© минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0
Главная / Спецоперация на Украине
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:57

Важное стратегическое поражение ВСУ: уничтожение пикапа, орудия и станции РЭБ на северском направлении

Военнослужащие Южной группировки уничтожили пикап и орудие ВСУ — Минобороны

Военнослужащие Южной группировки войск России уничтожили пикап с личным составом, орудие Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ на северском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Уничтожение техники и личного состава

Как уточнили в Минобороны, операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск продолжили контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника с помощью разведывательных дронов. Точными ударами были уничтожены пикап с личным составом, орудие Д-30, а также станция РЭБ, расположенная на северском направлении.

