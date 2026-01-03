Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Grigorius m is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:53

Вдохновляющая прогулка по Сергиеву Посаду: где зимние игрушки и мастер-классы встречают гостей

В Сергиевом Посаде создают матрёшки своими руками — гиды

Сергиев Посад — это не просто город, а место, где в воздухе витает дух детства, а простая матрёшка становится символом целой эпохи. Тут возвращаются не только за яркими впечатлениями, но и за тем самым ощущением, когда в руках — игрушка, а в душе — чудо.

Редакция Турпрома изучила отзывы путешественников и посетила ремесленные мастерские города, чтобы понять, почему матрёшка продолжает жить и дышать в этом особенном месте, под куполами Лавры.

Музей игрушки: традиции, которые не забываются

Сергиев Посад — родина первой матрёшки, и здесь её историю не просто рассказывают, а дают почувствовать на себе. В Музее игрушки, который является единственным в России, представлена коллекция игрушек со всей страны. Здесь можно увидеть не только дымковскую барышню и старинных кукол, но и саму матрёшку, созданную в конце XIX века.

"Когда взрослые открывают матрёшку, у них точно такая же улыбка, как у детей. Игрушки делают нас менее серьёзными", — признается экскурсовод музея.

Мастер-классы: от кисточек до оживших матрёшек

Сергиев Посад — это не только место для экскурсии, но и для творчества. Многие туристы приезжают сюда не только смотреть, но и создавать. Здесь можно научиться рисовать собственную матрёшку, понять, как правильно держать кисть и начинать роспись с глаз.

Одно из популярных мест для таких занятий — Центр народных промыслов "Игрушки России". На мастер-классе, который стоит от 900 до 1500 рублей, расскажут о том, как сделать роспись живой, а результат можно забрать с собой как памятку о путешествии.

"Не думали, что получится, но получилось", — признаются участники мастер-классов, и это лучший сувенир — сделанный своими руками.

Богородская резьба: когда дерево оживает

Недалеко от Сергиева Посада, в деревне Богородское, искусство вырезания игрушек из дерева продолжается уже несколько поколений. Местные мастера создают подвижные фигурки, такие как медведи, мужик с бабой или зайцы-кузнецы. Экскурсии на Богородскую фабрику игрушки — это не только возможность увидеть процесс, но и услышать, как "говорит" дерево под резцом мастера.

"Сколько поколений продолжают это ремесло, столько историй расскажут вам мастера", — отмечают гиды.

Прогулка по зимнему Сергиеву Посаду

Зимой Сергиев Посад превращается в место с уникальной атмосферой: морозный воздух, снежные завитки на решётках и деревянные игрушки, стоящие рядом с горячими пирожками. Здесь можно зайти в "Харчевню у Монастырских стен", где подают горячие пельмени и похлёбку в горшочках, или заглянуть в "Пекарню на Валовой", чтобы попробовать пирожки с черникой — идеальный завершающий аккорд после экскурсии по ремесленным мастерским.

Важные советы для путешественников

Чтобы успеть насладиться и музеем, и мастер-классом, лучше приезжать в Сергиев Посад с утра. В выходные дни обязательна бронь — туристов много, а экскурсии пользуются огромным спросом. Детям здесь интереснее, чем на стандартных экскурсиях: можно трогать, играть, пробовать. И главное — не уходите без маленькой игрушки. Говорят, матрёшки любят, когда их увозят домой.

Почему сюда возвращаются?

Потому что Сергиев Посад — это город, где взрослые снова могут стать детьми. Здесь связь времён чувствуется в каждой игрушке, а матрёшка продолжает рассказывать свою историю.

