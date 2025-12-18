Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
налоговый вычет
налоговый вычет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:38

НДС — спичка, рынок — порох: почему любое повышение заканчивается подорожанием

Рост цен при повышении НДС неизбежен — экономист Лежава

Повышение налоговой нагрузки неизбежно отражается на кошельке потребителей, даже если власти заявляют о намерении сдерживать рост цен. Рыночные механизмы, как правило, оказываются сильнее административных ограничений, и любые изменения фискальной политики быстро находят отражение в стоимости товаров. Об этом, но не в первом предложении, рассказал экономист, финансовый аналитик и общественный деятель Александр Лежава в комментарии Pravda.Ru.

Почему контроль цен не работает

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила, что изменение ставки НДС не должно становиться основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Однако, по мнению Александра Лежавы, подобные заявления не способны изменить экономическую реальность. Он подчеркнул, что формальные запреты и предупреждения не могут подменить собой полноценные рыночные инструменты регулирования.

"Цены в любом случае будут расти — в этом нет никаких сомнений. ФАС пытается решать экономические проблемы силовыми методами, но подобный подход никогда не давал устойчивого результата. Формальные запреты на повышение цен не остановят рынок и не устранят саму причину инфляции", — отметил Александр Лежава.

Экономист считает, что административное давление лишь маскирует проблему, но не решает ее. В результате рынок адаптируется к новым условиям другими способами, которые в конечном итоге также отражаются на потребителях.

От чего зависит масштаб подорожания

По словам Лежавы, невозможно заранее точно определить, насколько именно вырастут цены после повышения НДС. Все зависит от конкретной товарной категории, структуры издержек производителей и платежеспособного спроса. Одни компании могут попытаться частично взять нагрузку на себя, другие — переложить ее на покупателей.

Экономист отметил, что у рынка есть собственные механизмы саморегуляции. Если производство или торговля становятся нерентабельными, бизнес сокращает выпуск или вовсе уходит с рынка. Это, в свою очередь, может привести к дефициту и дополнительному росту цен, независимо от официальных ограничений.

НДС как фактор, а не причина инфляции

Александр Лежава подчеркнул, что повышение НДС не является первоисточником инфляции, а лишь усиливает уже существующее давление на экономику. По его словам, куда более значимым фактором остается объем денежной массы. Чем активнее растет количество денег в обращении, тем выше инфляционные риски.

Экономист считает, что налоговые изменения накладываются на уже сформировавшиеся дисбалансы. В такой ситуации ожидать, что рост цен удастся полностью сдержать административными мерами, по его оценке, не приходится.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рост аренды жилья в России в 2025 году стал минимальным за восемь лет — Мир квартир сегодня в 7:38
Квартиры перестали дорожать — и это плохой знак: что происходит с арендой в России

Аренда жилья в России в 2025 году почти не выросла в цене впервые за восемь лет — рынок вышел в фазу стагнации после рекордного подорожания.

Читать полностью » Утренние торги на Мосбирже начались ростом индекса до 2 767 пунктов — ТАСС сегодня в 7:38
Рынок проснулся в хорошем настроении: индекс Мосбиржи осторожно пошёл вверх

Индекс Мосбиржи начал утреннюю сессию ростом и за первые минуты ускорил повышение на фоне возобновления ранних торгов.

Читать полностью » Средний размер автокредитов в России в ноябре 2025 года составил 1,5 млн рублей — НБКИ сегодня в 5:35
Автокредиты в России подорожали на 15%: где самый высокий размер кредита и что это значит для покупателей

Средний размер автокредитов в России вырос в ноябре на 15,2%, но в сравнении с октябрем наблюдается снижение, что указывает на охлаждение спроса.

Читать полностью » Золото продолжит дорожать в 2026 году — эксперт Мольдерф вчера в 16:42
Деньги нервничают — золото растёт: рынок подаёт сигнал, который многие игнорируют

Эксперт рассказал, почему золото остается "подушкой безопасности" для инвесторов и какие ценовые ориентиры ждут металл в 2026 году.

Читать полностью » Драгоценные камни теряют привлекательность для инвесторов — финансист Коган вчера в 14:23
Рынок драгоценных камней на грани катастрофы: как синтетика меняет правила игры для инвесторов

Евгений Коган рассказал, почему инвестиции в драгоценные камни не являются надежным способом сохранения капитала, и как выбирать камни для вложений.

Читать полностью » Мировая добыча угля в 2025 году сохранится на рекордном уровне — МЭА вчера в 11:57
Китай тянет вверх, Индонезия сдаёт позиции: угольный рынок вошёл в фазу ожидания

МЭА прогнозирует сохранение мировой добычи угля в 2025 году на рекордном уровне, но ожидает постепенное снижение производства к 2030 году.

Читать полностью » Более миллиона клиентов Почта Банка перешли на обслуживание в ВТБ — SHOT вчера в 11:44
Один банк исчезает, другой растёт: как клиенты Почта Банка массово меняют вывеску

Первый миллион клиентов Почта Банка уже перешёл на обслуживание в ВТБ — процесс занимает считаные минуты и проходит без технических проблем.

Читать полностью » Запасов алмазов хватит на 20 лет при текущей добыче — Тахиев вчера в 9:56
Вот это сокровище: почему Россия — главная алмазная держава мира и что это нам даёт

АЛРОСА оценила мировые запасы рентабельных алмазов в 1,8 млрд карат: при текущей добыче их хватит на 20 лет, но сценарий меняется при снижении производства.

Читать полностью »

Новости
Мир
В Финляндии усомнились в пользе членства в Еврозоне — министр финансов Пурра
Общество
В Госдуме одобрили подтверждение возраста через Max наравне с паспортом — Госдума
Наука
Археологи обнаружили средневековый клад в Кутногорском крае — Popular Mechanics
Экономика
Страховые пенсии проиндексируют на 7,6% с 1 января — доцент Балынин
Туризм
Зимние путешествия в Азию могут сорваться — турэксперт PrimaMedia
Туризм
Не кладите гаджеты в чемодан — эксперт по туризму Лаврухина
Общество
Террористов в колониях предложили изолировать пожизненно — заммуфтия Мустафин
Общество
В Госдуму предложили налоговый вычет за ветеринарные услуги — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet