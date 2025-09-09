Как приготовить идеальный овощной салат с соевым соусом без лишних хлопот

Представьте: хрустящие овощи, пропитанные ароматом соевого соуса, с лёгкой остротой и свежестью зелени. Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет быстро и вкусно приготовить закуску, которая дополнит любое блюдо. Он прост в исполнении, из доступных продуктов и обещает незабываемый вкус!

Ингредиенты

Кабачки (молодые, с нежной кожицей): 300 г

Морковь: 300 г

Лук: 1 шт.

Чеснок: 2 зубчика

Сахар: 1 ч. л. (или меньше, по вкусу)

Молотый кориандр: 1 ч. л.

Уксус 6%: 1 ст. л.

Растительное масло: 5 ст. л.

Соевый соус: 1 ст. л. (по желанию)

Зелень (петрушка, кинза или зелёный лук): по вкусу

Соль: по вкусу

Острый молотый перец: по вкусу

Шаги приготовления

Возьмите молодые кабачки, очистите морковь, чеснок и лук. Всё промойте и обсушите. Натрите морковь и кабачки на тёрке для корейских салатов или нарежьте тонкими полосками вручную. Сложите в глубокую чашу.

Добавьте сахар и соль, перемешайте, накройте и оставьте на 20-25 минут при комнатной температуре. Затем отожмите сок и слейте. Мелко порубите чеснок, всыпьте кориандр и острый перец. Перемешайте — регулируйте вкус по себе!

Нарежьте лук кубиками, разогрейте масло в сковороде и обжарьте до золотистого цвета. Выньте лук. Залейте овощи кипящим маслом из сковороды.

Влейте уксус и соевый соус (если используете). Попробуйте и скорректируйте сахар, соль или остроту. Мелко нарежьте зелень, добавьте к салату, перемешайте. Накройте и уберите в холодильник до полного охлаждения.

Подавайте охлаждённым. Для изюминки посыпьте подсушенными кунжутными семечками!

Полезные советы