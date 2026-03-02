Цены пьянеют на глазах: продукты в России впитали двойной удар от роста НДС

Повышение базовой ставки НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года наиболее заметно сказывается на ценах подакцизных товаров. Об этом NewsInfo.Ru рассказал кандидат экономических наук, экономист, доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

В частности, экономист указал, что пониженная ставка НДС в 10% сохранилась для продовольственных товаров и товаров для детей. По его словам, перенос роста НДС в цены происходит по ограниченному кругу позиций, в основном по подакцизным товарам, где сочетается эффект от повышения акцизов.

"Например, на спиртосодержащую продукцию акциз увеличился в этом году с 740 рублей до 824 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; на сахаросодержащие напитки – с 10 рублей до 11 рублей за 1 литр", — пояснил Балынин.

Он подчеркнул, что в условиях конкуренции продавцы, особенно крупные торговые сети, осторожно корректируют цены, предлагая акции и скидки для привлечения покупателей. Эксперт привел справочные данные: цены в январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года выросли на 6%, тогда как в январе 2025 года рост к январю 2024 года составил 9,92%.

Что касается общего влияния повышения НДС на экономику, экономист считает, что оценивать его рано, и достоверного ответа пока никто дать не может.