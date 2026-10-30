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Томатный суп в миске
Томатный суп в миске
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:54

Тарелка супа с неожиданным эффектом: какие ингредиенты особенно полезны при гипертонии

Овощные супы с высоким содержанием калия и магния способны эффективно поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. В эксклюзивном комментарии для NewsInfo специалист разъяснила, как правильный подбор ингредиентов для первых блюд помогает мягко регулировать артериальное давление и выводить лишнюю жидкость из организма.

По словам эксперта, супы не являются лекарственным средством, однако определенные продукты в их составе обладают выраженным гипотензивным действием. Особое внимание стоит уделить блюдам из свеклы, например, борщу, приготовленному без традиционной жирной зажарки. Свекла богата нитратами, которые способствуют расширению сосудов. Важно учитывать, что для сохранения максимальной пользы корнеплода существуют определенные кухонные хитрости, позволяющие сберечь его свойства при термической обработке.

"Свекольный суп или борщ без зажарки способствуют выведению лишней жидкости. Свекла богата нитратами, которые расширяют сосуды и мягко снижают давление. Также полезен тыквенный суп, так как в тыкве много калия, помогающего выводить лишний натрий из организма", — рассказала Русакова.

Специалист также выделила супы из шпината и разнообразной зелени, которые благотворно влияют на состояние сосудов благодаря наличию фолатов, магния и калия. При составлении рациона важно помнить, что даже привычная обычная свекла или тыква требуют внимания к качеству плодов. В частности, врачи напоминают, что некоторые вкусовые особенности тыквы могут сигнализировать о ее непригодности в пищу.

Отдельное место в диетическом меню занимают томатные супы. Содержащийся в помидорах ликопин является мощным антиоксидантом, защищающим стенки сосудов. Однако Русакова подчеркнула, что такое блюдо принесет пользу только при условии минимального добавления приправ. Стоит отметить, что современная медицина рассматривает полный отказ от соли как крайнюю меру, но для контроля давления ее потребление в супах должно быть строго ограничено.

"Важно, чтобы томатный суп не содержал в своем составе большого количества соли и сахара. Полезным компонентом является лук, в нем есть кверцетин, поэтому луковый суп также можно рекомендовать. Он обладает мягким гипотензивным действием", — пояснила специалист.

В качестве легких и полезных вариантов диетолог упомянула суп из сельдерея и нежирный куриный бульон с овощами. Для тех, кто предпочитает более сытные, но при этом полезные варианты, хорошей альтернативой станет овощной суп с чечевицей, обеспечивающий организм необходимой клетчаткой и белком без лишней нагрузки на систему кровообращения.

Проверено экспертом: повар Ирина Корнилова, повар Артем Соколов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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