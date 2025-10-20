Год без мяса — и ни одного больного пса: результаты, которые ошеломили ветеринаров

Тема растительного питания у домашних животных уже несколько лет вызывает оживлённые споры. Можно ли перевести собаку на веганскую диету без вреда для здоровья? Американские ветеринары решили не гадать, а проверить. Эксперимент длился целый год и стал одним из самых масштабных наблюдений в этой области. Его результаты удивили даже скептиков.

Почему вообще заговорили о веганстве для собак

Интерес к веганским кормам возник не на пустом месте. Всё больше людей отказываются от продуктов животного происхождения — по этическим, экологическим и медицинским соображениям. Логично, что те, кто придерживается растительного питания, задумываются: а можно ли сделать рацион питомцев таким же?

До недавнего времени ветеринары отвечали на это вопросом: "А стоит ли?". Считалось, что собака по природе — хищник, и её организм требует мясного белка. Однако современная наука всё чаще находит исключения из привычных правил.

Эксперимент, изменивший представление о кормлении

Исследование под руководством ветеринара Анники Линде из Западного университета медицинских наук (Калифорния) проводилось на протяжении 12 месяцев. В нём участвовали 15 взрослых собак разных пород: от питбультерьера и боксёра до лабрадора-ретривера и французского бульдога.

Животных перевели на специально разработанный веганский корм на основе горохового белка. Состояние собак оценивалось комплексно — анализы крови, мочи, кала, регулярные осмотры и опросы владельцев.

"В течение года все показатели собак оставались стабильными, без признаков дефицита или ухудшения здоровья", — отметила ветеринар Анника Линде.

Что показали результаты

Главный вывод эксперимента: при правильно подобранной растительной диете собаки сохраняли нормальный уровень энергии, активность и массу тела. Более того, животные с избыточным весом похудели, а те, кто был в норме, остались в том же диапазоне.

Анализы крови и мочи не показали опасных отклонений. Уровень аминокислот, витаминов и минералов оставался в пределах нормы. Особенно интересным оказался рост уровня витамина D и фолатов — веществ, отвечающих за иммунитет и кроветворение.

Особые наблюдения

Учёные отдельно следили за влиянием диеты на сердце. Было опасение, что гороховый белок может негативно повлиять на сердечную мышцу. Но оказалось наоборот — у некоторых собак улучшились показатели L-таурина и левокарнитина, важных для сердечно-сосудистой системы.

"Мы не обнаружили признаков сердечных патологий у ни одного участника исследования", — добавила ветеринар Анника Линде.

Таким образом, растительный рацион не только не навредил, но в отдельных случаях даже оказал положительное влияние на здоровье.

Сравнение рационов