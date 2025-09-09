Как приготовить идеальный овощной салат с соевым соусом без лишних хлопот
Представьте: хрустящие овощи, пропитанные ароматом соевого соуса, с лёгкой остротой и свежестью зелени. Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет быстро и вкусно приготовить закуску, которая дополнит любое блюдо. Он прост в исполнении, из доступных продуктов и обещает незабываемый вкус!
Ингредиенты
- Кабачки (молодые, с нежной кожицей): 300 г
- Морковь: 300 г
- Лук: 1 шт.
- Чеснок: 2 зубчика
- Сахар: 1 ч. л. (или меньше, по вкусу)
- Молотый кориандр: 1 ч. л.
- Уксус 6%: 1 ст. л.
- Растительное масло: 5 ст. л.
- Соевый соус: 1 ст. л. (по желанию)
- Зелень (петрушка, кинза или зелёный лук): по вкусу
- Соль: по вкусу
- Острый молотый перец: по вкусу
Шаги приготовления
Возьмите молодые кабачки, очистите морковь, чеснок и лук. Всё промойте и обсушите. Натрите морковь и кабачки на тёрке для корейских салатов или нарежьте тонкими полосками вручную. Сложите в глубокую чашу.
Добавьте сахар и соль, перемешайте, накройте и оставьте на 20-25 минут при комнатной температуре. Затем отожмите сок и слейте. Мелко порубите чеснок, всыпьте кориандр и острый перец. Перемешайте — регулируйте вкус по себе!
Нарежьте лук кубиками, разогрейте масло в сковороде и обжарьте до золотистого цвета. Выньте лук. Залейте овощи кипящим маслом из сковороды.
Влейте уксус и соевый соус (если используете). Попробуйте и скорректируйте сахар, соль или остроту. Мелко нарежьте зелень, добавьте к салату, перемешайте. Накройте и уберите в холодильник до полного охлаждения.
Подавайте охлаждённым. Для изюминки посыпьте подсушенными кунжутными семечками!
Полезные советы
- Используйте свежие овощи для максимальной хрусткости.
- Соевый соус добавит азиатский акцент — пробуйте разные марки.
- Этот салат идеален как гарнир к мясу или картофелю, и он низкокалорийный.
