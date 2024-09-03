Откажитесь от вредных привычек: врач-кардиолог рассказала, как правильно поддерживать здоровье сосудов после 50 лет

Для поддержания здоровья сосудов после 50 лет важно соблюдать несколько ключевых рекомендаций, отметила врач-кардиолог Алина Шарина. В первую очередь, необходимо отказаться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, так как они существенно повышают риск инфаркта и инсульта. Важным фактором является ограничение употребления соли до 5 граммов в день, что помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Вечерняя Москва.
Врач порекомендовала также избегать насыщенных жиров, предпочитая полезные жиры, содержащиеся в рыбе, оливковом масле и орехах. Правильное питание, основанное на принципе "гарвардской тарелки", должно включать достаточное количество овощей и фруктов, которые, по данным исследований, многие россияне потребляют в недостаточном количестве.
Регулярная физическая активность, такая как ходьба, плавание или велосипедные прогулки, играет важную роль в укреплении сосудов и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для поддержания здоровья сосудов рекомендуется заниматься аэробной активностью умеренной интенсивности от 150 до 300 минут в неделю.
Качественный сон также необходим для восстановления организма и снижения уровня стресса, который негативно влияет на сосуды. Наконец, периодические медицинские осмотры, контроль уровня холестерина, глюкозы и артериального давления помогают своевременно выявить заболевания и предотвратить их развитие.
Фото: flickr.com/A Vahanvaty (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Путин возложил цветы памятнику Жукова
Президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух почтили память выдающегося советского маршала Георгия Жукова. Лидеры совместно участвовали в торжественной церемонии возложения венка к его памятнику, расположенном в Улан-Баторе.
В Огайо шесть человек получили ранение
В результате нескольких случаев стрельбы в районе школы в Ист-Кливленде, штат Огайо, как минимум шесть человек получили ранения, сообщает телеканал ABC News.
Министерство юстиции рассмотрит введение обязательной примирительной процедуры при разводе
Министерство юстиции рассматривает возможность введения обязательной примирительной процедуры при разводе. Также планируется предложить супругам доступ к социально-психологической поддержке в процессе расторжения брака.
Пригожин назвал правильным решение Долиной запросить защиту у государства
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников, обратиться за государственной защитой.