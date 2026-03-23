Вдох сопровождается болью в груди? Причина может скрываться совсем не в сердце

Боль в грудной клетке, усиливающаяся при вдохе или выдохе, как правило, не связана с сердечными патологиями и чаще указывает на проблемы с мышцами или нервами. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин.

Кондрахин отметил, что боль в грудной клетке часто вызывает тревогу у пациентов, поскольку ее нередко связывают с сердцем. По его словам, в этой области расположено множество органов и структур, поэтому причины могут быть разными. Именно поэтому при появлении таких симптомов важно не заниматься самодиагностикой.

"Люди часто пугаются боли в грудной клетке и сразу думают о сердце, но здесь важно смотреть на характер боли. Если она усиливается при вдохе или выдохе, это точно не сердце. Сердечная боль не зависит от дыхания и носит более постоянный характер. Все, что связано с движением грудной клетки, как правило, относится к мышцам или нервам, и это один из базовых признаков, который помогает отличить одно состояние от другого", — пояснил он.

Специалист добавил, что источником таких болей чаще всего становятся состояния, связанные с опорно-двигательной системой или нервами. По его словам, это может быть как функциональное нарушение, так и последствия травм. При этом точную причину можно установить только после диагностики.