Откажитесь от вредных привычек: врач-кардиолог рассказала, как правильно поддерживать здоровье сосудов после 50 лет

Врач Шарина: для поддержания здоровья сосудов после 50 лет важно отказаться от курения

Для поддержания здоровья сосудов после 50 лет важно соблюдать несколько ключевых рекомендаций, отметила врач-кардиолог Алина Шарина. В первую очередь, необходимо отказаться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, так как они существенно повышают риск инфаркта и инсульта. Важным фактором является ограничение употребления соли до 5 граммов в день, что помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Вечерняя Москва.

Врач порекомендовала также избегать насыщенных жиров, предпочитая полезные жиры, содержащиеся в рыбе, оливковом масле и орехах. Правильное питание, основанное на принципе "гарвардской тарелки", должно включать достаточное количество овощей и фруктов, которые, по данным исследований, многие россияне потребляют в недостаточном количестве.

Регулярная физическая активность, такая как ходьба, плавание или велосипедные прогулки, играет важную роль в укреплении сосудов и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Для поддержания здоровья сосудов рекомендуется заниматься аэробной активностью умеренной интенсивности от 150 до 300 минут в неделю.

Качественный сон также необходим для восстановления организма и снижения уровня стресса, который негативно влияет на сосуды. Наконец, периодические медицинские осмотры, контроль уровня холестерина, глюкозы и артериального давления помогают своевременно выявить заболевания и предотвратить их развитие.

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