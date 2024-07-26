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Экс-офицер Прозоров сообщил, что полностью восстановил здоровье после покушения
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Экс-офицер Прозоров сообщил, что полностью восстановил здоровье после покушения

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что окончательно реабилитировался после того, как на него совершили покушение. Об этом он информировал РИА Новости.

По словам Прозорова, сейчас он пребывает в хорошем самочувствии. Он добавил, что некоторые раны, которые не зажили, превратились в шрамы, но это пустяки. Он также добавил, что после произошедшего он стал более осторожным. Василий Прозоров рассказал, что, несмотря на некоторые появившиеся ограничения для устранения возможной опасности, он продолжает работать всё в том же духе, а это для него самое важное.

Недавно Федеральная служба безопасности заявила о том, что поймала агента Украины Владимира Головченко, который приехал в Российскую Федерацию в начале этой весны, получил элементы радиоуправляемого взрывного устройства, создал взрывчатое оружие и заложил его в рамный среднеразмерный внедорожник японского концерна Toyota, который принадлежал Василию Прозорову. Она взорвалась у дома на Коровинском шоссе на севере Москвы, расположенном в Северном административном округе. Известно, что Прозоров не сильно пострадал. Украинского агента арестовали.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lubyanka_in_MoscowJPG.jpg (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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