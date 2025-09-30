Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кишечный виром
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:55

Ваш унитаз знает правду: связь запоров с инфарктами и инсультами доказана

Хронические запоры удваивают риск сердечно-сосудистых заболеваний — установили учёные Университета Монаша в Австралии

Учёные из Университета Монаша (Австралия) установили: хронические запоры могут быть не менее опасны для сердца, чем стресс, ожирение или курение.

Сравнение факторов риска

Фактор риска Как влияет на сердце Насколько повышает риск
Курение Повреждает сосуды, ускоряет атеросклероз В 2-3 раза
Стресс Вызывает скачки давления, гормональные сбои До 40%
Ожирение Перегружает сердце, повышает риск диабета В 2 раза
Высокое давление Главный триггер инфарктов и инсультов В 3 раза
Хронические запоры Удваивают вероятность сердечных проблем В 2 раза

Советы шаг за шагом

  1. Корректируйте питание: включайте больше клетчатки — овощей, фруктов, злаков.

  2. Пейте достаточно воды: минимум 1,5-2 литра в день.

  3. Двигайтесь: ходьба, йога и простая гимнастика улучшают работу кишечника и укрепляют сердце.

  4. Следите за давлением: сочетание гипертонии и запоров повышает риск на 34%.

  5. Консультируйтесь с врачом: хронические запоры могут быть признаком других заболеваний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать запоры только неприятным дискомфортом.
    Последствие: повышенный риск инсульта, инфаркта.
    Альтернатива: вовремя наладить питание и образ жизни, пройти обследование.

  • Ошибка: злоупотреблять слабительными.
    Последствие: нарушение микрофлоры и водно-солевого баланса.
    Альтернатива: мягкие средства только по назначению врача, упор — на профилактику.

  • Ошибка: игнорировать комбинацию запоров и гипертонии.
    Последствие: риск осложнений возрастает на треть.
    Альтернатива: держать давление под контролем и укреплять работу ЖКТ.

А что если…

А что если забота о кишечнике станет такой же важной частью кардиопрофилактики, как контроль давления и веса? Тогда гастроэнтерологи и кардиологи будут работать совместно, а здоровье ЖКТ признают ключом к здоровью сердца.

Мифы и правда

  • Миф: запоры не влияют на сердце.
    Правда: исследования показали прямую связь и двукратное увеличение риска.

  • Миф: слабительные решают проблему.
    Правда: они устраняют симптом, но не причину.

  • Миф: у молодых людей запоры безопасны.
    Правда: проблема может накапливаться и проявиться позже в виде сердечно-сосудистых болезней.

Три интересных факта

  1. Хроническими запорами страдает около 14% населения мира.

  2. Женщины и пожилые люди чаще попадают в группу риска.

  3. Сочетание запоров и гипертонии увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 34%.

