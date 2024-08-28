ВЦИОМ сообщил о росте трат россиян на подготовку детей к новому учебному году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование о тратах россиян на подготовку детей к новому учебному году. Как следует из документа, сильнее всего (в абсолютном выражении) за последний год подорожали школьная одежда и обувь, а в процентном выражении - учебники и тетради. Самой дорогой статьей расходов является школьный гардероб, на него опрошенные в среднем планируют потратить почти 25 тысяч рублей, что на 22% больше, чем годом ранее.

На учебно-методические материалы российские родители потратят в среднем 6863 рубля, что на 46% больше, чем в предыдущем году. Траты на школьно-письменные принадлежности также выросли и составят 5127 рублей - на 43% больше, чем в 2023 году.

Сэкономить российские семьи смогут на портфелях и рюкзаках. На эту статью расходов опрошенные планируют потратить или уже потратили на 408 рублей (или 8%) меньше, чем в 2023 году. (2024 г. - 4590 рублей).

Цветы и подарки учителям на 1 сентября также выросли в цене. Опрошенные планируют выделить на эти траты 2771 рубль, что почти на треть больше, чем в прошлом году.

Общие затраты на подготовку одного ребенка к школе, согласно исследованию ВЦИОМ, выросли за последний год больше чем на 10 тысяч рублей, с 43 029 до 53 548 рублей.

В исследовании приняло участие 1600 опрошенных.

Фото: klops.ru/Виктор Буздин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)