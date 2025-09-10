Рис с овощами: парадокс, где скромный гарнир побеждает сложные блюда

Представьте: ароматный рис, смешанный с яркими овощами, который идеально дополнит любое мясное или рыбное блюдо. Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и позволяет экспериментировать с ингредиентами. Готово за 30 минут — что может быть лучше для занятого вечера?

Ингредиенты

Рис: 1 стакан

Вода: 2 стакана

Зелёный горошек: 150 г (консервированный, свежий или замороженный)

Кукуруза консервированная: 150 г

Лук репчатый: 1 шт.

Болгарский перец: 0,5 шт.

Карри: 1 ч. л.

Растительное масло: 20 г

Соль: по вкусу

Перец чёрный молотый: по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите длиннозерный рис для рассыпчатости. Горошек используйте без разморозки, если он замороженный. В глубокой сковороде разогрейте масло, промойте рис и обжарьте его 5-7 минут до прозрачности.

Добавьте соль, перец и карри. Залейте горячей водой, перемешайте и варите под крышкой на слабом огне около 20 минут. Рис впитает воду и увеличится. Пока варится рис, мелко нарежьте лук и болгарский перец. Обжарьте их в масле 4-5 минут, чтобы перец стал мягким.

В готовый рис добавьте зажарку, кукурузу и горошек. Перемешайте и прогрейте 2-3 минуты. Всё готово! Подавайте горячим к мясным или рыбным блюдам.