Салат из кабачков и помидоров
Салат из кабачков и помидоров
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:40

Как приготовить идеальный овощной салат с соевым соусом без лишних хлопот

Овощной салат с кабачками и морковью готовится с соевым соусом

Представьте: хрустящие овощи, пропитанные ароматом соевого соуса, с лёгкой остротой и свежестью зелени. Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет быстро и вкусно приготовить закуску, которая дополнит любое блюдо. Он прост в исполнении, из доступных продуктов и обещает незабываемый вкус!

Ингредиенты

  • Кабачки (молодые, с нежной кожицей): 300 г
  • Морковь: 300 г
  • Лук: 1 шт.
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Сахар: 1 ч. л. (или меньше, по вкусу)
  • Молотый кориандр: 1 ч. л.
  • Уксус 6%: 1 ст. л.
  • Растительное масло: 5 ст. л.
  • Соевый соус: 1 ст. л. (по желанию)
  • Зелень (петрушка, кинза или зелёный лук): по вкусу
  • Соль: по вкусу
  • Острый молотый перец: по вкусу

Шаги приготовления

Возьмите молодые кабачки, очистите морковь, чеснок и лук. Всё промойте и обсушите. Натрите морковь и кабачки на тёрке для корейских салатов или нарежьте тонкими полосками вручную. Сложите в глубокую чашу.

Добавьте сахар и соль, перемешайте, накройте и оставьте на 20-25 минут при комнатной температуре. Затем отожмите сок и слейте. Мелко порубите чеснок, всыпьте кориандр и острый перец. Перемешайте — регулируйте вкус по себе!

Нарежьте лук кубиками, разогрейте масло в сковороде и обжарьте до золотистого цвета. Выньте лук. Залейте овощи кипящим маслом из сковороды.

Влейте уксус и соевый соус (если используете). Попробуйте и скорректируйте сахар, соль или остроту. Мелко нарежьте зелень, добавьте к салату, перемешайте. Накройте и уберите в холодильник до полного охлаждения.

Подавайте охлаждённым. Для изюминки посыпьте подсушенными кунжутными семечками!

Полезные советы

  • Используйте свежие овощи для максимальной хрусткости.
  • Соевый соус добавит азиатский акцент — пробуйте разные марки.
  • Этот салат идеален как гарнир к мясу или картофелю, и он низкокалорийный.

