Овощное рагу
Овощное рагу
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:03

Быстрый лайфхак: тушеные овощи, которые укрепят иммунитет за считанные минуты

Рецепт тушеных баклажанов с овощами на сковороде

Представьте: блюдо, которое не только радует вкусом, но и заботится о вашем здоровье, сохраняя все полезные свойства овощей прямо в процессе готовки. Звучит заманчиво? Сегодня мы разберём простой рецепт тушёных баклажанов с овощами на сковороде — идеальный вариант для тех, кто любит постные рагу или придерживается вегетарианства. Этот способ приготовления быстрый, а овощи остаются упругими и полными витаминов.

Ингредиенты для вкусного рагу

Чтобы приготовить порцию на 2-4 человека, подготовьте:

  • Баклажаны — 400 г
  • Кабачки — 400 г
  • Помидоры — 350 г
  • Болгарский перец — 350 г
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Соль — по вкусу
  • Итальянские травы — по вкусу
  • Горячая кипячёная вода — 50 мл

Выбирайте молодые овощи среднего размера — они сочнее и лучше держат форму.

Пошаговое приготовление

Теперь перейдём к самому интересному: как создать это ароматное блюдо. Я всегда начинаю с подготовки ингредиентов, чтобы всё шло гладко.

Сначала помойте баклажаны и кабачки, обсушите их полотенцем и удалите плодоножки. У кабачков, если они крупные, срежьте кожуру и уберите крупные семена. Нарежьте всё небольшими кубиками одинакового размера — так блюдо будет выглядеть аккуратно и готовиться равномерно. Болгарский перец тоже помойте, удалите плодоножку и семена, нарежьте кубиками. Помидоры выбирайте плотные, чтобы они не расползлись; нарежьте их аналогично.

Возьмите широкую сковороду диаметром 24-26 см — это важно, чтобы все овощи поместились и легко перемешивались. Разогрейте её на большом огне, влейте оливковое масло. Когда масло нагреется, уменьшите огонь до среднего и выложите баклажаны. Жарьте, помешивая, около 4 минут, пока не появится лёгкая румяная корочка. Это придаст вкусу глубину.

Теперь добавьте кабачки, перец и 2-3 столовые ложки горячей воды. Воды должно быть ровно столько, чтобы овощи тушились, а не плавали — это ускорит процесс и предотвратит подгорание. Перемешайте и тушите на среднем огне 3-4 минуты, пока кабачки не станут мягче. Проверяйте вилкой, но не передерживайте, иначе овощи потеряют форму.

В конце добавьте нарезанные помидоры, всё перемешайте, посолите и приправьте итальянскими травами. Тушите ещё пару минут, чтобы вкусы смешались. Готово! Подавайте горячим, как гарнир или самостоятельное блюдо.

Советы от опытного кулинара

Чтобы рецепт удался на славу, помните: масло выбирайте качественное оливковое — оно не только полезнее, но и добавляет аромат. Если сковорода маленькая, овощи могут неравномерно приготовиться, так что лучше взять большую. И ещё один факт: исследования показывают, что приготовление овощей на пару или тушением сохраняет до 90% витаминов, в отличие от варки в большом количестве воды.

Этот рецепт — не просто еда, а способ сделать повседневный обед полезным и вкусным. Попробуйте, и вы удивитесь, как просто заботиться о себе через кухню!

