Премиум только на этикетке: Роскачество разоблачило масла с сюрпризом

Проверка Роскачества напомнила: "растительное масло" на этикетке не гарантирует качество в бутылке. Эксперты изучили популярные марки и нашли несоответствия заявленным сортам и стандартам. Разбираемся, что означают претензии, почему масло "устаёт" раньше срока и как покупать без разочарований.

Что именно нашли проверяющие

Часть образцов не дотянула до "высшего" или "премиум"-сортов по ключевым показателям окислительной порчи. По перекисному числу у ряда марок выявлено превышение требований ГОСТ 1129-2013 — признак того, что масло контактировало с кислородом и светом или было произведено из сырья не первой свежести. В отдельных случаях на грани нормы оказалось анизидиновое число: оно реагирует на вторичные продукты окисления и говорит о прогорклых нотах, которые скоро проявятся во вкусе и запахе. Нашлись и ошибки с маркировкой "вымороженное" (winterized): не все "премиальные" образцы соответствовали этой технологии, из-за чего масло может мутнеть и выпадать в осадок при охлаждении. Отдельно отмечены проблемы с читаемостью этикетки и несоответствие требованиям для детского питания.

О чём говорят эти цифры простыми словами

Окисление — главный враг масел. Сначала растёт перекисное число (первичная стадия порчи), затем анизидиновое (вкус и аромат "плывут" к прогорканию). Даже если срок годности "живой", повышенные значения сигнализируют: ароматическая и пищевая ценность уже теряются. Кислотное число отражает свободные жирные кислоты: чем их больше, тем выше риск горечи и дыма на сковороде. Технология "вымораживания" удаляет воски и делает масло устойчивее к помутнению — важный критерий для салатов и холодных соусов.

Как выбрать хорошее подсолнечное (и не только)

Ищите ГОСТ и понятную, контрастную маркировку с полными данными о производителе и дате розлива. Туманные формулировки — красный флаг. Предпочитайте тёмное стекло и объёмы, которые реально успеете израсходовать за 1-2 месяца после открытия. Свет и кислород ускоряют порчу. Смотрите на прозрачность и аромат. Посторонние ноты (краска, сырые орехи, "картон", прогорклость) — повод отказаться. Лёгкая семечковая нотка у рафинированного допустима, резкий запах — нет. Берите "вымороженное" рафинированное для жарки и универсальных задач: оно стабильнее на высокой температуре. Не рафинированное — для салатов и тёплых блюд без длительной термообработки. Не гонитесь за "премиум", если планируете жарить. Для тепла важнее стабильность, а не статус на этикетке. Для детского питания выбирайте масла со специальными отметками соответствия и проверяйте отчёты независимых тестов. Цена ниже среднерыночной часто означает компромисс в сырье или технологии. Слишком дёшево — почти всегда слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Домашние привычки, которые продлят свежесть

Храните бутылку в шкафу вдали от плиты. После каждого использования плотно закрывайте крышку. Не переливайте масло "на кухонку" в прозрачные графины — красиво, но вредно. Не смешивайте свежую партию с остатками старой: так вы "заражаете" новинку продуктами окисления. Для фритюра не используйте одну и ту же порцию "до победы" — тёмный цвет и резкий запах означают, что время прощаться.

Итог

Главный вывод проверок простой: качество масла — это не "янтарный цвет" и не громкий "премиум", а соблюдённая технология, честная маркировка и свежесть. Внимательная этикетка, тёмное стекло, здравый выбор под задачу и аккуратное хранение защищают вкус блюд и ваше здоровье лучше любой акции.