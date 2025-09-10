Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с рисом и овощами
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:50

Рис с овощами: парадокс, где скромный гарнир побеждает сложные блюда

Кулинарные эксперты предлагают смешивать рис с горошком и кукурузой после варки

Представьте: ароматный рис, смешанный с яркими овощами, который идеально дополнит любое мясное или рыбное блюдо. Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и позволяет экспериментировать с ингредиентами. Готово за 30 минут — что может быть лучше для занятого вечера?

Ингредиенты

  • Рис: 1 стакан
  • Вода: 2 стакана
  • Зелёный горошек: 150 г (консервированный, свежий или замороженный)
  • Кукуруза консервированная: 150 г
  • Лук репчатый: 1 шт.
  • Болгарский перец: 0,5 шт.
  • Карри: 1 ч. л.
  • Растительное масло: 20 г
  • Соль: по вкусу
  • Перец чёрный молотый: по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите длиннозерный рис для рассыпчатости. Горошек используйте без разморозки, если он замороженный. В глубокой сковороде разогрейте масло, промойте рис и обжарьте его 5-7 минут до прозрачности.

Добавьте соль, перец и карри. Залейте горячей водой, перемешайте и варите под крышкой на слабом огне около 20 минут. Рис впитает воду и увеличится. Пока варится рис, мелко нарежьте лук и болгарский перец. Обжарьте их в масле 4-5 минут, чтобы перец стал мягким.

В готовый рис добавьте зажарку, кукурузу и горошек. Перемешайте и прогрейте 2-3 минуты. Всё готово! Подавайте горячим к мясным или рыбным блюдам.

