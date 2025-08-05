Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
печенье с белым шоколадом
печенье с белым шоколадом
© chadgpt is licensed under Free More info
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Тот самый вкус из детства — без масла, без молока, но с характером

Рецепт веганской версии печенья McVitie's: без масла и молока, но с тем же вкусом

Золотистая корочка, хрустящий край и шоколадная глазурь, которую хочется съесть первой — это не просто печенье, это британская классика в домашнем исполнении. Печенье-диджестивы McVitie's давно заняли полку почётных лакомств у сладкоежек по всему миру. Но что, если адаптировать рецепт под веганский образ жизни — и не потерять при этом тот самый вкус?

Оказывается, можно. Причём с такими хитростями, которые сделают результат даже интереснее оригинала.

Печенье с характером

Печенье McVitie's — это что-то среднее между крекером и печеньем, и не просто так. За счёт содержания цельнозерновой муки и почти незаметной сладости оно воспринимается как "полезный" десерт. Самые удачные варианты — с шоколадом. Причём если молочный слой напоминает Kit Kat, то тёмный шоколад создаёт куда более утончённый контраст. Именно он делает лакомство незаменимым спутником горячего чая.

В чём суть веганской версии?

Главный поворот рецепта — это отказ от сливочного масла и молочных продуктов. Их роль выполняет кокосовое масло, а кислотность, которая обычно обеспечивается пахтой, — смесь винного камня и воды. Вместо лактозы и яблочной кислоты, используемой в промышленности, здесь срабатывает другая химия, но результат радует глаз и вкус.

Что особенно важно — вкус усиливается за счёт жареного сахара. При обжарке он приобретает карамельные нотки, от которых веганские печенья получают характерную поджаристость.

Что понадобится

Вот короткий список базовых ингредиентов:

  • пшеничная и цельнозерновая мука
  • быстрообжаренный сахар
  • винный камень и сода
  • кокосовое масло
  • немного воды
  • щепотка соли
  • веганский шоколад

Из оборудования пригодятся кухонный комбайн, скалка, кисть для муки, форма для вырезки и терпение — впрочем, последнего меньше, чем в классическом рецепте.

Пошаговый процесс

  • Сделать тесто. Все сухие ингредиенты вместе с кокосовым маслом измельчаются в крошку. Вливается вода — и масса становится рассыпчатым тестом.
  • Раскатать и нарезать. На присыпанной мукой поверхности тесто раскатывается в пласт толщиной чуть меньше 5 мм, затем вырезаются кружки.
  • Выпекать. При 175 °C печенье выпекается около 22 минут — до лёгкой твёрдости, без интенсивного потемнения.
  • Остудить. Дать полежать на противне до полного остывания.
  • Покрыть шоколадом. Растопленный шоколад наносится на каждое печенье, разравнивается и украшает волнистым узором с помощью вилки.

Готовое печенье можно хранить до трёх недель в герметичной коробке, хотя вряд ли оно доживёт и до конца недели.

Несколько советов напоследок

  • Следите за цветом: из-за коричневого теста визуально трудно уловить степень готовности — открывайте духовку, а не полагайтесь на таймер.
  • Темперирование — ключ к текстуре: без этого этапа шоколад останется тусклым и будет таять в руках.
  • Выбор шоколада имеет значение: тёмный Theo 70% подойдёт любителям насыщенного вкуса, а кокосовый молочный от Charm School — тем, кто предпочитает более мягкие ноты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить сютлач, ревани и ислак кек в мультиварке — пошаговые рецепты вчера в 17:01

Эти восточные сладости проще, чем шарлотка: без духовки, без стресса и с идеальным вкусом

Три турецких десерта, которые отлично готовятся в мультиварке: сладко, просто и быстро. Без духовки и без хлопот — рецепты, которые вас удивят.

Читать полностью » Почему нельзя варить свёклу: советы по приготовлению от нутрициологов вчера в 16:23

Свёкла готова за 8 минут — и без потери пользы: способ, который вы не пробовали

Запечённая, на пару или в микроволновке — как правильно готовить свёклу, чтобы сохранить вкус, цвет и пользу? Подробные советы и пошаговые инструкции внутри.

Читать полностью » Брокколи может навредить при СРК, гипотиреозе и приёме антикоагулянтов вчера в 15:44

Варите или тушите? Одна ошибка с брокколи — и она начинает разрушать организм

Брокколи — суперфуд, но и у неё есть побочные эффекты: от проблем с щитовидкой до вздутия и снижения усвоения минералов. Разбираемся, кому стоит быть осторожным.

Читать полностью » Как правильно запекать картофель в духовке: рекомендации кулинаров вчера в 14:40

Тайный ингредиент, который делает картошку из духовки идеальной

Ароматная молодая картошка с хрустящей корочкой и нежной мякотью — идеальный гарнир или самостоятельное блюдо. Узнайте, как просто её приготовить в духовке!

Читать полностью » Варёные и пашот — лучшие варианты яиц для здоровья: объяснение нутрициологов вчера в 14:35

Одно и то же яйцо — а пользы в два раза меньше: всё зависит от одной детали

Яйца — отличный источник белка, но всё зависит от способа приготовления. Вот какой вариант даст максимум пользы и поможет телу работать как часы.

Читать полностью » Рецепт корейского салата из огурцов с морковью и кунжутом вчера в 14:03

Огурцы по-новому: рецепт, который удивит даже тех, кто не любит салаты

Огурцы, морковь и перец в пряной заправке — этот корейский салат готовится за 15 минут и станет хитом любого застолья!

Читать полностью » Как приготовить фаршированные кабачки с куриным фаршем – пошаговая инструкция вчера в 13:57

Секрет кабачков с куриным фаршем: почему их подают даже в ресторанах

Нежные кабачки с ароматной куриной начинкой — простое, но эффектное блюдо. Как приготовить их идеально? Секреты выбора ингредиентов и пошаговый рецепт внутри!

Читать полностью » Пирог из теста с начинкой из щавеля и творога: проверенный способ вчера в 13:37

Пирог со щавелем: традиция или новшество? Узнайте, что стоит за этой выпечкой

Откройте для себя уникальный рецепт пирога со щавелем и творогом! Эта выпечка порадует вас и ваших близких своим вкусом и ароматом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Обновлённая решетка Mercedes получит 942 светящиеся точки и анимацию — премьера в сентябре
Спорт и фитнес

Бег на месте сжигает до 100 калорий за 12 минут — данные CDC и MyFitnessPal
Культура и шоу-бизнес

"Главы государств" Найшуллера вошёл в топ-5 самых популярных фильмов Amazon Prime Video
Культура и шоу-бизнес

Психолог Костеренко назвал песни Кадышевой фактором риска для брака
Еда

Рецепт запечённого картофеля с сыром и майонезом: пошаговая инструкция
Еда

Рецепт торта Маша: простой бисквит на сгущенке за 20 минут
Наука и технологии

Молния длиной 829 км зафиксирована над США — ВМО подтвердила новый мировой рекорд
Туризм

Что влияет на возврат денег за авиабилет — объясняют юристы и авиакомпании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru