Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что окончательно реабилитировался после того, как на него совершили покушение. Об этом он информировал РИА Новости.
По словам Прозорова, сейчас он пребывает в хорошем самочувствии. Он добавил, что некоторые раны, которые не зажили, превратились в шрамы, но это пустяки. Он также добавил, что после произошедшего он стал более осторожным. Василий Прозоров рассказал, что, несмотря на некоторые появившиеся ограничения для устранения возможной опасности, он продолжает работать всё в том же духе, а это для него самое важное.
Недавно Федеральная служба безопасности заявила о том, что поймала агента Украины Владимира Головченко, который приехал в Российскую Федерацию в начале этой весны, получил элементы радиоуправляемого взрывного устройства, создал взрывчатое оружие и заложил его в рамный среднеразмерный внедорожник японского концерна Toyota, который принадлежал Василию Прозорову. Она взорвалась у дома на Коровинском шоссе на севере Москвы, расположенном в Северном административном округе. Известно, что Прозоров не сильно пострадал. Украинского агента арестовали.
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