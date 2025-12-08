Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:57

Важность достоверных новостей в кризис: как россияне начали сознательно выбирать источники информации

Валерий Федоров: россияне начинают ограничивать потребление новостей из-за перегрузки

В последние годы в России растёт запрос на проверенные и достоверные новости. В условиях кризисов и информационной перегрузки, жители страны начинают более осознанно подходить к выбору источников информации. Важнейшим фактором становится доверие к СМИ, которое определяет восприятие новостей как правдивых или фальшивых. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров.

Кризис усиливает спрос на достоверные источники

Как отметил Федоров, в периоды кризисов люди начинают более внимательно относиться к источникам информации. В такие моменты важным становится не количество новостей, а их качество и точность.

"Интерес к новостям резко обостряется в моменты кризиса. В критических ситуациях растет запрос на проверенные новости, на новости, которые точно сообщают, что происходит на самом деле", — объяснил эксперт.

В условиях неопределённости и быстрого изменения ситуации, важно получить информацию, которая не вызывает сомнений.

Федоров подчёркивает, что в такие моменты значительное внимание привлекают те источники, которые обладают наибольшим доверием. По его словам, в России такими источниками являются государственные СМИ. Они традиционно воспринимаются как наиболее надёжные и проверенные. Когда люди сталкиваются с кризисом, они выбирают те медиа, которые обеспечивают максимальную достоверность, чтобы избежать фейков и дезинформации.

Ограничение потребления новостей как способ защиты

Помимо роста запросов на достоверную информацию, в последние годы наблюдается и другой тренд — россияне начинают ограничивать потребление новостей.

"Иначе просто выжить невозможно. Информационная перегрузка слишком высока. Таких вот "информоманов" уже осталось мало, наоборот, распространяется "информофобия"", — отметил Федоров.

Это явление связано с тем, что постоянный поток новостей вызывает у людей перегрузку, стресс и даже панические настроения. В ответ на это, многие начинают сознательно сокращать время, проведённое за новостями.

По словам эксперта, растёт число тех, кто предпочитает ограничивать своё участие в информационном потоке, а также тех, кто взаимодействует с новостями по принципу "в одно ухо влетело, в другое вылетело". Это явление называют информационной "диетой", где основная цель — защититься от перегрузки и сохранить психоэмоциональное равновесие.

Проверенные источники как приоритет в условиях кризиса

В моменты кризисных ситуаций важно не только выбирать проверенные источники, но и активно бороться с распространением фейков и дезинформации. Федоров отметил, что в России наблюдается рост настороженности к фальшивым новостям, и, хотя у людей нет иммунитета к фейкам, они становятся более осмотрительными и критичными в восприятии новостей.

"Не хотим стать жертвой фейков, мошенничеств. Иммунитета мы не имеем, конечно же, к фейковым новостям, но некоторую насмотренность и некоторую настороженность уже приобрели", — добавил он.

По его мнению, в условиях кризиса информационная достоверность становится критически важной для общественного восприятия. Люди не только начинают искать проверенные источники, но и активно осознают необходимость защиты от недостоверных данных. Такой подход подтверждает, что российское общество становится более зрелым и внимательным к информации.

