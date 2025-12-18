Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Здание Федеральной антимонопольной службы
© commons.wikimedia.org by Руслан Марченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:00

ФАС против алчности бизнеса: почему повышение НДС — не повод завышать цены в магазинах

Повышение налога на добавленную стоимость не должно автоматически отражаться на ценниках в магазинах, особенно когда речь идёт о базовых продуктах питания. В преддверии изменения налоговых параметров власти опасаются попыток бизнеса переложить издержки на потребителей и заранее обозначают границы допустимого. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на позицию Федеральной антимонопольной службы России.

Позиция ФАС и предупреждение торговым сетям

Федеральная антимонопольная служба предупредила торговые сети о недопустимости роста цен на социально значимые продукты под предлогом изменения НДС. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. В ФАС подчеркнули, что корректировка налогового законодательства не может служить основанием для пересмотра цен на продовольственные товары первой необходимости.

В службе напомнили, что повышение общей ставки НДС до 22% вступит в силу с 1 января 2026 года. Однако это изменение не затрагивает продукты питания, которые реализуются по льготной налоговой ставке. Для таких товаров НДС, как и прежде, составляет 10%, и этот параметр остаётся неизменным.

Льготная ставка и официальные разъяснения

В ФАС отдельно акцентировали внимание продавцов на том, что попытки сослаться на налоговую реформу при повышении цен будут рассматриваться как необоснованные. Ведомство указало, что норма о льготной ставке продолжает действовать в полном объёме, а значит, структура налоговой нагрузки на продовольственный рынок не меняется.

Также сообщается, что разъясняющее письмо было направлено в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети. Таким образом, регулятор заранее обозначил свою позицию и предупредил участников рынка о возможных последствиях нарушения антимонопольного законодательства.

Опасения экспертов и контекст дискуссии

На фоне заявлений ФАС в публичном поле звучат и более тревожные прогнозы. Ранее эксперт по финансам Дмитрий Трепольский предупреждал о вероятном резком росте цен в первом квартале 2026 года. По его мнению, бизнес может начать заранее закладывать повышение налогов в стоимость товаров и услуг.

Эксперт отмечал, что хотя формально ставка НДС увеличится на 2 процентных пункта, фактическое удорожание может достигнуть 4%. При этом позиция ФАС показывает, что в отношении продуктов питания регулятор намерен жёстко пресекать подобные сценарии и не допускать роста цен, не имеющего экономических оснований.

