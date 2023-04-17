Город Васильевка, расположенный на территории Запорожской области, стал мишенью для украинских обстрелов: ВСУ открыли огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", в результате чего трое жителей получили ранения. Информация передана администрацией города.
Как сообщает управление, прицел был направлен в сторону гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших, а также уровня повреждения зданий уточняется.
Макгрегор: вторжение США и Польши на Западную Украину приведет к катастрофе
Это был бы опрометчивый шаг
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.