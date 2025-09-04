Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Lada_Samara_2114
Lada_Samara_2114
© wikimedia by Raf24~commonswiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:28

Каждая поездка могла стать последней: суровая правда о ВАЗ-2114

Эксперты назвали причины низкой оценки безопасности автомобиля ВАЗ-2114

Когда в начале 2000-х на рынке появился ВАЗ-2114, многим автолюбителям он показался удачным компромиссом между ценой и практичностью. Хэтчбек продолжал традиции семейства Samara и предлагал простую механику, доступное обслуживание и привычный дизайн. Для своего времени это выглядело привлекательным предложением, однако с годами накопилось немало претензий, из-за которых автомобиль сегодня воспринимается скорее как устаревший и небезопасный вариант.

Проблемы с безопасностью

Главный минус модели — крайне низкий уровень защиты пассажиров. Независимые испытания показали печальные результаты: ВАЗ-2114 получил всего ползвезды из четырёх возможных. При фронтальном ударе нагрузка на манекен оказывалась критической, а конструкция кузова не справлялась с задачей сохранения жёсткости. Фактически машина унаследовала слабое шасси от предшественников, и это лишило её шансов соответствовать современным стандартам. Отсутствие эффективных подушек безопасности лишь усугубляло ситуацию.

Слабые места сборки

Не меньше нареканий вызывало качество сборки. Владельцы отмечали неравномерные зазоры между панелями, заметные перекосы в подгонке элементов и низкий уровень отделки. Со временем появлялись скрипы, а пластик быстро терял привлекательный вид. Такое впечатление, что автомобиль создавался "на скорую руку", без внимания к мелочам. Даже новые машины нередко требовали доработок, а в процессе эксплуатации проблема усугублялась.

Шумоизоляция и комфорт

В салоне ВАЗ-2114 царила акустическая открытость: звук двигателя, шум дороги и посторонние вибрации беспрепятственно проникали внутрь. Производитель использовал дешёвые материалы, что создавалo ощущение временного, "расходного" автомобиля. Для поездок на короткие расстояния это было терпимо, но на фоне даже бюджетных иномарок разница в уровне комфорта бросалась в глаза. Сиденья тоже не добавляли удобства — жёсткая посадка и слабая боковая поддержка делали дальние поездки утомительными.

Экономичность против надёжности

К сильным сторонам ВАЗ-2114 относили доступность запчастей и простую механику, которую можно было чинить самостоятельно. Но вместе с этим приходилось мириться с регулярными поломками. Электрика подводила чаще всего: владельцы жаловались на сбои датчиков и некачественную проводку. Подвеска была рассчитана на российские дороги, однако её ресурс оставлял желать лучшего. Экономия на комплектующих в итоге оборачивалась постоянными мелкими ремонтами.

Восприятие модели сегодня

Для своего времени ВАЗ-2114 сыграл важную роль: многие автолюбители получили возможность сесть за относительно современный и недорогой автомобиль. Но с позиции сегодняшнего дня эта модель скорее пример того, каким не должен быть массовый автомобиль. Безопасность, комфорт и долговечность оказались принесены в жертву доступной цене. Поэтому даже невысокая стоимость на вторичном рынке уже не выглядит весомым аргументом в его пользу.

