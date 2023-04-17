Город Васильевка, расположенный на территории Запорожской области, стал мишенью для украинских обстрелов: ВСУ открыли огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", в результате чего трое жителей получили ранения. Информация передана администрацией города.

Как сообщает управление, прицел был направлен в сторону гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших, а также уровня повреждения зданий уточняется.