19.12.2025 в 14:00

Переговоры в Анкоридже получили другое прочтение: Путин назвал разговоры об "отклонении" плана Трампа некорректными

Путин раскрыл детали переговоров с Трампом в Анкоридже, подтвердив, что быстро согласился с его предложениями, направленными на мир в Украине.

Читать полностью »

19.12.2025 в 12:37

Похвала, которая режет слух: признание таланта Зеленского столкнулось с подозрительным фоном

Неожиданная реплика Владимира Путина о Зеленском и обсуждение сомнительного видео создали редкий контраст между личной оценкой и медиаповесткой.

Читать полностью »

19.12.2025 в 12:22

Фронт сдвигается на запад: Красный Лиман на пороге взятия, Константиновка — следующая

Заявления Владимира Путина о ходе боевых действий задали жёсткий вектор развития событий и обозначили ближайшие ориентиры без деталей и компромиссов.

Читать полностью »

19.12.2025 в 12:21

Говорят о диалоге, готовятся к наступлению: Москва не видит поворота к миру

Президент России оценил готовность Украины к мирному диалогу и описал ситуацию на фронте, обозначив ключевые сигналы и противоречия.

Читать полностью »

19.12.2025 в 10:40

Ночь за закрытыми дверями закончилась компромиссом: ЕС не решился трогать активы России

На саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры выбрали тяжёлый, но осторожный путь: €90 млрд кредит для Украины вместо конфискации замороженных российских активов.

Читать полностью »

19.12.2025 в 8:15

Вывозят детей — значит, ждут потерь: эвакуация в ДНР стала тревожным сигналом

В Госдуме считают, что принудительная эвакуация семей с детьми в подконтрольной ВСУ части ДНР связана с ожиданием скорой потери этих территорий.

Читать полностью »

17.12.2025 в 11:37

Войска далеко от границы и контроль из-за океана: как выглядит компромисс по Украине

Новые гарантии безопасности для Украины: от сокращения армии до размещения европейского контингента. Узнайте детали секретных документов от США и ЕС.

Читать полностью »

17.12.2025 в 5:35

Сначала пропала связь, потом броня: как дроны лишили противника управления

Подразделения ВДВ с помощью FPV-дронов уничтожили технику и пункты управления ВСУ в Запорожской области, сорвав ротацию подразделений.

Читать полностью »