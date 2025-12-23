Важное стратегическое поражение ВСУ: уничтожение пикапа, орудия и станции РЭБ на северском направлении
Военнослужащие Южной группировки войск России уничтожили пикап с личным составом, орудие Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ на северском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Уничтожение техники и личного состава
Как уточнили в Минобороны, операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск продолжили контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника с помощью разведывательных дронов. Точными ударами были уничтожены пикап с личным составом, орудие Д-30, а также станция РЭБ, расположенная на северском направлении.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru