Гости засиделись допоздна: фраза, после которой они сами начинают собираться

Корректное прощание с гостями строится не на прямых намеках, а на благодарности и мягком обозначении будущей встречи, считает психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. О том, как тактично дать понять, что визит пора завершать, он рассказал NewsInfo.

Файнзильберг отметил, что универсального способа корректно попрощаться с гостями не существует, так как многое зависит от формата общения и степени близости людей в компании. В одних случаях уместна прямая, дружеская формулировка, в других — более завуалированный и мягкий вариант, который не создает неловкости. Эксперт назвал наиболее безопасную и корректную стратегию.

"Обычно в таких случаях выражают благодарность за присутствие и надежду на следующую встречу. Такие слова универсальные при всех случаях будут уместны. Поблагодарить всех за присутствие в надежде на следующие встречи", — подчеркнул психолог.

Он добавил, что конкретизация повода для следующего общения, будь то выходные или предстоящее торжество, помогает смягчить момент прощания и избежать ощущения, что гостей торопят. Такой подход позволяет сохранить теплую атмосферу и корректно завершить встречу без прямых просьб разойтись.