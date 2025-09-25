Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Растительное масло
Растительное масло
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:07

Премиум только на этикетке: Роскачество разоблачило масла с сюрпризом

Роскачество выявило несоответствие популярных растительных масел заявленным стандартам

Проверка Роскачества напомнила: "растительное масло" на этикетке не гарантирует качество в бутылке. Эксперты изучили популярные марки и нашли несоответствия заявленным сортам и стандартам. Разбираемся, что означают претензии, почему масло "устаёт" раньше срока и как покупать без разочарований.

Что именно нашли проверяющие

Часть образцов не дотянула до "высшего" или "премиум"-сортов по ключевым показателям окислительной порчи. По перекисному числу у ряда марок выявлено превышение требований ГОСТ 1129-2013 — признак того, что масло контактировало с кислородом и светом или было произведено из сырья не первой свежести. В отдельных случаях на грани нормы оказалось анизидиновое число: оно реагирует на вторичные продукты окисления и говорит о прогорклых нотах, которые скоро проявятся во вкусе и запахе. Нашлись и ошибки с маркировкой "вымороженное" (winterized): не все "премиальные" образцы соответствовали этой технологии, из-за чего масло может мутнеть и выпадать в осадок при охлаждении. Отдельно отмечены проблемы с читаемостью этикетки и несоответствие требованиям для детского питания.

О чём говорят эти цифры простыми словами

Окисление — главный враг масел. Сначала растёт перекисное число (первичная стадия порчи), затем анизидиновое (вкус и аромат "плывут" к прогорканию). Даже если срок годности "живой", повышенные значения сигнализируют: ароматическая и пищевая ценность уже теряются. Кислотное число отражает свободные жирные кислоты: чем их больше, тем выше риск горечи и дыма на сковороде. Технология "вымораживания" удаляет воски и делает масло устойчивее к помутнению — важный критерий для салатов и холодных соусов.

Как выбрать хорошее подсолнечное (и не только)

  1. Ищите ГОСТ и понятную, контрастную маркировку с полными данными о производителе и дате розлива. Туманные формулировки — красный флаг.

  2. Предпочитайте тёмное стекло и объёмы, которые реально успеете израсходовать за 1-2 месяца после открытия. Свет и кислород ускоряют порчу.

  3. Смотрите на прозрачность и аромат. Посторонние ноты (краска, сырые орехи, "картон", прогорклость) — повод отказаться. Лёгкая семечковая нотка у рафинированного допустима, резкий запах — нет.

  4. Берите "вымороженное" рафинированное для жарки и универсальных задач: оно стабильнее на высокой температуре. Не рафинированное — для салатов и тёплых блюд без длительной термообработки.

  5. Не гонитесь за "премиум", если планируете жарить. Для тепла важнее стабильность, а не статус на этикетке.

  6. Для детского питания выбирайте масла со специальными отметками соответствия и проверяйте отчёты независимых тестов.

  7. Цена ниже среднерыночной часто означает компромисс в сырье или технологии. Слишком дёшево — почти всегда слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Домашние привычки, которые продлят свежесть

Храните бутылку в шкафу вдали от плиты. После каждого использования плотно закрывайте крышку. Не переливайте масло "на кухонку" в прозрачные графины — красиво, но вредно. Не смешивайте свежую партию с остатками старой: так вы "заражаете" новинку продуктами окисления. Для фритюра не используйте одну и ту же порцию "до победы" — тёмный цвет и резкий запах означают, что время прощаться.

Итог

Главный вывод проверок простой: качество масла — это не "янтарный цвет" и не громкий "премиум", а соблюдённая технология, честная маркировка и свежесть. Внимательная этикетка, тёмное стекло, здравый выбор под задачу и аккуратное хранение защищают вкус блюд и ваше здоровье лучше любой акции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нарколог Руслан Исаев: употребление алкоголя чаще 2–3 раз в неделю — тревожный сигнал сегодня в 21:16

Утро с тремором и вечера с бокалом: ловушки, в которых формируется зависимость

Врач Руслан Исаев рассказал, почему регулярное употребление алкоголя 2–3 раза в неделю уже тревожный сигнал. Какие признаки указывают на начало зависимости?

Читать полностью » Кулинары объяснили, почему морковь и свёклу для салатов лучше готовить на пару сегодня в 20:51

Секрет ресторанных салатов: овощи не варят, а готовят на пару

Секрет ресторанных салатов прост: морковь и свёклу не варят в воде. Один приём делает овощи ярче и плотнее — и вам не нужна пароварка.

Читать полностью » Исследование показало: одна порция жирной рыбы в неделю связана с ростом уровня счастья сегодня в 20:11

После 50 всё не так просто: один продукт в рационе резко повышает радость жизни

Учёные выяснили, что у людей старше 50 рацион с рыбой, овощами и фруктами повышает уровень счастья. Какие продукты помогают сохранить оптимизм и энергию?

Читать полностью » Сыр быстрее покрывается плесенью при хранении в полиэтиленовой плёнке — эксперты сегодня в 20:00

Как правильно хранить сыр, чтобы плесень не стала его главным украшением

Сыр быстро портится и покрывается плесенью? Узнайте 10 простых правил хранения, которые помогут сохранить его свежим дольше.

Читать полностью » Аромат помидоров сохраняется только при хранении в комнатной температуре — учёные сегодня в 19:42

Холод убивает вкус: где на самом деле нужно хранить томаты

Нужно ли хранить помидоры в холодильнике? Разбираем главный кулинарный миф и рассказываем, как сохранить вкус и аромат этих ярких плодов.

Читать полностью » Комитет Госдумы предложил повысить пошлины и акцизы на пальмовое масло сегодня в 19:41

Госдума берётся за пальмовое масло: акцизы, пошлины и честные этикетки

В Госдуме хотят поднять пошлины и акцизы на пальмовое масло и ужесточить контроль качества. Что это изменит на полке и в чеке — и зачем всё это рынку?

Читать полностью » Метаанализ: регулярное употребление кимчи улучшает показатели крови и давления сегодня в 19:19

Ешь и не бойся соли: кимчи нарушает всё, что вы знали о давлении и питании

Учёные доказали, что кимчи помогает снижать давление и улучшает работу организма. Как корейская закуска стала суперфудом и можно ли заменить её квашеной капустой?

Читать полностью » Хомолка: тыквенный смузи с бананом и мёдом готовится за 10 минут сегодня в 18:22

Обычная тыква, а эффект как от десерта за тысячу рублей — рецепт уже в тренде

Осенний напиток с пряностями и мягкой текстурой способен удивить даже тех, кто не любит тыкву. Уют в стакане — вот что скрывается за этим рецептом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Учёные нашли миллиарды частиц микропластика в чайных пакетиках
УрФО

Паслер расширил практику «двойных должностей» в свердловском правительстве
СФО

В Сургуте жители Югры выбирают название нового моста через Обь
Красота и здоровье

Эксперт Екатерина Кашух: при диабете ночной приём пищи может быть необходим
Садоводство

Осенняя посадка луковичных обеспечивает раннее цветение весной
Авто и мото

Эксперты объяснили, как ухаживать за авто без дорогих средств
Технологии

Cloudflare отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку мощностью 22,2 Тбит/с
Наука

Во Фрайбурге обнаружена гончарная мастерская XIV века с коллекцией детских игрушек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet