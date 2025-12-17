Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:28

Вашингтон меняет тон: торговый спор с ЕС превращается в открытую конфронтацию

Ограничения для американских компаний в ЕС вызвали жёсткую реакцию США — представитель США

Торговые разногласия между США и Евросоюзом выходят на новый уровень и всё чаще сопровождаются жёсткими формулировками. В Вашингтоне дают понять, что терпение по отношению к ограничениям в адрес американского бизнеса небезгранично. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление представителя США на торговых переговорах.

Жёсткий сигнал Брюсселю

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир заявил, что Соединённые Штаты готовы к ответным мерам, если Евросоюз продолжит политику, которую в Вашингтоне считают дискриминационной по отношению к американским компаниям. Речь идёт прежде всего о сфере услуг и цифровых рынков, где, по мнению американской стороны, создаются искусственные барьеры для конкуренции.

"Если ЕС и государства — члены ЕС будут настаивать на продолжении дискриминационных мер по ограничению и сдерживанию конкурентоспособности американских поставщиков услуг, у США не будет иного выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия этим необоснованным мерам", — написал представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир в соцсети X.

По его словам, действующее законодательство США прямо предусматривает возможность введения сборов и ограничений в отношении зарубежных услуг, если этого требуют национальные интересы.

Инструменты давления и расширение практики

Грир подчеркнул, что аналогичный подход может быть применён не только к Евросоюзу. США, по его словам, готовы действовать так же и в отношении других стран, которые "следуют стратегии в этой области в стиле ЕС", ограничивая доступ американских компаний к своим рынкам.

Такой сигнал фактически означает расширение торгово-политического давления и демонстрирует готовность Вашингтона использовать не только дипломатические, но и экономические рычаги. В центре внимания остаются вопросы регулирования цифровых услуг, трансграничного налогообложения и условий работы крупных международных корпораций.

Переговоры и нерешённые разногласия

Как ранее сообщалось, администрация США планирует перейти к следующему этапу торговых договорённостей с Евросоюзом и заключить с сообществом обязывающее письменное соглашение. В Белом доме заявляют о намерении закрыть ряд проблем, которые до сих пор остаются предметом споров.

Среди них — планы Брюсселя ввести налоги на цифровые услуги, которыми предполагается обложить американские IT-компании, вопросы дискриминации американского бизнеса и политика ценообразования на фармацевтическую продукцию. При этом представитель американской стороны отметил, что запросы ЕС о дальнейшем снижении тарифов не соответствуют текущему ходу переговоров и не находят поддержки в Вашингтоне.

