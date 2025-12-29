2026 год может начаться с незаметного сдвига, после которого кошелёк уже не будет прежним

Рост налоговой нагрузки может отразиться на кошельках россиян уже в начале 2026 года. Повышение ставки НДС, по оценкам экспертов, приведёт к постепенному росту цен и усилит давление как на потребителей, так и на бизнес. Об этом рассказал "Газете.Ru" эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин.

Когда и где подорожает

По словам Никитина, увеличение ставки НДС до 22% станет заметным для потребителей в первые месяцы 2026 года. Рост цен будет происходить не резко, но затронет прежде всего сегменты, где налог занимает значительную долю конечной стоимости товаров и услуг.

"Повышение ставки НДС до 22% повлияет на жизнь простых россиян. В течение первых месяцев 2026 года потребители заметят постепенное повышение цен", — отметил эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

Наиболее ощутимым подорожание может стать в торговле непродовольственными товарами, производстве техники и сфере бытовых услуг.

Влияние на доходы и расходы

Эксперт предупредил, что бизнесу придётся адаптироваться к новым условиям, в том числе за счёт сокращения рабочего времени или персонала. Это может привести к снижению реальных доходов граждан и росту нагрузки на семейные бюджеты.

Для домохозяйств с невысокими доходами повышение НДС, по его словам, способно изменить структуру расходов. Доля затрат на питание, коммунальные услуги и транспорт может увеличиться, что в краткосрочной перспективе снизит покупательскую активность и создаст дополнительные сложности для малого бизнеса.

Финансовый фон

Никитин также указал на общее ухудшение финансовых показателей. Задолженность граждан и бизнеса по налогам и сборам за девять месяцев 2025 года достигла 3,26 трлн рублей, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Сальдированная прибыль предприятий снизилась на 9,9%, а доля убыточных организаций выросла до 29,2%.