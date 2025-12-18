НДС — спичка, рынок — порох: почему любое повышение заканчивается подорожанием

Повышение налоговой нагрузки неизбежно отражается на кошельке потребителей, даже если власти заявляют о намерении сдерживать рост цен. Рыночные механизмы, как правило, оказываются сильнее административных ограничений, и любые изменения фискальной политики быстро находят отражение в стоимости товаров. Об этом, но не в первом предложении, рассказал экономист, финансовый аналитик и общественный деятель Александр Лежава в комментарии Pravda.Ru.

Почему контроль цен не работает

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила, что изменение ставки НДС не должно становиться основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. Однако, по мнению Александра Лежавы, подобные заявления не способны изменить экономическую реальность. Он подчеркнул, что формальные запреты и предупреждения не могут подменить собой полноценные рыночные инструменты регулирования.

"Цены в любом случае будут расти — в этом нет никаких сомнений. ФАС пытается решать экономические проблемы силовыми методами, но подобный подход никогда не давал устойчивого результата. Формальные запреты на повышение цен не остановят рынок и не устранят саму причину инфляции", — отметил Александр Лежава.

Экономист считает, что административное давление лишь маскирует проблему, но не решает ее. В результате рынок адаптируется к новым условиям другими способами, которые в конечном итоге также отражаются на потребителях.

От чего зависит масштаб подорожания

По словам Лежавы, невозможно заранее точно определить, насколько именно вырастут цены после повышения НДС. Все зависит от конкретной товарной категории, структуры издержек производителей и платежеспособного спроса. Одни компании могут попытаться частично взять нагрузку на себя, другие — переложить ее на покупателей.

Экономист отметил, что у рынка есть собственные механизмы саморегуляции. Если производство или торговля становятся нерентабельными, бизнес сокращает выпуск или вовсе уходит с рынка. Это, в свою очередь, может привести к дефициту и дополнительному росту цен, независимо от официальных ограничений.

НДС как фактор, а не причина инфляции

Александр Лежава подчеркнул, что повышение НДС не является первоисточником инфляции, а лишь усиливает уже существующее давление на экономику. По его словам, куда более значимым фактором остается объем денежной массы. Чем активнее растет количество денег в обращении, тем выше инфляционные риски.

Экономист считает, что налоговые изменения накладываются на уже сформировавшиеся дисбалансы. В такой ситуации ожидать, что рост цен удастся полностью сдержать административными мерами, по его оценке, не приходится.