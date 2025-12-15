Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пятитысячные купюры
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:08

Каждый поход в магазин станет дороже: этот налог изменит привычные траты россиян

Рост НДС приведёт к подорожанию товаров и услуг на 4% в начале 2026 года — эксперт Трепольский

Резкое подорожание товаров и услуг может стать одной из главных экономических тем начала 2026 года. Бизнес, реагируя на изменения налоговой нагрузки, заранее начнёт корректировать ценники, и этот процесс затронет большинство потребителей. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", ссылаясь на комментарий финансового эксперта Дмитрия Трепольского.

Ожидается, что наиболее заметные изменения придутся на период с января по март 2026 года. Именно в это время компании начнут в полном объёме перекладывать рост налога на добавленную стоимость на конечную стоимость товаров и услуг, что отразится на повседневных расходах россиян.

Почему рост цен начнётся заранее

Эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский поясняет, что НДС относится к косвенным налогам и фактически оплачивается покупателем. Формальное увеличение ставки на 2 процентных пункта не ограничится таким же ростом цен на полке, поскольку влияние налога распределяется по всей цепочке создания стоимости.

"Это связано с мультипликативным эффектом: налог включается на каждом этапе производственной цепочки — от закупки сырья и логистики до упаковки и маркетинга. При этом компании будут округлять цены в большую сторону, страхуя свои издержки и риски. Первые изменения ценников могут появиться уже в четвертом квартале 2025 года, когда бизнес начнет учитывать будущие налоговые расходы. Пик подорожания придется на первый квартал 2026 года, после чего ценовая динамика может стабилизироваться, но уже на более высоком уровне", — отметил эксперт.

По оценке Трепольского, совокупное удорожание товаров и услуг в начале 2026 года может достигнуть 4%, несмотря на более скромный номинальный рост ставки налога.

Как это отразится на потребителях

Для большинства граждан последствия будут выражаться в умеренном, но широком росте цен. Подорожание может затронуть бытовую технику, одежду, автомобили, услуги связи, а также сферу жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, изменение НДС окажет влияние не на отдельные категории, а на структуру повседневных расходов в целом.

В то же время эксперт указывает на фактор, способный частично смягчить ситуацию. Сохранение льготной ставки НДС в размере 10% на социально значимые товары, включая продукты питания и лекарства, позволит снизить нагрузку на наименее обеспеченные группы населения. По его мнению, именно повышение НДС станет одним из ключевых драйверов роста потребительских цен в начале 2026 года и потребует более осторожного финансового планирования со стороны домохозяйств.

