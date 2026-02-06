Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:45

Гости засиделись допоздна: фраза, после которой они сами начинают собираться

Корректное прощание с гостями строится не на прямых намеках, а на благодарности и мягком обозначении будущей встречи, считает психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг. О том, как тактично дать понять, что визит пора завершать, он рассказал NewsInfo.

Файнзильберг отметил, что универсального способа корректно попрощаться с гостями не существует, так как многое зависит от формата общения и степени близости людей в компании. В одних случаях уместна прямая, дружеская формулировка, в других — более завуалированный и мягкий вариант, который не создает неловкости. Эксперт назвал наиболее безопасную и корректную стратегию.

"Обычно в таких случаях выражают благодарность за присутствие и надежду на следующую встречу. Такие слова универсальные при всех случаях будут уместны. Поблагодарить всех за присутствие в надежде на следующие встречи", — подчеркнул психолог.

Он добавил, что конкретизация повода для следующего общения, будь то выходные или предстоящее торжество, помогает смягчить момент прощания и избежать ощущения, что гостей торопят. Такой подход позволяет сохранить теплую атмосферу и корректно завершить встречу без прямых просьб разойтись.

"Повод может быть самым банальным, например, выходной. Вот через некоторое время будет выходной и мы увидимся. Или это будет какое-то событие, которое является торжественным, день рождения, свадьба, юбилей. Самое главное поблагодарить за присутствие, за посещение. Это является закамуфлированным предложением попрощаться", — отметил психотерапевт.

