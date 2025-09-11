Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка ест корм
© https://www.freepik.com
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:30

Веганство для кота — словно посадить льва на траву: чем это обернётся

Ветеринары: кошки не могут быть веганами из-за отсутствия способности синтезировать таурин

Хозяева кошек всё чаще задумываются о том, можно ли разделить с питомцем свои убеждения и перевести его на растительную диету. На полках магазинов действительно появились упаковки с маркировкой "vegan", и у сторонников такого питания возникает соблазн попробовать. Но прежде чем подсыпать в миску "зелёный" корм, стоит разобраться, чем это может обернуться для животного.

Почему кошки — не веганы

Кошки относятся к категории облигатных хищников. Это значит, что их организм устроен так, чтобы получать необходимые вещества только из тканей животных. Человеческая растительная кухня, какой бы питательной она ни была для нас, не способна заменить кошке мясо и рыбу. Природа заложила в них короткий кишечник (соотношение длины кишечника к телу всего 4:1), острые зубы для разрывания волокон и слабую способность к перевариванию крахмала. Даже поджелудочная железа производит меньше амилазы — фермента, отвечающего за переработку растительных углеводов. Из-за этого избыточная доля злаков или овощей в рационе приводит к диарее и истощению.

Вегетарианство и веганство: в чём разница

Для человека существует два подхода: вегетарианство, где исключается мясо, но допускаются молочные продукты и яйца, и веганство — более строгая система питания только на растительной основе. В случае кошек учёные единодушны: перевести их на полностью растительное меню невозможно без серьёзного ущерба для здоровья. Собаки, будучи всеядными, ещё способны усваивать часть растительных нутриентов, но у кошек таких механизмов просто нет.

Роль белка и аминокислот

Белок для кошек — не просто источник энергии. Им необходимы определённые аминокислоты, которых в растениях недостаточно. Самая важная из них — таурин. Если собаки могут синтезировать его из других веществ, то кошки лишены такой способности. В природе таурин содержится в мясе и морепродуктах. Водоросли включают его лишь в мизерных количествах, и чтобы восполнить норму, кошке пришлось бы съедать их в десятки раз больше, чем реально возможно.

Другие критически важные вещества

Таурин — только начало списка. Кошкам жизненно необходимы:

  • арахидоновая кислота, отвечающая за состояние кожи и работу печени;
  • витамин А, поддерживающий зрение;
  • витамины группы В (В1, В3, В12), которые регулируют работу нервной системы, обмен веществ и рост клеток.

Все эти нутриенты кошки получают исключительно из продуктов животного происхождения. В растительных аналогах их либо нет вовсе, либо они находятся в форме, которую организм животного не способен усвоить.

Чем грозит растительный корм

Попытки перевести кошку на веганское питание могут привести к тяжёлым последствиям:

  1. Потеря мышечной массы и снижение иммунитета из-за нехватки белка.

  2. Болезни сердца и ухудшение зрения при дефиците таурина.

  3. Нарушения работы печени и кожи из-за отсутствия арахидоновой кислоты.

  4. Замедление роста, потеря веса, неврологические расстройства при недостатке витаминов группы В.

Такие изменения часто развиваются постепенно, и хозяин может не сразу заметить тревожные сигналы, пока болезнь не перейдёт в хроническую стадию.

Зелень на кошачьем столе

Это не значит, что кошкам противопоказаны все растения. Многие овощи и фрукты допустимы как дополнение к основному рациону. Они могут служить источником клетчатки и помогать пищеварению. Но ключевое слово здесь — дополнение. Основой питания всегда должна оставаться животная пища, которая даёт кошке всё необходимое для жизни.

Что делать хозяину

Владельцам, которые придерживаются растительной диеты по этическим или медицинским причинам, стоит помнить: кошка не человек. Попытка "переделать" её под свои взгляды может обернуться серьёзными болезнями питомца. Лучшее решение — доверить составление меню ветеринару. Специалист поможет подобрать сбалансированный корм или диету на основе мяса, которая будет отвечать естественным потребностям животного.

