Боль в сердце
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 18:10

Вдох сопровождается болью в груди? Причина может скрываться совсем не в сердце

Боль в грудной клетке, усиливающаяся при вдохе или выдохе, как правило, не связана с сердечными патологиями и чаще указывает на проблемы с мышцами или нервами. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин.

Кондрахин отметил, что боль в грудной клетке часто вызывает тревогу у пациентов, поскольку ее нередко связывают с сердцем. По его словам, в этой области расположено множество органов и структур, поэтому причины могут быть разными. Именно поэтому при появлении таких симптомов важно не заниматься самодиагностикой.

"Люди часто пугаются боли в грудной клетке и сразу думают о сердце, но здесь важно смотреть на характер боли. Если она усиливается при вдохе или выдохе, это точно не сердце. Сердечная боль не зависит от дыхания и носит более постоянный характер. Все, что связано с движением грудной клетки, как правило, относится к мышцам или нервам, и это один из базовых признаков, который помогает отличить одно состояние от другого", — пояснил он.

Специалист добавил, что источником таких болей чаще всего становятся состояния, связанные с опорно-двигательной системой или нервами. По его словам, это может быть как функциональное нарушение, так и последствия травм. При этом точную причину можно установить только после диагностики.

"Наиболее частыми причинами являются межреберная невралгия, остеохондроз, травмы ребер, вплоть до переломов, а также повреждения мышц. При этом спектр возможных состояний достаточно широк. Самостоятельно точно определить источник боли бывает сложно, поэтому любые подобные симптомы требуют обращения к врачу. Необходимо пройти обследование, чтобы установить причину и при необходимости начать лечение", — заключил врач.

Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

