тушите на среднем огне около 15-20 минут.

Когда овощи пустят сок, аккуратно перемешайте их и попробуйте на вкус. Добавьте щепотку сахара, соль и черный молотый перец по своему вкусу. Затем продолжайте тушить рагу под крышкой на медленном огне еще 20-25 минут, пока овощи не станут мягкими и пропитаются ароматами друг друга.

Подача и полезные советы

Готовое овощное рагу подавайте горячим — оно отлично сочетается с гарнирами из круп или свежим хлебом. Это блюдо не только насыщает, но и поддерживает здоровье благодаря большому количеству витаминов и клетчатки.

Приготовление овощного рагу — отличный способ разнообразить меню и наслаждаться вкусом свежих овощей без лишних калорий и сложных ингредиентов. Попробуйте этот рецепт, и он обязательно станет одним из ваших любимых!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить макароны с мясным фаршем за 30 минут сегодня в 3:13

Как приготовить сытное блюдо из фарша и макарон без лишних хлопот

Хотите быстрый ужин из простых ингредиентов? Макароны с фаршем на сковороде — сытное блюдо с историей и секретами, которое удивит всю семью.

Читать полностью » Венгерский рецепт гуляша из свинины на сковороде сегодня в 3:11

Рецепт венгерского гуляша: древняя традиция в современной сковороде

Ароматный гуляш из свинины на сковороде: нежный, с подливкой, идеален для семьи. Узнайте простой рецепт с секретами и фактами о венгерской кухне.

Читать полностью » Заготовки для борща на зиму: быстрые рецепты по классическим и упрощённым вариантам сегодня в 2:26

Без свёклы и лишних хлопот: заготовка, которая спасает ужин зимой

Заготовка для борща на зиму превращает готовку в удовольствие: всего одна баночка — и ароматное блюдо будет на столе через 20 минут.

Читать полностью » Как приготовить тушеную картошку с овощами на сковороде сегодня в 2:17

Тушеная картошка с овощами: тайный способ превратить скучный гарнир в королевский пир

Узнайте, как быстро и просто приготовить тушеную картошку с овощами — сытное вегетарианское блюдо, которое легко адаптировать под любые вкусы и ингредиенты.

Читать полностью » Рецепт куриных стрипсов в стиле KFC сегодня в 2:14

Стрипсы KFC дома: как приготовить курицу, от которой гости будут в восторге

Хотите хрустящие куриные стрипсы KFC дома? Этот рецепт раскроет секреты ароматной панировки и идеального фритюра, полные вкуса и специй!

Читать полностью » Почему лисички горчат и как правильно готовить грибы — советы специалистов сегодня в 1:36

Секрет золотистой корочки: что нужно сделать с лисичками перед жаркой

Лисички могут быть невероятно вкусными, если знать секреты их приготовления. Почему они иногда горчат и как правильно их готовить — читайте в материале.

Читать полностью » Приготовление свекольной икры с помидорами и специями по домашнему рецепту сегодня в 1:11

Свекольная икра за полчаса — рецепт для тех, кто ценит здоровье и время

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусную и полезную свекольную икру — идеальную закуску для тех, кто следит за здоровьем и любит яркие блюда.

Читать полностью » Как приготовить сочные куриные котлеты на сковороде по домашнему рецепту сегодня в 1:08

Куриные котлеты с овощами и зеленью — простой способ сделать обед полезнее

Узнайте, как приготовить нежные и сочные куриные котлеты на сковороде — простой рецепт с полезными советами и секретами идеальной текстуры.

Читать полностью »

Новости
Дом

В каких случаях бытовая химия не справляется с клопами
Спорт и фитнес

Брэд Годболд: плавание помогает похудеть и безопасно для суставов
Наука и технологии

Техническое обслуживание мозга: простые способы восстановить ясность мышления
Авто и мото

Названы главные недостатки Skoda Yeti первого поколения — данные Fresh Auto
Садоводство

Шпалера в форме А: оптимальная для крупных овощей, таких как дыни и кабачки
Красота и здоровье

Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать
Красота и здоровье

Питание для сидячей работы: секреты от врача для поддержания стройности и здоровья
Авто и мото

ЕС планирует запрет на ДВС: подготовка автопроизводителей к переменам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru